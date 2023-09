Rumania y el dron ruso que nadie quería reconocer

Desde la invasión rusa de Ucrania, el 24.02.2022, esta es la primera vez que un dron ruso cae en territorio de la OTAN. Hay conciencia del riesgo, pues los puertos ucranianos del Danubio, que Rusia bombardea desde hace semanas, se encuentran a sólo unos cientos de metros de la frontera con Rumania. En Ismajil, la orilla rumana está a unos 400 metros, la frontera corre por la mitad del río.

No se puede descartar que Rusia incluso pretendiera el ataque en la orilla rumana del Danubio - para probar la reacción de Rumania y la OTAN. En cualquier caso, hasta ahora no se había producido ningún incidente similar. El año pasado, en Polonia, un misil ruso cayó en un bosque, pero sin explosivos. Y el misil que mató a dos personas en Polonia, también el año pasado, fue probablemente un misil antiaéreo ucraniano mal dirigido.

Intercambio diplomático de golpes

Lo que ha ocurrido ahora en Rumania era previsible: Rusia lleva bombardeando los tres puertos danubianos de Reni, Izmail y Kilia casi a diario desde finales de julio de 2023.

Los residentes locales llevan tiempo quejándose de que los drones vuelan a menudo muy bajo y sobre territorio rumano, pero las autoridades no se toman en serio esas quejas. En vista de ello, las reacciones del Estado rumano parecen extrañas. El presidente Klaus Iohannis declaró que "no existe ningún fragmento, ningún dron ni ninguna parte de ningún aparato que haya llegado a Rumania". El asunto derivó en un auténtico intercambio diplomático con Kiev, que difundió la noticia. La impresión subliminal fue que Rumania acusaba a Ucrania de intentar arrastrar a su vecino a una guerra.

Corredor para buques de carga

Esto es tanto más sorprendente cuanto que Rumania ha mostrado hasta ahora una gran solidaridad con Ucrania y no ha rehuido los riesgos. Por ejemplo, los buques de carga procedentes de la región de Odesa pueden entrar en las aguas territoriales rumanas del Mar Negro a través de un corredor costero, y desde allí continuar hacia el Bósforo. En las últimas semanas, cuatro cargueros han utilizado esta opción, aunque Rusia ha declarado que todos los barcos procedentes de puertos ucranianos son "objetivos legítimos de ataque".

Este 6 de septiembre, sin embargo, el Ministerio de Defensa de Bucarest y también el presidente Klaus Iohannis dieron marcha atrás. Después de que el Ministerio de Defensa confirmara que se habían encontrado piezas de drones en territorio rumano, Iohannis declaró: "Si se confirma que son piezas de drones rusos, esto constituye una grave violación de la soberanía rumana".

Preguntas de DW aún no contestadas

Muchas cosas, sin embargo, siguen sin respuesta. El Ministerio de Defensa de Bucarest no respondió a la detallada lista de preguntas de DW sobre el incidente: ¿Reconoció o no el sistema de control del tráfico aéreo rumano el dron que explotó y otros drones que se aproximaban? En caso afirmativo, ¿por qué los drones que sobrevolaban territorio rumano no fueron derribados por la defensa aérea del país? ¿Y por qué Bucarest contradijo con tanta vehemencia la información de Ucrania sin comprobar antes el incidente en detalle?

La opinión pública rumana está preocupada y horrorizada por estas cuestiones. Por el momento, sin embargo, parece que tanto Rumania como la OTAN prefieren restar importancia al incidente. Este 7 de septiembre, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que no había pruebas de que Rusia hubiera atacado deliberadamente el territorio de Rumania.

(jov/ers)