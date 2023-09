Rumanía informa de combates "muy muy cerca" de su frontera

El presidente de Rumanía, país miembro de la OTAN, reportó este martes (05.09.2023) que hubo ataques en territorio ucraniano, "muy muy cerca" de su frontera, al día siguiente de que Rusia atacara con drones instalaciones en el limítrofe río Danubio. "Hubo ataques, registrados a 800 metros de nuestra frontera. Así que muy, muy cerca", dijo el presidente rumano, Klaus Iohannis, en una conferencia de prensa junto al primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, en la base militar de Cincu.

El lunes, Bucarest desmintió la afirmación de Kiev de que drones rusos cayeron y explotaron en territorio rumano durante un ataque al puerto ucraniano de Izmail, a orillas del Danubio. "No hubo pedazos, ni drones ni otros componentes de otro aparato que llegaran a Rumanía", dijo Iohannis este martes. "Tenemos control total sobre nuestro espacio aéreo nacional", dijo, aunque admitió que "sí, estamos preocupados de que ocurran estos ataques a tan poca distancia de la frontera rumana". La frontera rumana y de la OTAN. "Estamos alerta", enfatizó.

El río Danubio es ahora la principal ruta de salida de cereales de Ucrania, después de la negativa rusa en julio a mantener el acuerdo de granos se le cortara el acceso a sus propios puertos del Mar Negro. Desde entonces, Rusia ha atacado repetidamente los puertos fluviales de Ucrania, Izmail y Reni.

Los ataques como el de ayer en Izmail hacen temblar las ventanas en la aldea fronteriza de Plauru, al otro lado del río, como explica el apicultor Gabi Popescu a Reuters. "Conté cinco explosiones, tres muy potentes", dijo. "No me siento seguro aquí. Estoy en la costa rumana y no me siento seguro", lamentó.

