Ruido de sables en el golfo Pérsico: preguntas y respuestas

¿Cómo se llegó la escalada actual?

EE. UU. endureció sus sanciones contra Irán el mes pasado. Las exportaciones de petróleo serán más difíciles que antes para Teherán. Además, en mayo clasificó a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista. Irán se sintió amenazada y temía una mayor recesión económica por las sanciones. Como consecuencia, el régimen de los Mullahs subió el tono. El jefe de la marina de la Guardia Revolucionaria y el presidente Rohani amenazaron con cerrar el estrecho de Ormuz, la puerta de acceso al golfo Pérsico.

¿Qué significaría un bloqueo del estrecho de Ormuz?

Sus consecuencias se notarían en todo el mundo. El 20% del crudo mundial cruza por esta ruta. Bloquearla es relativamente fácil. Hay sitios que solo tienen 40 km de ancho y, entre ellos, hay tramos donde las vías transitables para los superpetroleros solo tienen tres kilómetros de ancho. Si se colocan unas cuantas minas, se puede detener el tráfico. Si Irán decide hacer eso, la guerra sería inevitable. Pero no es seguro que lo vaya a hacer. No solo iría contra Estados Unidos, sino también contra todos los otros países del golfo que exportan petróleo.

¿Qué as tiene Teherán en la manga?

El acuerdo nuclear. Estados Unidos salió del pacto en 2015. Pero los socios europeos lo siguen manteniendo, evitando las sanciones estadounidenses contra Irán. Los Mullahs pretenden ahora derogar parte del acuerdo. Quieren conservar más uranio enriquecido y más componentes nucleares de lo que prevé el acuerdo. Sus socios europeos tienen 60 días para aceptarlo y suavizar las sanciones en sectores bancario y petrolero.

¿Está condenado al fracaso el acuerdo nuclear?

Depende de la reacción de los europeos. ¿Cómo reaccionarán ante un posible ultimátum de Teherán? Es posible que lo rechacen como intento de chantaje. Entonces, el acuerdo estaría muerto. Sin embargo, los expertos dudan de que sea buena idea ofender a Europa. El experto en política exterior del SPD, Rolf Mützenich, dijo a Deutsche Welle: "Los recientes pasos de Teherán desestabilizan la región y socavan aun más el orden internacional”.

¿Qué movimientos militares realizará ahora Estados unidos?

Cubierta del portaviones USS Abraham Lincoln.

Primero aumentará masivamente su presencia de tropas en el golfo. Una unidad naval con el portaviones USS Abraham Lincoln está de camino y llegará en los próximos días. Además, los bombarderos B52 serán reubicados en la región. Estados Unidos quiere responder inmediatamente ante cualquier ataque del lado iraní. La semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores, Mike Pompeo, no descartó la intervención militar: "Si es necesario, lo haremos”.

¿Qué se sabe de los planes iraníes?

Existen, pero la información viene del servicio de inteligencia de Estados Unidos y en el pasado no siempre fueron correctos. De acuerdo con estos hallazgos "concretos y creíbles”, los iraníes están planeando ataques contra las tropas estadounidenses en Irak y Siria. Los misiles iraníes de corto alcance fueron enviados en barcos de vela a Irak, según dijo CNN, citando a altos funcionarios del Gobierno.

¿Qué esperan los estadounidenses de sus aliados en la región?

Eso se pudo ver el martes en la visita sorpresa de Pompeo a Irak. Estados Unidos exige lealtad y protección. El Gobierno pro chiita de Bagdad debe a los estadounidenses haber llegado al poder. En este sentido, Pompeio exigió que si las cosas se ponen difíciles deberían apoyar a Estados Unidos, pese a las simpatías de la población con sus hermanos de credo iraníes. Otros países del golfo, como Arabia Saudita o los Emiratos Árabes, han respaldado tradicionalmente a Estados Unidos. Además, con excepción de Qatar, están -también tradicionalmente- enfrentados a Irán.

¿Se prepara una guerra?

Por el momento no, a no ser que Irán se precipite. Por regla general, Estados Unidos solo ataca a gran escala cuando tienen las tropas y el material totalmente preparados. Si Teherán bloquea el estrecho de Ormuz o ataca fuerzas de Estados Unidos, habrá una reacción rápida. De eso podemos estar seguros. Pero a Estados Unidos no le interesa escalar el conflicto hasta una gran guerra. El presidente Trump prometió en campaña que no iba a ir a la guerra tan rápido como sus antecesores. En referencia a eso, hay ruido de sables en ambos lados, pero no apunta a una tercera Guerra del Golfo.

(cp/jag)