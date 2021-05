Ruanda valora "gran paso" de Francia en el reconocimiento del genocidio

"Es un gran paso, tenemos que aceptarlo". El presidente ruandés, Paul Kagame, explica que ha decidido reconocer los esfuerzos de Francia sobre su papel en el genocidio de 1994, incluso aunque no haya pedido disculpas, en una entrevista a la AFP y a France Inter. "¿Responde esto a todas las preguntas que la gente se hace? No lo creo". "¿Los supervivientes tienen derecho de cuestionarlo? Tienen derecho", agregó.

El presidente francés, Emmanuel Macron, viajó el jueves a la capital ruandesa, Kigali, para "reconocer [las] responsabilidades" de Francia en esta tragedia, que causó al menos 800.000 muertos, en su mayoría tutsis. Pero "no fue cómplice", señaló el mandatario francés.

Los supervivientes y las familias de las víctimas esperaban, sin embargo, que el presidente galo se excusara o pidiera perdón, lo que no sucedió. El presidente Kagame, exjefe de la rebelión tutsi que acusó en múltiples ocasiones a París de complicidad en el genocidio, se congratuló por las palabras de su homólogo, que tienen "más valor que las disculpas".

Sobre este tema "tan complejo", "no hay una respuesta totalmente satisfactoria", afirma en una entrevista el viernes a la AFP y a la emisora France Inter, "pero es un gran paso, tenemos que reconocerlo, aceptarlo y trabajar hacia otras etapas". "Alguien puede venir y decir 'lo siento, pido perdón', y siempre habrá gente que dirá que 'no es suficiente'. Y tienen derecho (...) No creo que haya una solución milagro, algo que lo resuelva todo", admite. (afp/franceInter)