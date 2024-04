RSF denuncia "represión sistemática" de periodistas iraníes

Un informe presentado este miércoles (17.04.2024) por Reporteros Sin Fronteras (RSF) en Londres denuncia el repunte "exponencial" desde 2022 de la "represión sistemática" que sufren periodistas iraníes en el extranjero y recoge testimonios de docenas de exiliados en el Reino Unido.

En un encuentro 'online' con medios de comunicación a raíz de la publicación de 'Watch Out Because We're Coming For You' ('Vigila, porque vamos a por ti'), Fiona O'Brien, directora de RSF en el Reino Unido, destacó que "Irán lleva reprimiendo a los periodistas durante décadas y la situación dentro del país es atroz".

O'Brien dijo que "Irán es uno de los peores países del mundo para ejercer hoy el periodismo" y observó que tanto dentro como fuera de ese país, las prácticas empleadas para ejercer la represión están dirigidas a "evitar que los ciudadanos en Irán tengan acceso a información".

El informe de este año, basado en los casos recopilados en 2023 de docenas de periodistas iraníes exiliados en el Reino Unido, muestra que el nivel de "amenaza trasnacional (más allá de las fronteras de Irán)" que afrontan estos "no tiene precedentes e implica un enorme coste profesional y personal".

Según remarca, "la brutal represión de Irán de periodistas independientes dentro del país ha estado acompañada de situar como blanco de manera sistemática a periodistas que informan sobre la situación en Irán desde el extranjero en un intento por silenciarlos".

Periodista apuñalado en Londres

Precisamente, un periodista del canal de televisión Irán Internacional -la cadena disidente del régimen, considerada por Teherán "organización terrorista"-, Pouria Zeraati, fue apuñalado el pasado 29 de marzo en un ataque perpetrado por tres individuos a las puertas de su domicilio en el barrio de Wimbledon (sur de Londres) cuando se dirigía a su coche.

Adam Baillie, el portavoz de la citada cadena, dijo hoy que se trató "del primer ataque físico que tiene 'éxito' -Zeraati resultó herido en una pierna- contra un periodista iraní en el Reino Unido" con un "enorme impacto" para los trabajadores de la televisión, con sede en la capital británica.

Resaltó que "la seguridad de los empleados es la principal preocupación" de la cadena, que trabaja "estrechamente con la policía, que ha sido de un enorme apoyo en los últimos años".

El documento de RSF lamenta cómo reporteros que trabajan desde países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Suecia y el Reino Unido "son regularmente objeto de intimidación y ataques, tanto 'online' como 'offline".

Al igual que ocurre dentro de Irán, "la represión trasnacional tiende a incrementarse en un momento en que los ojos del mundo están sobre Irán, con un repunte en casos de acoso a iraníes exiliados desde finales de 2022, cuando irrumpieron las protestas en Irán a raíz de la muerte de Mahsa Amini", observa el informe.

Entre los principales hallazgos de RSF se incluye un aumento "exponencial" de ataques por internet, muchos de ellos dirigidos "particularmente contra las mujeres", y del acoso de familiares en territorio iraní.

ct (efe, rsf)