Rosas rojas para mamá, tarjetas rojas para la derecha

¿Flores para el Día de la Madre? Lo admito, no me canso de ellas. No hay nada más relajante para mi alma que bañarme en un mar de rosas y tarjetas de felicitación.

Pero cuídese de los amigos en las buenas. El discurso de la derecha populista se ha arrastrado dentro de las odas del Día de la Madre. En Alemania, el partido Alternativa para Alemania (AfD) dice en su plataforma que quiere "poner fin a la discriminación contra las madres que se quedan en casa". En Polonia, el partido gobernante conservador Ley y Justicia (PiS) les dice a las madres solteras que se vuelvan a casar y tengan más hijos. Y en Brasil, la ministra de Mujeres, Damares Alves, ha hablado de la necesidad de vestir a los niños de azul y a las niñas de rosa.

Abusar del mito de la madre

Los políticos de extrema derecha, que participan en eventos fundamentalistas cristianos como el reciente Congreso Mundial de las Familias, en Verona, Italia, quieren retroceder el tiempo y malinterpretar el mito de la madre endurecida. En Alemania, donde Adolf Hitler una vez ordenó la concesión de la Cruz de Honor de la Madre Alemana, este mito viene con un legado fuerte.

Ahora, en el siglo XXI, ahí viene una compañía no deseada que anuncia el valor de la "familia tradicional". Esto va de la mano con la lucha política contra el aborto, la identidad de género fluida, el feminismo y el cuidado infantil amparado por el Estado.

¿Traicionar los derechos de las mujeres?

Tiene sentido a primera vista que muchas mujeres y madres no quieran tener nada que ver con el Día de la Madre. Para ellas, es un día comercial que se trata de flores y una traición política de los derechos de las mujeres.

Esto no está demasiado lejos del pensamiento de la fundadora de la conmemoración, Anna Marie Jarvis, quien el 12 de mayo de 1907 entregó 500 claveles blancos a una iglesia en Grafton, Virginia Occidental, donde su difunta madre había enseñado en la escuela dominical. Más tarde, la comercialización del día hizo que se arrepintiera del todo de haberlo empezado.

"Ninguna galleta en forma de corazón hecha de mantequilla, derechos para las madres", fue un eslogan de una marcha a favor de los derechos de las mujeres en 1986 en Bonn, Alemania

Pero yo digo: no te rindas. El día es para madres de todo el mundo, independientemente de su afiliación política, religiosa o étnica. Nosotras las madres deberíamos usarlo como una forma de conectarnos con los ideales del movimiento femenino y no entregarlo a los populistas de derecha.

Mortalidad materna en declive

Hay, después de todo, mucho para celebrar. Por ejemplo, las tasas de mortalidad materna han disminuido en todo el mundo. Entre 1990 y 2015, el número de mujeres que murieron durante el embarazo o el parto cayó de 500.000 a 300.000. Las tasas de mortalidad infantil han hecho lo propio.

Hay una creciente conciencia sobre la importancia de un cuidado infantil asequible de calidad, así como sobre la generalizada discriminación de género que frena a niñas y mujeres en la vida educativa y profesional. Aun así, los números también sugieren que puede pasar al menos otro siglo hasta que madres y padres puedan disfrutar de una verdadera libertad de elección entre carrera y familia, y hasta que las mujeres y los hombres se separen de los roles tradicionales de género.

Sobre la espalda de las mujeres

No fue hace mucho tiempo que estas metas parecían utópicas. Recuerde: hasta 1958, los esposos en Alemania tenían la última palabra sobre sus esposas e hijos. Incluso si permitía que su esposa trabajara, un hombre podría controlar unilateralmente el salario de su esposa. Hasta 1962, las mujeres necesitaron el permiso de sus esposos para tener una cuenta bancaria.

Con mucho gusto puedo prescindir de este tipo de "familia tradicional" construida sobre la espalda de las mujeres. El Día de la Madre es, por lo tanto, un buen momento para reflexionar sobre la larga lucha por los derechos de las mujeres y las madres. No les dejemos nuestro día a los amigos de la derecha. (rr/dz)

Madres buscan a sus hijos en la ruta del migrante Madres centroamericanas en la búsqueda Cuarenta mujeres procedentes de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras entraron a México el jueves (20.11.2014) por El Ceibo, una población localizada en el municipio de Tenosique en el estado mexicano de Tabasco, que hace frontera con Guatemala. Muchas de ellas esperaron durante años la oportunidad de pasar por México.

Madres buscan a sus hijos en la ruta del migrante Desaparecidos durante años Miles de migrantes centroamericanos desaparecen cada año en su intento por atravesar México hasta los Estados Unidos. Algunos incluso pierden la vida. Sin embargo, quienes se quedan atrás, sus familias, no pierden la esperanza de encontrarlos. Cada año, decenas de madres marchan por la misma ruta, en busca de sus hijos perdidos.

Madres buscan a sus hijos en la ruta del migrante Visas temporales A su llegada, las mujeres recibieron una visa temporal otorgada por el Instituto Nacional de Migración en México. Con ella podrán transitar libremente por el país durante los 18 días del recorrido. Este se realizará por diez estados de la República Mexicana.

Madres buscan a sus hijos en la ruta del migrante Palenque, Chiapas En el segundo día de la caravana, las madres fueron recibidas en Palenque, Chiapas. Allí las religiosas de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán les dieron de comer. Además hablaron con varios de los migrantes que actualmente habitan la Casa del Caminante jTatic Samuel Ruiz García, en busca de información sobre sus hijos desaparecidos.

Madres buscan a sus hijos en la ruta del migrante Villa Hermosa, Tabasco En el centro de Villa Hermosa, Tabasco, las mujeres se manifestaron colocando las fotos de sus hijos en el suelo. Con ello pretenden denunciar la falta de apoyo de las autoridades mexicanas en la búsqueda de los desaparecidos. Hasta ahora sólo organizaciones como el Movimiento Migrante Mesoamericano han podido brindar informaciones relevantes.

Madres buscan a sus hijos en la ruta del migrante Archivo del Instituto Nacional de Migración En el tercer día de recorrido, las madres acudieron a la Estación Migratoria del INM en Acayucan, Veracruz, con la intención de acceder a la base de datos de los actuales detenidos por las autoridades migratorias. Sin embargo no obtuvieron información alguna sobre el posible paradero de sus hijos. La base de datos actual sólo contiene información de los últimos tres años.

Madres buscan a sus hijos en la ruta del migrante Reencuentro después de 17 años Al cuarto día de recorrido, Leonila Guerra, de Honduras, se reencontró con su hermano Oswaldo después de 17 años, en Coatzacoalcos, Veracruz. Con el apoyo de la población local, el Movimiento Migrante pudo seguirle la pista a Oswaldo, quien hoy trabaja como obrero en Veracruz. Por la falta de servicios de comunicación no había podido contactar a su familia en Honduras.

Madres buscan a sus hijos en la ruta del migrante Se encuentran de dos a tres personas por recorrido Pero no todas las mujeres encontrarán a sus familiares perdidos. Según Fray Tomás González Castillo, el padre franciscano a cargo del albergue de migrantes "La 72" en cada recorrido se encuentran alrededor de dos o tres personas. Esta, dice es una oportunidad "única", para seguirles el rastro. Muchas mujeres esperan años para poder venir.

Madres buscan a sus hijos en la ruta del migrante Las rutas de migración en México Miles de migrantes centroamericanos cruzan México ilegalmente cada año. De las diferentes rutas que llevan de sur a norte, todas son peligrosas. Una de las más conocidas es la del "tren de la muerte", también conocido como "La Bestia". En el, los migrantes inician su travesía hacia los Estados Unidos por el sureste mexicano: Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y Veracruz.

Madres buscan a sus hijos en la ruta del migrante Siguiendo a "La Bestia" La caravana de madres centroamericanas también sigue su búsqueda por los distintos puntos de peligro del recorrido de "La Bestia". Aquí se encuentran en la estación de Chontalpa, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. Esta cuenta como una de las estaciones ferroviarias más peligrosas para los migrantes, que muchas veces son extorsionados, secuestrados o asesinados.

Madres buscan a sus hijos en la ruta del migrante El programa Frontera Sur En julio, las autoridades migratorias mexicanas reforzaron los controles en la frontera sur del país. Un comisionado especial aumentó la vigilancia como consecuencia de la crisis de este año por la llegada masiva de niños y adolescentes migrantes a E.U. El Instituto Nacional de Migración en México dijo haber retornado alrededor de 6.000 migrantes centroamericanos tan solo en el mes de agosto.

Madres buscan a sus hijos en la ruta del migrante Postes "antimigrantes" La compañía de ferrocarriles Ferrosur colocó postes en los costados de la via del tren a su paso por Tlaxcala, los cuales ponen en riesgo a las personas que quieran bajar y subir del tren.

Madres buscan a sus hijos en la ruta del migrante Destrucción simbólica de postes En un acto de protesta simbólico, las madres centroamericanas destruyeron un poste de cartón con las mismas características de los postes que Ferrosur colocó a lo largo de las vías del tren en el estado de Tlaxcala. Exigieron que se retiren los postes de concreto y varilla que han causado la muerte de los migrantes centroamericanos que intentan subir al tren en ese punto del recorrido.

Madres buscan a sus hijos en la ruta del migrante Flores a los migrantes difuntos En memoria de los migrantes que han perdido la vida a causa de los postes que se colocaron a orillas de las vías del tren, en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, las madres centroamericanas, que entraron a México en busca de sus hijos desaparecidos, colocaron un ramo de flores. Cualquiera de los muertos también podría haber sido alguno de sus hijos.

Madres buscan a sus hijos en la ruta del migrante No se rinden A ocho días del comienzo de la caravana de madres centroamericanas, la búsqueda continúa. De distintas maneras intentan difundir las fotos de sus hijos, las cuelgan en las localidades por donde suponen que ellos pasaron en algún momento o van de puerta en puerta preguntando por alguna información que las acerque al paradero de los desaparecidos.

Madres buscan a sus hijos en la ruta del migrante Todos somos Ayotzinapa Las madres centroamericanas se unieron a las protestas por los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero el pasado 26 de septiembre, con el lema: "vivos se los llevaron, vivos los queremos". Su denuncia, dijeron, es la misma: "nuestros hijos entraron vivos a México y vivos los queremos encontrar".

Madres buscan a sus hijos en la ruta del migrante México es un purgatorio para los centroamericanos Nino Quaresima (izquerda), representante de la caravana italiana que se lleva a cabo a la par con la marcha en México, asegura que "hasta hace pocos años, México representaba un cobijo para los migrantes que huían de sus países y de las dictaduras que los oprimían", sin embargo ahora es un "purgatorio que los centroamericanos atraviesan intentando sobrevivir y hacer sobrevivir a sus familias".

Madres buscan a sus hijos en la ruta del migrante Enterrados entre la basura Durante el recorrido las mujeres visitaron el panteón municipal "Domingo de Ramos", en Juchitán, Oaxaca. A espaldas del lugar hay una fosa común con los restos de decenas de migrantes sin reconocer, entre basura, restos de animales, flores marchitas y veladoras. En 2007 la administración municipal creó este espacio para sepultar a más de 14 personas que naufragaron en las costas de Oaxaca.

Madres buscan a sus hijos en la ruta del migrante "Así termina el sueño americano" Indignada al ver las condiciones en que son abandonados los cadáveres de los migrantes centroamericanos en México, Anita Zelaya de El Salvador dice: "los entierran como animales, entre la basura... y duele mucho pensar que nuestros hijos podrían estar aquí." Rubén Figueroa del Movimiento Mesoamericano llamó a las autoridades mexicanas a crear un banco de ADN para identificar los restos.



