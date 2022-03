Rompiendo lazos con la patria

Rechazan la guerra y también son víctimas de la falta de libertad de expresión en Rusia.

La activista y defensora de los derechos civiles, Olga Romanova, nació en Rusia y se escapó a Berlín en 2017, porque ya no se sentía segura en su país. Hoy hace lo que puede para ayudar a los numerosos refugiados ucranianos y rusos que llegan a la capital alemana.





Uno de ellos es Lev Vladov, originario de Cheliábinsk, una ciudad en los Urales. Vladov lleva pocos días en Berlín y aún no ha cumplido treinta años. Hace unas semanas criticó la invasión rusa de Ucrania y desde entonces teme por su vida.



Un reportaje de Oxana Evdokimova & Grzegorz Szymanowski



