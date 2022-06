Rodolfo Hernández anuncia que ocupará su escaño en el Senado de Colombia

Rodolfo Hernández, que perdió las elecciones presidenciales ante el exguerrillero Gustavo Petro, anunció este jueves (23.06.2022) que sí ocupará su escaño en el Senado, una decisión que también tiene repercusiones judiciales puesto que entorpece el proceso por corrupción que tiene pendiente.

No obstante, todavía está por saber que postura adoptará con respecto al nuevo gobierno, ya que su asesor principal Ángel Beccassino adelantó días atrás que si hay "coincidencias" apostaría por Petro.

El hecho de aceptar el escaño en el Senado no impediría las aspiraciones de Hernández a gobernador de Santander, puesto que podría dejarlo a finales de año para comenzar a hacer campaña para esas elecciones regionales, previstas para octubre de 2023.

Antes que él, su compañera de fórmula, Marelen Castillo, no solo confirmó que sí tomaría su escaño en la Cámara de Representantes., sino que además no se declarará en oposición al gobierno de Petro siempre y cuando cumpla con sus promesas de "construir país".

"En este momento no llego a la oposición, llego a trabajar y a construir por Colombia", subrayó Castillo, no sin antes precisar que cambiará de postura si el nuevo gobierno no cumple con todo lo propuesto.

europa press/el tiempo /rr