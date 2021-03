Roban en las casas de Di María y Marquinhos en París

El domicilio del futbolista argentino Ángel Di María en las afueras de París fue objeto de un robo en presencia de su familia mientras el atacante jugaba este domingo con su equipo, el París Saint Germain, y eso mismo ocurrió en la casa de los padres de su compañero, el brasileño Marquinhos.

El atraco en el domicilio de Di María en la ciudad de Neuilly sur Seine se produjo, según indicó este lunes (15.03.2021) la emisora "France Info", pese a que había un agente de seguridad y causó un gran impacto en la familia, que pidió que el futbolista acudiera rápidamente.

Por eso Di María fue sustituido de forma precipitada cuando se llevaba una hora juego en el partido que el PSG disputaba contra el Nantes, y que acabó perdiendo por 2-1. El jugador, al ser reemplazado habló brevemente con su entrenador, el también argentino Mauricio Pochettino, y se vio cómo salía rápidamente en dirección de los vestuarios.

De acuerdo con fuentes citadas por Le Parisien, la mujer y los hijos del argentino no vieron directamente a los ladrones y no se dieron cuenta de que una caja fuerte fue desvalijada. No es la primera vez que le ocurre un hecho similar. En 2015, cuando vestía la camiseta del Manchester United, su vivienda fue objeto de otro robo que traumatizó a su familia. Fue una de las razones para irse de Inglaterra.

Por lo que respecta a Marquinhos, el asalto por parte de unos atracadores se produjo con violencia en la casa de sus padres en el departamento de Yvelines, al sur de la capital francesa, indicaron los medios franceses. L'Équipe precisó que los delincuentes secuestraron momentáneamente a los ocupantes. El brasileño fue advertido al final del encuentro contra el Nantes.

Otros dos jugadores del PSG han sido objeto de robos en sus casas este mismo año. En enero, fue desvalijado el apartamento del portero español Sergio Rico y pocos días después eso mismo le ocurrió al delantero argentino Mauro Icardi. (EFE)