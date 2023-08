Retorna la Bundesliga en la estela de un torneo insólito

Hace un año, el Borussia Dortmund trataba de armar una plantilla capaz de hacer sudar al Bayern Múnich con la incorporación de Niklas Süle y Nico Schlotterbeck en la defensa, y de Sebastien Haller y Karim Adeyemi a la ofensiva tratando de compensar la salida entonces reciente del robótico goleador noruego Erling Haaland.

Otros equipos como el Bayer Leverkusen y el RB Leipzig se concretaban a establecer barreras profilácticas a fin de mantener a jugadores codiciados por el mercado. El Bayern, por su parte, lloraba la salida de su goleador Robert Lewandowski, que luego de un sainete largo y penoso concretó su divorcio del club bávaro hacia el FC Barcelona.

Todo esto permitía prefigurar uno de los torneos más competitivos de los últimos años en la Bundesliga. Y lo fue, solo que por razones insólitas, desde la larga ausencia de Haller en el Borussia Dortmund por cáncer testicular, hasta la defenestración de Julian Nagelsmann, algo con lo que ni siquiera el apostador más osado hubiera contado.

El torneo finalizó, literalmente, en los últimos minutos. Un agónico gol de Jamal Musiala para el Bayern, más la incapacidad de las abejas para aguijonear al Maguncia, dieron a los bávaros un título medianamente honorable, definido por la mejor diferencia de goles.

Ayer estrellas, hoy ingratos recuerdos

Hoy los actores son otros y muy distintos. Mané juega en Arabia Saudita, Nagelsmann espera plácidamente una oferta laboral conveniente, y Thomas Tuchel sigue sin cuajar un estilo contundente en el Bayern pese a incorporaciones importantes.

Precisamente por estas, y pese a la derrota del Bayern ante el Leipzig en la Supercopa Alemana, pocos dudan que los bávaros se alcen con La Duodécima consecutiva. La llegada del británico Harry Kane cambia sin duda la ecuación del juego de los bávaros. Si todo cuaja, Kane será protagonista de una gruesa pirotecnia en la que los goles caerán a racimos. Si todo cuaja, el campeonato alemán será casi mero trámite para el Bayern, que irá con todo detrás de su máxima obsesión: ganar de nuevo la Champions League. Y si el desempeño bajo Tuchel es extraordinario, Kane podría imponer marcas históricas y el Bayern, quizá, vencer la marca colectiva de 101 goles en un torneo.

Bundesliga, impredecible a pesar de todo

Pero, ¿y si las cosas no salen como está previsto? El torneo anterior fue precisamente una lección de que los imponderables existen, aun para el Bayern Múnich y la Bundesliga. El Borussia Dortmund vendió a su estrella Jude Bellingham, y pese a la lluvia de millones ha seguido una política de transferencias relativamente discreta con Marcel Sabitzer y Felix Nmecha como incorporaciones máximas.

El RB Leipzig ya dio muestras de que puede quebrar las claves bávaras en un partido, pero la Bundesliga es asunto de perseverancia. Así, los de Marco Rose deberían exhibir una regularidad extraordinaria para poder competir.

Bayer Leverkusen se arma con Xabi Alonso

El otro posible rival del Bayern se llama Bayer Leverkusen. De la inactividad de hace un año, en cuanto al mercado de fichajes, el club ha pasado a la ofensiva: hizo regresar al suizo Granit Xhaka a la Bundesliga, con la tarea de dar estabilidad al medio campo. Además, fichó al internacional alemán Jonas Hofmann y contrató al nigeriano Victor Boniface para compensar la salida del diabólico Moussa Diaby.

La gran pregunta es si todo esto bastará para darle pelea al Bayern a la hora de la verdad. Por el momento, la constelación no pasa de abrir posibilidades interesantes, que no alteran la percepción: según una encuesta del medio Kicker, más del 80 por ciento de los participantes están convencidos de que el Bayern ganará La Duodécima. Argumentos contundentes en contra, por el momento, no se ven en el panorama.