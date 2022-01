Rescatan a 21 personas atascadas toda una noche en gélidos vagones de teleférico

Equipos de búsqueda y rescate de Nuevo México, Estados Unidos, utilizaron cuerdas y helicópteros este sábado (01.01.2022) para rescatar a 21 personas que quedaron varadas durante la noche en dos vagones de tranvía después de que un cable congelado provocara que los vagones se quedaran atascados en lo alto de las montañas Sandia, con vistas a Albuquerque.

El teniente Robert Arguelles, portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Bernalillo, dijo a primera hora de la tarde del sábado que los equipos rescataron primero a 20 personas varadas en un vagón y varias horas más tarde rescataron a una 21ª persona varada sola en un segundo vagón.

Todas las personas que iban en los dos vagones eran empleados del Sandia Peak Aerial Tramway y de un restaurante en la cima de la montaña; los 20 que iban en un vagón estaban siendo trasladados a la base de las montañas al final de su jornada laboral, dijo Arguelles. El otro empleado se dirigía a la montaña para proporcionar seguridad durante la noche cuando el sistema de tranvías se cerró el viernes por la noche debido al hielo, dijo Arguelles.

No se registraron heridos entre los varados, agregó el teniente.

Alex García saltó sobre su novio mientras lo bajaban sano y salvo con un helicóptero del sheriff del condado de Bernalillo mientras los pasajeros eran rescatados.

Según reportó The New York Times, al principio, para los pasajeros, estar atrapado en el vagón de tranvía para la Nochevieja había sido acogido como una aventura divertida. Pero a medida que las temperaturas descendían hasta unos 6 grados bajo cero, el ánimo cambió; los pasajeros atrapados tuvieron que racionar gomitas salvavidas y seis botellas de agua mientras pasaban las primeras horas del 2022 esperando la llegada de los equipos de rescate.

Para rescatar a las 20 personas que se encontraban en el único vagón, los operadores pudieron trasladarlo a una torre de apoyo cercana a más de la mitad de la montaña, y el personal de búsqueda y rescate, a primera hora de la mañana del sábado, caminó hasta la zona y subió a la torre para entregar mantas y otros suministros a los que se encontraban dentro del vagón con calefacción, dijo Arguelles.

El personal de búsqueda y rescate utilizó durante varias horas cuerdas y otros equipos para bajar a los empleados varados a unos 26 metros hasta el suelo antes de escoltarlos a una zona de aterrizaje cercana en el terreno escarpado y rocoso donde se encontraba la torre.

A continuación, las 20 personas fueron trasladadas en helicóptero en diferentes tandas hasta la base de las montañas.

Un helicóptero de rescate trabaja para ayudar a los pasajeros que se quedaron atrapados durante la noche en el tranvía de Sandia Peak.

Arguelles aseguró que el segundo vagón con el único empleado a bordo estaba más arriba en la montaña y en un lugar donde el vagón estaba demasiado alto sobre el suelo para baja a la persona con cuerdas.

Pero el sistema de tranvías pudo bajar el segundo vagón por el cable hasta el lugar de rescate en la torre de apoyo, y los socorristas utilizaron entonces cuerdas para bajar a la 21ª persona como se hizo con las demás, dijo Arguelles.

Brian Coon, gerente del sistema de tranvías, dijo que hubo una acumulación inusualmente rápida de hielo en uno de los cables, lo que hizo peligroso seguir adelante, informó KOB-TV.

