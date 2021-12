Reporteros en Navidad

Colchane: la puerta norte de Chile

Los migrantes llegan a esta localidad chilena caminando por el altiplano, con temperaturas gélidas de noche y un fuerte sol de día. Cruzan por pasos no habilitados al anochecer. A veces son sorprendidos por la policía.







Tapachula: soñar con Estados Unidos

Miles de personas se arrojan a un viaje peligroso por Centroamérica con la esperanza de llegar a Estados Unidos. En Tapachula, entre Guatemala y México, los migrantes esperan y se enfrentan a las trabas burocráticas y la corrupción.







Bogotá: apoyo a familias venezolanas

Varias organizaciones internacionales apoyan a los migrantes venezolanos para facilitar su inserción y la búsqueda de trabajo en Colombia. Pero la vida no es fácil para las jóvenes familias con niños.





Arepas vegetarianas en el país de la carne

Víctor García, conocido como „El Gordo Cocina“, es un ejemplo de migrante que enriquece la cultura que lo recibe. Llegó a Argentina hace 12 años y con sus recetas de arepas venezolanas se convirtió en un fenómeno de redes.



Horarios de emisión:

DW Español

DO 26.12.2021 – 00:15 UTC

DO 26.12.2021 – 05:03 UTC

DO 26.12.2021 – 08:03 UTC

DO 26.12.2021 – 10:03 UTC

DO 26.12.2021 – 12:15 UTC

DO 26.12.2021 – 16:03 UTC

DO 26.12.2021 – 18:15 UTC

DO 26.12.2021 – 21:03 UTC

LU 27.12.2021 – 02:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6