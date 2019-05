Renuncia el primer ministro de Papúa Nueva Guinea

La semana en imágenes (del 27 de mayo al 02 de junio de 2019)

Muro privado

El grupo "We Build the Wall" anunció a través de las redes sociales que este fin de semana levantó en Sunland Park (Nuevo México), localidad cercana a El Paso (Texas), el primer segmento de una valla fronteriza financiada con fondos privados. La valla fue levantada en terrenos privados este fin de semana en una zona de la frontera donde no había hasta ahora barrera física alguna. (27.05.2019)