Renuncia de Naomi Osaka a jugar Roland Garros abre debate sobre la salud mental de los deportistas

La decisión de Naomi Osaka de retirarse del Abierto de Francia, después de revelar su lucha contra la depresión y la ansiedad, ha puesto en jaque a los organizadores del torneo y ha encendido el debate sobre la salud mental de las superestrellas del deporte.

La tenista japonesa de 23 años, número dos del ránking mundial y ganadora de cuatro Grand Slam, anunció que se tomaría un descanso del deporte, poniendo en suspenso su participación en Wimbledon e incluso en los Juegos Olímpicos de su país.

Osaka fue multada con 15.000 dólares y amenazada con ser descalificada de Roland Garros tras negarse a cumplir con el compromiso obligatorio de hablar con los medios de comunicación. La tenista acusó que estas instancias son perjudiciales para su salud mental y compara la tradicional rueda de prensa posterior al partido con "patear a la gente cuando está deprimida".

"La verdad es que atravesé largos periodos de depresión desde el US Open 2018 y me costó recuperarme", admitió el lunes la jugadora. La joven tenista dijo también que no se sentía cómoda en París: "Ya me sentía vulnerable y ansiosa, así que pensé que era mejor ejercer el autocuidado y saltarme las ruedas de prensa".

"No estoy cómoda hablando en público y siento una inmensa ansiedad cuando debo dirigirme a la prensa mundial", insistió la joven.

Los deportistas no son "superhumanos"

El martes (01.06.2021), Peter Terry, profesor de psicología de la Universidad del Sur de Queensland (Australia), escribió en theconversation.com: "Osaka es una persona joven, introvertida y ansiosa. A estas alturas deberíamos entender que las estrellas del deporte no son superhumanos, que tienen las mismas dudas y problemas de salud mental que todo el mundo".

Osaka dijo que sus luchas de salud mental comenzaron en 2018 cuando ganó el primero de sus cuatro majors en el US Open en una polémica final contra Serena Williams, a quien reconoce como su ídolo. De hecho, la misma exnúmero 1 del mundo le entregó palabras de apoyo: "Lo único que sé es lo que siento por Naomi. Siento que me gustaría darle un abrazo porque sé cómo se siente", declaró Williams.

Serena, que admitió que ha habido momentos en su carrera en los que se le hacía "muy difícil" responder a las preguntas de la prensa, reclamó que se deje a Osaka "gestionar esta situación cómo mejor le parezca".

Otras tenistas también le brindaron su apoyo: "A los atletas se nos enseña a cuidar nuestro cuerpo y tal vez se pasa por alto el aspecto mental y emocional. Se trata de algo más que dar o no una conferencia de prensa. Buena suerte Naomi, ¡todos estamos luchando por ti!", tuiteó uno de los mitos del tenis femenino, Martina Navratilova, ganadora de 18 Grand Slam.

La reacciones también llegaron de otros deportes, como el básquetbol y el cricket. La estrella de la NBA Stephen Curry tuiteó: "Nunca deberías haber tenido que tomar una decisión como ésta, pero es impresionante el seguir por el camino correcto cuando los poderes no protegen a los suyos. Mis respetos".

"Todo el mundo habla de la salud mental cuando alguien se suicida, pero después se ridiculiza a aquellos que tratan de proteger su salud mental. Eres fuerte por mantenerte firme y hablar de ello, incluso renunciando al juego que tú amas por proteger tu salud mental", destacó la estrella de Barbados de cricket Carlos Brathwaite.

