Relacionan cráneo hallado en Alaska con un neoyorquino desaparecido desde 1976

Un cráneo hallado en 1997 en una remota zona del interior de Alaska pertenece a un hombre de Nueva York cuya muerte fue probablemente causada por el ataque de un oso, según la Policía estatal de Alaska.

Los investigadores utilizaron la genealogía genética para identificar los restos como los de Gary Frank Sotherden, según un comunicado emitido por la Policía.

"Basándonos en la forma, el tamaño y la ubicación de las penetraciones de los dientes en el cráneo, parece que la persona fue víctima de la depredación de un oso", dijo Tim DeSpain, portavoz de la Policía, en un correo electrónico. "Se desconoce si el oso fue la causa de la muerte", agregó DeSpain, quien aseguró que la desaparición de Sotherden fue denunciada a finales de la década de 1970.

El lugar en el que se encontró el cráneo era la zona general del último paradero conocido de Sotherden, dijo. Del mismo modo, DeSpain no facilitó la ciudad natal de Sotherden, pero dijo que era del norte del estado de Nueva York.

Hallazgo del cráneo en 1997

En julio de 1997, un cazador se puso en contacto con la policía de Fairbanks e informó del hallazgo de un cráneo humano a orillas del río Porcupine, a unas 8 millas (13 kilómetros) de la frontera canadiense. Los policías que acudieron a la zona no encontraron otros restos, según la agencia, y el cráneo fue enviado a la oficina del médico forense del estado como no identificado. Se sospecha que la causa de la muerte fue el ataque de un oso, según el comunicado de la policía.

DeSpain explicó que "los éxitos relativamente recientes del departamento en el uso de la genealogía genética para identificar a autores y víctimas desconocidos" llevaron a la unidad de casos sin resolver a solicitar el pasado mes de abril a la oficina del forense que enviara segmentos óseos de varios restos.

"A continuación, estas muestras óseas se sometieron a diversos procesos de laboratorio para generar perfiles de ADN, que luego se cargaron en bases de datos públicas de ADN", explicó.

Los investigadores utilizaron la genealogía genética para realizar una identificación provisional, y los agentes se pusieron en contacto con un pariente de Sotherden que proporcionó una muestra de ADN, según la agencia.

Ese familiar dijo a los agentes que Sotherden había sido dejado en la zona donde se encontró el cráneo "en algún momento a principios o mediados de la década de 1970 para ir de caza".

El pariente fue notificado de la coincidencia de ADN a finales de diciembre, dijeron los policías.

FEW (AP, The New York Times)