Reino Unido suspende el "fracking" por miedo a sismos

El Gobierno británico anunció el sábado (2.11.2019) una moratoria sobre la fracturación hidráulica ("fracking"), una técnica para extraer gas de esquisto del subsuelo, debido al riesgo de temblores sísmicos. La ministra de Empresa y Energía, Andrea Leadsom, dijo haber tomado la decisión a raíz de un informe del regulador del sector, la Autoridad de Petróleo y Gas (OGA), que investigaba la actividad sísmica reciente cerca de Preston New Road, en la región de Lancashire, un lugar donde se practica la fracturación hidráulica.

"Tras examinar el informe de la OGA (...), está claro que no podemos excluir más consecuencias inaceptables para la población local", declaró Leadsom en un comunicado. "Por esta razón, he concluido que deberíamos instaurar una moratoria sobre la fracturación hidráulica en Inglaterra con efecto inmediato", agregó. El Gobierno dijo que no dará luz verde a nuevos proyectos de "fracking" "a no ser que se proporcionen nuevas pruebas convincentes".

El proceso de fracturación hidráulica consiste en crear fisuras subterráneas e infiltrar en ellas una mezcla de agua, arena y productos químicos para permitir la extracción de gas o petróleo del interior de la roca. Una técnica polémica por su impacto ambiental que ha provocado protestas de las poblaciones afectadas y de los ecologistas. La asociación Greenpeace ha expresado su satisfacción por el anuncio del Gobierno, realizado al comienzo de la campaña para las elecciones legislativas del 12 de diciembre, y ha elogiado "el gran mérito de los activistas de base en todo el país". El Reino Unido había apoyado esta técnica con la esperanza de reducir su dependencia del gas, importado principalmente de Noruega y de Catar.

MS (afp/efe)

