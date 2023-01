Reino Unido pide establecer "responsabilidad penal" de Rusia por invadir Ucrania

Reino Unido se comprometió este viernes (20.01.2023) a ayudar a Ucrania para que se reconozca la culpa de Rusia por su "invasión ilegal", en un momento en que crece el apoyo internacional a la creación de un tribunal especial.

La guerra rusa es una "escandalosa violación del orden internacional", señaló el ministro británico de Relaciones Exteriores, James Cleverly.

"Junto a otros socios internacionales invitados por Ucrania, Reino Unido dará forma a la reflexión sobre cómo determinar la responsabilidad penal por la agresión de Rusia contra Ucrania", afirmó la diplomacia británica. "Esto incluye evaluar la viabilidad de un nuevo tribunal 'híbrido'", añadió.

Dicho tribunal juzgaría los "crímenes de agresión" de Rusia, para los que la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene competencia, ya que Moscú no reconoce su autoridad. No obstante, la CPI abrió una investigación sobre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Ucrania, apoyándose en que Kiev acepta su jurisdicción.

"Las atrocidades que hemos presenciado en Ucrania son diabólicas (...) y no deben quedar impunes", sentenció Cleverly.

afp/reuters /rr