Reino Unido multa a Facebook por escándalo de protección de datos

Por no haber protegido adecuadamente la privacidad de sus usuarios, la Oficina del Comisionado de Información (ICO) de Reino Unido anunció este miércoles (11.07.3018) que impondrá una multa de 500.000 libras (unos 565.000 euros) a la compañía Facebook. La acusación específica es haber violado la ley de protección de datos británica.

La comisionada Elizabeth Denham anunció la medida adoptada en relación con el acceso que tuvo a los datos de los usuarios, sin su consentimiento, la consultora Cambridge Analytica. Denham también sostuvo que Facebook no fue transparente a la hora de explicar la manera en que se recopilaron estos datos. La empresa tiene ahora un plazo para responder antes de que se tome una decisión definitiva.

La ICO, que vela por la privacidad y la libertad de información en Reino Unido, investiga desde febrero a Facebook y a la consultora Cambridge Analytica, por el presunto acceso indebido a los datos de 87 millones de usuarios de la red social en todo el mundo, que pudieron usarse en la campaña del referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea, celebrado el 23 de junio de 2016.

Multa escasa

El ente regulador anunció que tomará también medidas legales contra la matriz de Cambridge Analytica, SCL Elections, que en mayo se declaró insolvente, por incumplir la petición del catedrático estadounidense David Carroll, quien solicitó que se le informara qué datos personales poseía de él y cómo los había conseguido. Cambridge Analytica trabajó también durante la campaña electoral de 2016 junto al equipo del presidente Donald Trump.

Denham destacó que lo importante era "restaurar la confianza en la integridad del proceso democrático", que está siendo amenazado porque "el votante medio no sabe lo que se cuece entre bambalinas". "La gente no puede ejercer control sobre sus datos ni no saben o no entienden cómo se usan", afirmó. Las organizaciones defensoras de los datos del consumidor han lamentado la poca cuantía de la multa, que de todas formas es la máxima que puede imponer ICO.

DZC (EFE, dpa)

¿Quién es quién en el escándalo de Cambridge Analytica? Las personas detrás del escándalo Facebook ha sido criticado por no proteger los datos de más de 50 millones de usuarios. Sus datos se utilizaron para impulsar proyectos políticos conservadores, incluyendo el "Brexit" y la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales. Estas son las personas involucradas en lo que algunos describen como la mayor violación de datos de Facebook.

¿Quién es quién en el escándalo de Cambridge Analytica? El informante Un experto en análisis de datos canadiense de 28 años dio la primera pista al periódico británico Observer. Christopher Wylie afirma que creó el proyecto para Cambridge Analytica y ayudó a forjar vínculos con el equipo de campaña de Donald Trump. Reveló que millones de perfiles de Facebook fueron "secuestrados" para influir en las elecciones.

¿Quién es quién en el escándalo de Cambridge Analytica? El jefe de Cambridge Analytica, suspendido El CEO de Cambridge Analytica, Alexander Nix, fue uno de varios altos ejecutivos filmados por un reportero encubierto del Canal 4 de Gran Bretaña. Nix reclamó el crédito por la victoria electoral de Donald Trump en 2016. Los ejecutivos presumieron de que la empresa estaba en condiciones incluso de usar información falsa, sobornos y prostitutas para ayudar a ganar elecciones.

¿Quién es quién en el escándalo de Cambridge Analytica? El psicólogo detrás de la aplicación Un investigador de la Universidad de Cambridge nacido en Moldavia desarrolló una aplicación que recolectó los datos personales de 30 millones de usuarios de Facebook. Aleksandr Kogan dijo que pasó la información a Cambridge Analytica, confiando en que lo que estaba haciendo era legal. Pero ahora dice que Cambridge Analytica y Facebook lo están utilizando como chivo expiatorio.

¿Quién es quién en el escándalo de Cambridge Analytica? El jefe de Facebook se sintió "engañado" por el uso de datos El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, fue criticado por haber tardado cuatro días en responder al escándalo. Primero, Facebook afirmó ser la víctima, insistiendo en que no estaba al tanto de cómo se usaban los datos. Más tarde, Zuckerberg asumió personalmente la responsabilidad. Organismos de protección al consumidor en Europa y EE.UU. iniciaron investigaciones.

¿Quién es quién en el escándalo de Cambridge Analytica? El estratega de Trump con enlaces a Cambridge El ex estratega de Trump Steve Bannon ayudó a desarrollar la campaña populista que llevó al multimillonario a la Casa Blanca. Miembro fundador de la editorial de derecha Breitbart News, Bannon es un ex miembro de la junta directiva de Cambridge Analytica y estableció el contacto con al adinerado empresario Robert Mercer como patrocinador financiero de la empresa británica. Autor: Nik Martin



