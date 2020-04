Reino Unido: confinamiento podría durar hasta fines de mayo

Neil Ferguson, epidemiólogo del Imperial College de Londres y consejero del gobierno británico, aseguró este sábado (04.04.2020) que las medidas de confinamiento que se impusieron en Reino Unido el 23 de marzo podrían extenderse hasta fines de mayo. Recién entonces sería posible pensar en la reapertura de escuelas, bares, locales comerciales y lugares de reunión.

En declaraciones a la BBC, el especialista explicó que el objetivo de las medidas es ralentizar la velocidad de nuevos contagios por COVID-19, que hasta la fecha ha dejado 3.605 muertos en el país. Muchos expertos han cuestionado la efectividad del encierro generalizado, asegurando que las consecuencias económicas podrían dejar aun más víctimas fatales a largo plazo.

"Lo que queremos es llegar a un punto en que seamos capaces de sustituir el cierre total que tenemos ahora por medidas menos intensas, basadas en la tecnología y la introducción masivas de testeos”, dijo Ferguson, profesor de Biología matemática en la citada casa de estudios. Entre quienes cuestionan la política de cierre se encuentra Graham Medley, otro asesor del gobierno, quien teme que el encierro pueda también afectar la salud mental de miles de personas.

Aplanar la curva

Medley señaló al diario The Times que existe la posibilidad que el confinamiento al final "no resuelva nada", y expresó su temor de encontrarse en un punto en que el gobierno se tendrá que preguntar qué hace ahora. "En términos generales, la pregunta es si seguiremos afectando a los niños para proteger a las personas vulnerables o no", sostuvo.

Ferguson tiene otra mirada. A su juicio, si la curva de casos se aplana y luego los nuevos contagios comienzan a descender, "podremos movernos a un régimen que no será el de la vida normal, y quiero enfatizar aquello, pero de alguna forma será más relajado en términos de distanciamiento social y económicos”. Por lo mismo, el objetivo del ministro de Salud, Matt Hancock, es llegar a los 100.000 testeos diarios a fines de abril.

Las autoridades británicas han pedido encarecidamente a la ciudadanía que no relaje las medidas de control y cuidado, especialmente en días soleados y con temperaturas más cálidas como los que se esperan en las próximas jornadas.

DZC (AP, Reuters)

Coronavirus: ¿Qué industrias han sido afectadas? Fallan los suministros El virus ocasionó un gran problema en las cadenas de suministro a nivel mundial. La industria automotriz es una de las más afectadas. Por ejemplo, el fabricante surcoreano Hyundai suspenderá toda su producción nacional esta semana. La razón: las piezas faltantes son normalmente traídas desde China. Los analistas asumen que problemas similares afectarán a muchas otras empresas.

Coronavirus: ¿Qué industrias han sido afectadas? Un caso concreto Por ejemplo, la compañía alemana Webasto, fabricante de productos para vehículos motorizados, anunció el cierre temporal de su planta en Wuhan, y afirmó que no se pueden descartar un "impacto en las cadenas de suministro automovilístico mundial". Alrededor de mil empleados trabajan desde sus casas. En 2019, la canciller alemana Angela Merkel visitó la planta de Webasto en Wuhan.

Coronavirus: ¿Qué industrias han sido afectadas? Especialmente amenazados: los fabricantes de autos La epidemia tiene "un enorme impacto económico", especialmente para los fabricantes de automóviles alemanes, explicó el experto en el sector automotriz Ferdinand Dudenhöffer. Las 33 plantas de Volkswagen (en la foto se ve la pista de pruebas de la compañía en Xinjiang) y sus empresas conjuntas en China permanecerán cerradas hasta el fin de semana, pero las entregas previstas no corren peligro.

Coronavirus: ¿Qué industrias han sido afectadas? Trabajar desde casa: una medida contra el coronavirus En Daimler se proyecta reanudar la mayor parte de la producción en China el próximo lunes. Sin embargo, la empresa apuesta cada vez más por el trabajo desde casa. Del mismo modo, BMW reanudará la producción en Shenyang y también el servicio de ventas durante la próxima semana. El personal de ventas trabajará transitoriamente desde casa.

Coronavirus: ¿Qué industrias han sido afectadas? Honda sigue siendo cuidadoso La compañía japonesa de automóviles Honda decidió extender el cierre de sus tres plantas en Wuhan, operadas conjuntamente con el fabricante chino Dongfeng. Un representante dijo que el cierre de sus fábricas se prolongará al menos hasta el 13 de febrero, pero aún no está claro si la producción se reiniciará en esa fecha. La compañía seguirá las indicaciones de las autoridades locales.

Coronavirus: ¿Qué industrias han sido afectadas? Un caso insual Una compañía química vio una oportunidad: Lanxess registró una mayor demanda de su desinfectante Rely+On Virkon. El agente se utiliza para la desinfección de superficies duras y utensilios, y sería eficaz contra el coronavirus. Además, la compañía aseguró que se está utilizando mucho en China. La empresa está trabajando para poder suministrar cantidades adicionales lo más rápido posible.

Coronavirus: ¿Qué industrias han sido afectadas? Demasiado lento para un virus Por el contrario, el debilitado sector de tecnología médica de Siemens no espera una mayor venta en sus máquinas de rayos X y tomografía. "No sobrestimaría la oportunidad a corto plazo de hacer negocios con eso (el virus). No funciona tan rápido", dijo Bernd Montag, director general de Siemens Healthineers. "Un virus avanza y desaparece mucho más rápido", agregó.

Coronavirus: ¿Qué industrias han sido afectadas? Ventas al por menor y cadenas de gastronomía Desde KFC y Pizza Hut hasta Yum China han cerrado sus puertas en China. La compañía de moda sueca H&M cerró cerca de 45 sucursales en ese país, mientras que el fabricante de jeans Levi Strauss hizo lo mismo con cerca de la mitad de sus tiendas. Sin embargo, los expertos suponen que los efectos son manejables, ya que la mayor parte de sus negocios se realizan actualmente en línea.

Coronavirus: ¿Qué industrias han sido afectadas? No hay tiempo para "el deporte más bello del mundo" Los fabricantes de artículos deportivos Nike y Adidas también están cerrando temporalmente muchas de sus tiendas en China. Adidas afirmó que el negocio de la franquicia está siendo monitoreado de cerca y que todavía es muy pronto para evaluar el impacto del virus. De todos modos, no habrá eventos publicitarios como este, con el futbolista francés Paul Pogba, realizado en Hong Kong en 2017.

Coronavirus: ¿Qué industrias han sido afectadas? Los chinos se quedan afuera Las restricciones también se sienten en Alemania: debido al riesgo de infección, se espera un menor número de asistentes a la feria de bienes de consumo "Ambiente", en Fráncfort. De acuerdo a un portavoz del evento, la baja de los visitantes es significativa debido a la reducción de conexiones aéreas con China. Lufthansa y otras aerolíneas han interrumpido sus vuelos al país asiático.

Coronavirus: ¿Qué industrias han sido afectadas? El aeropuerto ya está preparado En el aeropuerto de Fráncfort ya se instaló una sala de cuarentena para los infectados con el virus. En Alemania, la mayoría de los pasajeros que provienen de China suelen aterrizar en Fráncfort (más de un millón lo hizo en 2018). Los aeropuertos chinos más importantes para las conexiones con Alemania fueron los de Pekín, Shanghai y Hong Kong. No hay vuelos directos desde y hacia Wuhan. Autor: Dirk Kaufmann



