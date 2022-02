Refuerzos para el flanco oriental de la OTAN

La OTAN cuenta con cuatro "grupos de combate" en el noreste. A la alianza no le está permitido el emplazamiento de unidades de combate más grandes en territorio de sus nuevos integrantes, de acuerdo con el Acta OTAN-Rusia, de 1997. Por eso, las tropas rotan regularmente. El número de integrantes de los batallones de infantería está limitado a un máximo de 1.500 hombres y mujeres soldados.

La formación de estos grupos de combate fue resuelta en una cumbre de la OTAN celebrada en Varsovia en 2016, es decir, después de la anexión rusa de Crimea, que se llevó a cabo en 2014. Están emplazados en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. El de Lituania, en el que participan varios países europeos, está siendo reforzado por estos días con 350 uniformados alemanes.

¿Nuevas unidades de la OTAN en el sureste?

Las otras tres unidades no serán ampliadas por el momento. No obstante, Gran Bretaña ha anunciado su intención de duplicar sus tropas en Estonia, que hasta ahora están integradas por unos 800 efectivos. En Letonia hay actualmente cerca de 1.500 soldados bajo la bandera de la OTAN, y unos 1.000 en Polonia. En total, la alianza cuenta con hasta 4.900 uniformados. No es mucho, en comparación con los 100.000 soldados rusos que fueron movilizados en Bielorrusia y las fronteras ucranianas.

Diplomáticos de la OTAN no ocultan en Bruselas que estos "grupos de combate" representan más bien una señal política dirigida a Moscú. Debido a su composición multinacional, si Rusia atacara a alguno, tendría que vérselas inmediatamente con toda la alianza. Además, en virtud del artículo 5, los socios de la OTAN están comprometidos a defenderse recíprocamente.

Actualmente, se discute en la OTAN la creación de un quinto "grupo de combate" en Rumania, país ubicado junto al Mar Negro, que limita también con Ucrania. Francia ya se ha mostrado dispuesto a dirigirlo. Por su parte, Estados Unidos ya ha emplazado 900 soldados en Rumania, en el marco de un acuerdo bilateral. Estos podrían incorporarse al grupo multinacional. Los ministros de la alianza discutieron este miércoles (16.02.22) sobre esta nueva unidad, pero no se ha tomado una decisión al respecto.

Más tropas estadounidenses

Independientemente de lo anterior, el Departamento de Defensa estadounidense anunció, en las pasadas semanas, varios refuerzos de sus contingentes militares en Europa. En total, Estados Unidos se propone enviar a Polonia unos 4.700 soldados adicionales. Estos efectivos no pertenecen al "grupo de combate" de la OTAN.

El Pentágono también enviará 1.000 efectivos adicionales a Rumania. Además, Estados Unidos planea ampliar dos aeropuertos militares en Eslovaquia.

De acuerdo con datos del Pentágono, Estados Unidos tiene actualmente 70.000 uniformados en Europa. La mitad se encuentra en bases en Alemania. A ellos se suman unos 7.000 soldados que se emplazan rotativamente en Europa, en maniobras o como refuerzo.

El número de soldados estadounidenses en países europeos de la OTAN ha vuelto a aumentar desde el ataque ruso contra Ucrania en 2014. La cifra menor se registró en 2013, con 63.000 efectivos. Al término de la Guerra Fría, en 1990, eran todavía 250.000.

La OTAN mantiene también una serie de comandos que no son tropas de combate en los países del este. En Polonia y Rumania hay, además, unidades de defensa estratégica antimisiles, para hacer frente a potenciales ataques de Irán, Corea del Sur, China y quizás también Rusia.

En cada uno de sus países del este, la alianza cuenta con una unidad de integración de las fuerzas armadas. Además, aunque esta lista es aún más larga, existe una unidad de servicios de inteligencia militar en Rumania y comandos de entrenamiento en Polonia.

