Reemplazo de Ginsburg: dos senadoras republicanas se oponen a planes de Trump

La senadora republicana Lisa Murkowski, representante de Alaska en la Cámara Alta de Estados Unidos, anunció este domingo (20.09.2020) que se opone a que se cubra la vacante dejada en el Tribunal Supremo por la fallecida jueza progresista Ruth Bader Ginsburg antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre, con lo que son ya dos las legisladoras conservadoras que rechazan el plan de Donald Trump.

El mandatario dijo que pretendía reemplazar inmediatamente a Ginsburg, lo que desató el inmediato malestar de los demócratas, quienes han recordado que en 2016 el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, bloqueó el voto de una candidata de los demócratas a la Suprema Corte argumentando que era inapropiado hacer algo así en un año electoral.

"Durante semanas he afirmado que no apoyaría ocupar una potencial vacante en el Tribunal Supremo tan cerca de las elecciones. Lamentablemente lo que entonces era hipotético ahora es nuestra realidad, pero mi postura no ha cambiado", dijo Murkowski, que recordó que en 2016 defendió la misma postura. "Ahora estamos incluso más cerca de las elecciones de 2020, a menos de dos meses, y creo que deben aplicarse los mismos estándares”, complementó.

Jueces influyentes

Murkowski se convierte así en la segunda senadora republicana en expresarse en contra de la decisión de Trump. Antes fue Susan Collins, de Maine, quien explicó que no respaldaba al presidente en esta oportunidad. Según un sondeo Reuters/Ipsos, el 62 por ciento de los estadounidenses, incluyendo a muchos republicanos, piensan que debe ser el candidato ganador de las presidenciales del 3 de noviembre quien debe nominar al reemplazo de Ginsburg.

Ginsburg falleció el viernes a los 87 años, dejando una vacante que Trump pretende llenar la próxima semana. El mandatario aseguró que seguramente nombrará a una mujer. McConnell ya dijo que esta vez sí someterá a voto el nombre propuesto por el presidente. En la Cámara Alta, los republicanos cuentan con 53 senadores. Si cuatro deciden no apoyar a Trump, la nominación no tendrá lugar.

Con Ginsburg, el Supremo tenía cinco jueces conservadores y cuatro progresistas, con lo que si Trump logra la confirmación de su nominado apuntalaría aún más el predominio conservador, que podría durar décadas y adoptar decisiones de calado en asuntos como el aborto o la inmigración, fundamentales para su base de votantes.

DZC (EFE, Reuters)