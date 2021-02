Reddit y sus consejos financieros no exentos de riesgos

WallStreetBets es un concurrido foro de la plataforma social Reddit.La opinión pública lo conoció hace poco, cuando sus usuarios elevaron las acciones de varias empresas que luego se hundieron. La campaña conjunta de compra de los usuarios de Reddit perdió fuelle unos días después y la tendencia a la baja continuó. Los futuros de la plata perdieron cinco puntos y después se estabilizaron, mientras que las acciones de GameStop, una cadena de tiendas de videojuegos, perdieron al principio más del 70 por ciento, aunque después se recuperaron ligeramente.

A principios de esta semana (1.02.2021), el precio de la plata se elevó a su valor más alto desde hace ocho años, después de que los usuarios de WallStreetsBets declararan este metal como objetivo inversor. Estos inversionistas aficionados también habían acordado comprar masivamente acciones de GameStop sirviéndose de Robinhood, una aplicación que permite operar en el mercado sin pagar comisiones. Lograron así impulsar el valor de los títulos de GameStop con el objetivo de provocar pérdidas en los llamados fondos bajistas, que apuestan por empresas en horas bajas.

Foros de todo tipo

Las compras masivas impulsadas por el foro WallStreetBets no solo le han deparado atención internacional, sino también cinco millones de usuarios nuevos, aunque en Reddit hay alrededor de 70 foros que se ocupan de economía y finanzas. Algunos de ellos se dedican a la planificación financiera a largo plazo, como las compras inmobiliarias o el llamado Financial Independence/Retire Early, que tiene como objetivo logar una rápida jubilación con dinero suficiente.

Hay otros foros con objetivos a corto plazo, cuyo tema principal es el ahorro. Usuarios de PovertyFinance o AlmostHomeless buscan consejo en ellos porque no pueden permitirse una visita al dentista o no desean seguir viviendo en su auto. En ellos hay quien se lamenta de sus penurias financieras y quienes los consuelan o dan consejo para cambiar su situación. "Se ven con frecuencia publicaciones de personas que han ganado miles e incluso millones de dólares con sus inversiones", escribe un usuario de PovertyFinace. "Daría mucho por que alguien se apiadara y me ayudara a pagar los recibos de mi auto y de mi casa."

Hasta ahora, Reddit era mucho menos conocido y también menos criticado que Facebook y Twitter, pero, desde la semana pasada, todo el mundo mira a esta plataforma. "Reddit está en línea, pero refleja el resto del mundo. Personas reales con intereses reales", dice Christine Lagorio-Chafkin, de la revista económica estadounidense Inc. Los usuarios de WallStreetBets "se interesan sencillamente por el 'day trading' ocasional", dice a DW, mostrando en ocasiones una brutal sinceridad en sus publicaciones, explicable porque todo el mundo utiliza seudónimos en lugar de nombres reales.

Hay foros como PersonalFinance, con 14 millones de usuarios, que se ocupan de la planificación de un hogar, de inversiones de dinero y de ahorro. Hay cuestiones que se repiten una y otra vez en él: "He heredado algo de dinero ¿qué puedo hacer con él?" "¿Es mejor hacer una inversión inmobiliaria o mejor invertirlo en acciones?" Otra cuestión habitual es: Voy a casarme. ¿Es mejor compartir cuenta corriente con mi pareja o no? Hay usuarios que incluso detallan sus gastos mensuales y preguntan a los demás cómo optimizar sus finanzas.

Riesgos y utilidad

"No está exento de riesgos aceptar consejos financieros de extraños, aunque puede resultar de mucha ayuda", dice Christine Laudenbach, profesora de Economía Financiera en la Universidad de Bonn. "Si una publicación mía recibe cien respuestas, algo cristaliza a partir de lo que la gente dice. Mucha gente que está en situación similar a la mía, comparte conmigo sus experiencias. Este intercambio puede resultar a veces mejor que ir a un asesor financiero", asegura Laudenbach a DW.

La experta cree que esos foros pueden resultar útiles a personas que no encuentran asesoría financiera en su entorno o que, sencillamente, no se atreven a preguntar. "Esa es también una cuestión cultural. En Alemania no se habla demasiado de dinero", dice la especialista. En esos casos, el anonimato de Reddit es muy útil.

Pero después del desorbitado crecimiento de usuarios en Reddit, hay gente descontenta. "Foros como WallStreetBets se han transformado para siempre y no creo que la avalancha de personas nuevas traiga consigo algo bueno", dice a DW un usuario. Para la profesora Laudenbach, sería mejor que las personas que buscan tener un colchón financiero o ahorrar para su retiro laboral, no hicieran "day trading", (negocios financieros que se llevan a cabo en un solo día). "Eso no significa que el "day trading" no sea divertido. Creo que mucha gente de estos foros sabe que es jugar con fuego y puede resultar peligroso que alguien participe sin ser consciente de ello", dice Laudenbach.

