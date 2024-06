Reabre el Foro Económico Mundial en China

Una estación de metro en Dalian fue redecorada por unos días, en consonancia con el "Encuentro anual de los nuevos campeones". Así se llama oficialmente la versión china del Foro Económico Mundial: "Annual Meeting of the New Champions", en inglés, con la etiqueta #AMNC24.

Las calles y aceras de la metrópoli están relucientes de limpieza, las vías de acceso se han liberado y las banderas de colores ondean al viento. Dalian, ciudad costera del noreste de China, será la orgullosa anfitriona del "Davos de Verano”, como también se conoce aquí al encuentro, del 25 al 27 de junio.

Conversaciones confidenciales

El Foro Económico Mundial se celebra por decimoquinta vez en China y, este año, tiene lugar nuevamente en el futurista centro de conferencias de Dalian. Justo enfrente hay una sala de exposición con un nuevo modelo de BMW.

En Shenyang, a casi 400 kilómetros de Dalian, el fabricante de automóviles alemán produce sedanes para el mercado chino. Los coches son significativamente más largos que los de Europa. Cualquiera que pueda permitírselos en China suele tener chofer. Grandes monitores con Internet, videojuegos o TV están pensados ​​para hacer más agradable el viaje a quienes se sientan detrás. El modelo en exposición es, por supuesto, eléctrico.

El centro de conferencias parece una concha gigante y fue diseñado por arquitectos vieneses. Tiene capacidad para 7.000 visitantes y espera 1.500. La multifuncionalidad del edificio permite delimitar rápidamente las salas de reuniones. Las conversaciones confidenciales son posibles y, probablemente, necesarias.

Tensiones y disputas

El punto de partida es complicado. Las tensiones políticas y económicas entre Estados Unidos y China están aumentando. También con la Unión Europea (UE), China podría estar a las puertas de una guerra comercial.

"Pekín no quiere una guerra comercial", escribe China Daily, el periódico en inglés publicado por el Partido Comunista de China. Pero unas líneas más adelante, se amenaza con contramedidas, si la UE impone aranceles especiales a determinados coches eléctricos procedentes de China.

En el vestíbulo del centro de conferencias del Foro Económico Mundial de Dalian. Imagen: M. Kasper-Claridge/DW

Moderación y preocupación

Hay poco optimismo en Dalian. La economía global está creciendo, especialmente en Asia. Sin embargo, los expertos del Foro apenas hablan de una recuperación cautelosa. Los riesgos geopolíticos son grandes.

No obstante, asistentes como Suhas Gopinath, director ejecutivo de Globals, una empresa que trabaja con inteligencia artificial y se especializa en ciberseguridad, ven oportunidades para hacer negocios con China. Gopinath viajó a Dalian desde Bangalore, en la India. Su agenda para los próximos días está repleta.

"China es ahora una especie de epicentro de la innovación y tengo mucha curiosidad por ver cómo será la situación tras la pandemia. El Davos de Verano hizo una larga pausa. Creo que es importante que las empresas globales estén aquí y no se pierdan lo que está pasando en China", dice.

China desarrolla mucho por sí misma

El Gobierno de Dalian se puso en contacto con Gopinath antes de su visita y le sugirió personas con quienes hablar. Proporcionó como intérprete a una estudiante china que habla bien inglés.

China quiere presentarse como un socio económico importante y permanente. Industrias y tecnologías verdes, inteligencia artificial… La República Popular desarrolla muchas cosas por sí misma. Sin embargo, se fomenta cierto nivel de cooperación con empresas extranjeras.

"Podemos aprender de ellos en lugar de simplemente copiarlos. Y, al mismo tiempo, podemos encontrar nuestra propia manera de mejorar las tecnologías y otras cosas en China", dice Yu Boyi, de 21 años, de Shenyang. Es un estudiante excepcional, con las mejores notas, conocimiento de inglés y probablemente uno de los participantes más jóvenes de este "Summer Davos".

Vista de la ciudad de Dalian cerca del edificio de conferencias. Imagen: M. Kasper-Claridge/DW

Nuevas tecnologías y transferencia de conocimiento

Muchos chinos en Dalian se muestran tan seguros de sí mismos como Yu. El mensaje parece claro: cualquiera que quiera trabajar con nosotros es bienvenido, si acepta nuestras condiciones. Se habla mucho de transferencia de conocimientos y de las oportunidades que brinda el rápido desarrollo de nuevas tecnologías. De política, por el contrario, se prefiere no hablar.

"Los países no deberían aislarse. Es importante que el comercio y las empresas dejen de lado los aspectos geopolíticos y se centren más en la economía y el crecimiento", afirma el empresario indio Gopinath. "India no puede avanzar sin China y lo mismo se aplica a la inversa".

Dalian se ha preparado bien. Los voluntarios fueron capacitados durante semanas para recibir a los huéspedes. Se habla inglés. Aunque algunos todavía tienen dificultades con esta lengua. En los hoteles, hay empleados amables y sonrientes que muestran el camino. Incluso el clima coopera: 26 grados, ni mucho calor ni demasiado frío.

(rml/ers)