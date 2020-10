RB Leipzig contra Schalke: un choque de contrastes absolutos

La estadística es cruel, pero no miente. Schalke 04 tiene en este torneo el peor inicio de cualquier equipo de la Bundesliga en toda su historia (la liga alemana actual fue fundada en 1963). Con once goles recibidos y uno solo anotado, los mineros tienen el peor balance de la temporada. En otras palabras, están por el momento en el sótano de la tabla general.

Más aún, tras la derrota contra Werder Bremen, Schalke 04 acumula ya 18 partidos de liga sin conocer el triunfo. La consecuencia natural del resultado de la jornada 2 no podía ser otra que el despido del entrenador David Wagner, y la llegada de Manuel Baum.

La situación del RB Leipzig es muy diferente. Es verdad que los toros aún resienten la salida de su delantero estrella, Timo Werner. Pero por el momento llevan una cosecha respetable de cuatro goles a favor. En el anterior encuentro, contra el Bayer Leverkusen en la Bay Arena, los ataques de Lepizig quizá merecieron mejor suerte, pero al final de un vibrante partido debieron confrmarse con el solitario gol del sueco Emil Forsberg.

Y hablando de este jugador, que nominalmente funge como mediocampista, es hasta el momento el máximo goleador de Leipzig, con dos anotaciones. La cuenta personal de Forsberg bien podría aumentar ante la peor defensa de la Bundesliga: sobre todo a balón parado, el bloque defensivo del Schalke 04 se ha desmoronado una y otra vez a lo largo de las dos jornadas del naciente torneo.

El noruego Alexander Sörloth aspira a ser el sucesor de Timo Werner en el Leipzig.

¿El nuevo Werner viene de Noruega?

Como sea, uno de los desafíos de la presente temporada para el RB Leipzig será compensar los números de Timo Werner. En el torneo 2019/2020, el atacante metió el balón a la portería contraria en 28 ocasiones, a las cuales hay que sumar los 9 pases a gol en su cuenta personal.

Es verdad que, mientras Werner emigraba al Chelsea, el Leipzig lograba quedarse con su otro delantero destacado, Yussuf Poulsen. Pero por sí solo, el danés no logrará equiparar la cuenta ofensiva del Leipzig. Con toda seguridad no contribuirá contra el Schalke, pues salió lesionado contra Leverkusen y no estará en el partido el sábado.

Ante los vacíos a la ofensiva, los toros dieron a conocer hace unos días el fichaje de quien, esperan, será el sustituto perfecto para Werner. Se trata del noruego Alexander Sörloth, un coloso de 1,93 metros de estatura y 24 años de edad, que anotó 26 goles en 46 partidos con su último equipo, el Trabzonspor de Turquía.

Yusuf Poulsen estará ausente debido a una lesión.

La efectividad de Sörloth dependerá en gran medida de cómo se entienda con los dos españoles que forman parte del cuadro titular del Leipzig: el mediocampista Angeliño, como constructor, y Dani Olmo, encargado de proveer balones y armas jugadas rumbo al área enemiga.

Schalke y la fórmula letal

En el partido contra Werder Bremen, la defensa del Schalke fue pulverizada a través de una fórmula clara. Los constantes centros del lateral Ludwig Augustinsson, desde uno y otro costado, derivaron siempre en situaciones de peligro sobre la portería de los mineros. Explotar esta variante, máxime si se produce en el marco de un pressing ofensivo, podría significar más dolores de cabeza para el portero Ralph Fährmann.

Al fondo de su cabaña: un panorama usual en este torneo para el Schalke.

Ya sea que el presagio contra los mineros se cumpla, o que la llegada del entrenador Baum traiga de inmediato nuevos aires al Schalke, el encuentro del sábado promete acción intensa. Leipzig exhibe un esquema de juego abierto y Schalke, sumido en su profunda desesperación, no tiene otro remedio que buscar a toda costa salir del atolladero.