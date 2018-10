Ralph Nader: Donald Trump es “un peligro claro e inminente” para el mundo

DW: Usted ha experimentado a más de media docena de presidentes de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, y los ha criticado a todos porque no está en deuda con ninguno de los partidos. ¿Cómo clasifica al presidente Donald Trump, en comparación con sus antecesores?

Ralph Nader: Al fondo. Es tan ignorante que no sabe lo que no sabe. Está destruyendo también normas y convenciones de una sociedad sana. Me imagino a muchos padres de todo el país rudamente emplazados por sus hijos de diez u once años. Y si los amonestan por lo que dicen, observan o hacen, estos niños pueden decir que así lo hace el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump. Es muy corrosivo para los valores morales y éticos en la sociedad.

Además, ha cumplido sus promesas populistas. Ha traído a los asesores de Wall Street de vuelta a su círculo de asesores en Washington. Está destruyendo la ley y el orden a favor de las empresas contaminadoras, la explotación del consumidor y el abuso laboral. Y está básicamente agotando las agencias reguladoras como la Agencia de Protección Ambiental y la agencia de seguridad automotriz. Es muy inestable en política exterior: un día alaba a dictadores y otro día amenaza con arrasar ciertos países. Y continúa con la política imperial de Bush y Obama, usando drones y fuerzas especiales, e inflando presupuestos militares inflados.

Muchos no saben es que usted es estadounidense de primera generación. Sus padres emigraron a Estados Unidos desde el Líbano, lo que puede proporcionarle una visión más personal de las drásticas medidas que el presidente Trump ha impuesto a los programas de inmigración y refugiados. ¿Qué dice sobre este Gobierno el hecho de que, pese a una orden judicial contraria en julio, cientos de niños migrantes siguen separados de sus padres?

Eso es notablemente cruel. También debería ser considerado mala política entre los estadounidenses y él está perdiendo terreno debido a eso. Su postura antiinmigrante es bastante indiscriminada, pero en otras áreas es prejuicioso más allá de las creencias de la gente. Es prejuicioso contra la gente del mundo árabe. Hizo campaña como candidato en Carolina del Sur y atacó a dos pequeñas e inocentes familias de refugiados de Siria, que simplemente estaban tratando de ganarse la vida, tras haber llegado hacía unos meses a los Estados Unidos. Ha reducido la cifra de refugiados que llegan a los Estados Unidos al mínimo de los tiempos modernos. Así que estamos destruyendo importantes tradiciones bipartidistas con este hombre, que piensa que puede salirse con la suya con todo. Pero creo que la investigación de [Robert] Mueller le mostrará que todavía hay alguna fuerza de la ley en los Estados Unidos contra un presidente que se comporta ilegalmente.

El tema pasa a menudo inadvertido debido las constantes turbulencias en Washington, pero ¿no debería prestarse mucha más atención al sistemático desmontaje de la protección ambiental y al consumidor por parte de la administración Trump?

Sí, aquí tenemos un creciente trastorno del clima y predicciones científicas de que está avanzando más rápido de lo que pensábamos hace unos años, y él niega su existencia y dice que el cambio climático es un engaño. Y puso freno a la maquinaria del Gobierno federal. Ha desmantelado grupos científicos y la gente ha dejado el Gobierno debido a sus políticas, y él se ha retirado de los acuerdos internacionales. Él es un peligro claro e inminente no solo para el pueblo estadounidense, sino para el mundo.

Se acercan las elecciones de medio término y sabemos que el Partido Republicano es ahora totalmente el partido de Trump y su agenda "América primero". Pero, ¿qué puede esperarse del Partido Demócrata?

El otro día escribí una columna diciendo que eso es lo que esperan los estadounidenses. ¿Qué defiende el Partido Demócrata? En mi nuevo libro To the Ramparts: How Bush and Obama paved the way for the Trump presidency, and why it isn't too late to reverse course (A las trincheras: Cómo Bush y Obama allanaron el camino para la presidencia de Trump, y por qué no es demasiado tarde para revertir el rumbo), señalo que los demócratas –en lugar de derrumbar al peor, más cruel, belicista, corporativista y más cercano a Wall Street Partido Republicano en la historia del partido desde 1854- han hecho lo contrario desde 2010.

Los republicanos han derribado a los demócratas y han ganado el control de la mayoría de los legisladores estatales, gobernadores estatales y, por supuesto, de las tres ramas del gobierno federal. Así que estoy sugiriendo en este libro que traigan de vuelta la agenda de Franklin Delano Roosevelt: que aumenten el salario mínimo. A nivel federal, asciende a 7,25 dólares la hora, no puedes vivir con eso. Que creen un seguro de salud universal, que reduzcan o eliminen la matrícula en las universidades de todo el país, y que apoyen a los sindicatos laborales y su expansión. Pareciera que estoy hablando de Europa Occidental, ¿verdad?

Si bien las elecciones de mitad de período no cambiarán a quien ocupa la Casa Blanca, quién controla el Congreso puede tener un gran impacto en lo que Trump puede o no puede hacer. Como uno de los activistas políticos más conocidos de Estados Unidos, ¿cuál es su mensaje a los votantes estadounidenses?

Si los demócratas no controlan una o ambas cámaras del Congreso, los próximos dos años serán de un desmadre sin precedentes en todo el país por parte de Trump y sus fuerzas. No tiene autocontrol y no reconoce el Estado de Derecho. Pasó toda su vida como un zar fallido y serial de juegos de azar, utilizando la bancarrota como estrategia competitiva. Siempre ha estado un paso por delante de la ley en sus operaciones comerciales en Nueva York y nadie puede esperar que obedezca la Constitución. Ya se está enriqueciendo y está acusado en dos casos de violar la cláusula constitucional de emolumentos, porque gobiernos extranjeros están gastando dinero en sus hoteles y otros establecimientos para ganarse su favor.

Así que es extremadamente importante que los demócratas tomen el control al menos de la Cámara de Representantes y pueden hacerlo con dos iniciativas importantes en los próximos días: una es prometer al pueblo estadounidense que aumentarán el salario mínimo a quince dólares por hora (eso afecta a 30 millones de trabajadores estadounidenses que en este momento ganan menos, en salarios ajustados a la inflación, que los trabajadores de 1968). Y pueden prometer lo que tienen todos los demás países occidentales, incluidos Taiwán, Japón y otros: seguro médico universal, asequible y accesible.

Con el presidente Trump acercándose al medio tiempo de su primer mandato, ya se habla de quién podría postularse para desafiarlo. ¿Hay algún político activo al que puedas darle tu apoyo si él o ella declarara su candidatura para 2020?

Cualquiera que pudieras elegir de un sombrero sería mejor que Trump. Pero creo que podría haber hasta 15 candidatos en las primarias demócratas. Creo que el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, va a postularse. La senadora Elizabeth Warren se postulará. Y todo parece indicar que el senador Bernie Sanders se postulará. Probablemente habrá algunos gobernadores estatales que lo harán. Y es probable que se ponga en peligro la unión en torno a un candidato, si hay ese nivel de competencia amarga en las primarias, a menos que los perdedores se reúnan en torno al ganador final. Y creo que Trump no conseguirá adular, engañar y desconcertar a suficientes votantes para prevalecer de nuevo. Creo que va a ser un presidente de un solo mandato.

¿Entre los candidatos, has mencionado a tu favorito?

No declaro favoritos, hablo de sus resultados. Los resultados de Bernie Sanders y Elizabeth Warren son realmente muy buenos. Michael Bloomberg es un jugador de Wall Street, sin duda, pero es fuerte en [su posición sobre] el trastorno del clima, la adicción al tabaco, la seguridad de los automóviles, y ha hecho gran énfasis en torno a lidiar con los problemas en las ciudades de los Estados Unidos. Y claro, tiene mucho dinero.

¿Puedes excluir tu propia candidatura para 2020?

Sí, porque no me postularía sino por el Partido Verde o como independiente y el sistema está seriamente manipulado. Te excluyen de los debates, te acosan y te mantienen fuera de la boleta electoral. Los europeos se sorprenderían de la cantidad de obstáculos que existen en Estados Unidos contra las personas que se postulan por terceros partidos y contra los votantes para llegar a votar. No hay comparación. Tenemos las leyes más obstruccionistas en el ejercicio de los derechos democráticos de cualquier país occidental, por mucho.

Ralph Nader es un destacado activista político, defensor de los consumidores y ex candidato presidencial. Desempeñó un papel fundamental para obligar a los fabricantes de automóviles a mejorar la seguridad de los vehículos instalando cinturones de seguridad y otros accesorios de protección. Ha lanzado varios grupos de control ciudadano centrados en la protección del medio ambiente, los derechos de los consumidores y la responsabilidad pública. Nader se postuló varias veces a la Presidencia de Estados Unidos, incluida su contenciosa candidatura en las elecciones presidenciales del 2000.

Michael Knigge (rml/jov)

