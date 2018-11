RAE al fin lo aclara: ¿se pone punto detrás de un emoji?

Escribir siempre ha sido una aventura maravillosa, incluso cuando se hace en forma coloquial, privada, sin la vigilancia de los fundamentalistas de la ortografía, en sistemas de mensajería como Whatsapp o Facebook Messenger. Precisamente a los usuarios de la mensajería instantánea también quiere llegar la RAE, que junto a Espasa publicó el primer "Libro de estilo de la lengua española” dedicado específicamente a aclarar dudas acuciantes, como si se puede escribir "hola!” en vez de "¡hola!”, si hay que poner punto tras un emoticón o si se admiten atajos como "tqm” para evitarse la tragedia de escribir "te quiero mucho”.

El libro, de vocación panhispánica, "plantea usos, no impone ni pontifica, sino que recomienda y alerta de imprecisiones, pero sin dogmatismos”, dijo Francisco Javier Pérez, secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española. El libro, que curiosamente no tiene versión digital por ahora, explica que si bien no se recomienda, en Whatsapp sí se puede prescindir de los signos de pregunta o exclamación al comienzo de una frase. Las abreviaturas "no representan un problema”, y se ve como algo bueno corregir los errores con un asterisco. Por ejemplo, si en un chat escribimos "boy a vomitar”, no viene mal poner "*voy” para que el interlocutor sepa que estamos conscientes del error.

Se recomienda, asimismo, siempre respetar la gramática y la ortografía, incluso cuando se trata de memes y emojis, porque a veces ocurre que la "integración de las imágenes y palabras con memes y etiquetas” puede llevar a "problemas de comprensión”, según el coordinador del proyecto que dio como resultado el libro, Víctor García, citado por RTVE. Se pide también tener cuidado con el excesivo uso de onomatopeyas, una herencia del mundo del cómic (¡paf!, zzzzzz), y siempre tener en mente la correcta acentuación de las palabras.

El libro tiene también un glosario donde se incluyen palabras como "yutubero”, que sería la forma adecuada de escribir "youtuber”, o "guasap”, para whatsapp. La RAE destacó que el objetivo de este libro es llegar al gran público y no está dedicado a un ámbito más formal. Además, quiere dar respuesta a las dudas de los usuarios. La Academia asegura que recibe más de 60 millones de consultas en sus páginas web, y en el libro han compilado las más recurrentes.

(CP)

Modismos alemanes que solo se aprenden en la calle Ist gebongt! En alemán “Bon” es el tique que uno recibe cuando compra algo. La palabra “bongen” significa registrar o marcar algo. Cuando algo está “gebongt” quiere decir que "se hará como fue acordado".

Modismos alemanes que solo se aprenden en la calle Was geht ab? La expresión es usada entre adolescentes, es la forma informal de preguntar ¿Cómo estas?, ¿qué sucede? Las respuestas pueden ser “nicht viel” (no mucho), “alles gut” (todo bien) o “einiges” (pasa mucho).

Modismos alemanes que solo se aprenden en la calle Na? Es una forma de decir “Hola”o “Hola, ¿qué estás haciendo?” A su vez “na?” puede decirse acompañado de otras expresiones de saludo, como “Na, alles gut?”, “Na, wie geht´s?”, “Na, was geht ab?” También “na” puede ser utilizado como respuesta y puede tener diversos significados dependiendo de la entonación.

Modismos alemanes que solo se aprenden en la calle Chillen El verbo en alemán “chillen” deriva del inglés “to chill”, relajar. Otros significados pueden ser descansar, o no tener nada que hacer. La palabra en forma de adjetivo “chilling” describe un ambiente relajado. Curiosamente en el alemán se habla en “rueda.” “Eine Runde chillen” que se refiere a las actividades de los jóvenes durante el fin de semana.

Modismos alemanes que solo se aprenden en la calle Bock haben Es lo mismo que “Lust haben” (tener ganas de hacer algo). Está expresión no tiene nada que ver con un animal (Bock es un "macho cabrío"). La expresión puede derivar del lenguaje romaní, “bokh” significa hambre. La palabra evolucionó y tomó la forma metafórica de tener hambre de cualquier cosa. De hecho se puede decir “Null Bock” que es cuando tus motivaciones están a nivel cero.

Modismos alemanes que solo se aprenden en la calle Echt? El significado de está expresión es “¿Estas hablando en serio?” También la expresión puede ser utilizada como pregunta en caso de incredulidad o reafirmación o confirmación.

Modismos alemanes que solo se aprenden en la calle Krass! La expresión deriva de la palabra en latín “crassus.” “Krass” puede ser utilizada para expresar un extremo positivo o negativo. Es difícil hacer una traducción en contexto ya que “Krass” tiene muchos significados.

Modismos alemanes que solo se aprenden en la calle Geil! ou Cool! Si uno busca la palabra “geil” en el diccionario el significado tiene una connotación sexual. Sin embargo entre los jóvenes tiene la misma definición que “cool,” para clasificar algo extraordinario o sensacional. “Bleib cool” significar quédese tranquilo.

Modismos alemanes que solo se aprenden en la calle Aus der Reihe tanzen Es cuando alguien quiere actuar diferente a los demás. El significado literal es “bailar fuera de la línea.” La expresión puede ser utiliza positivamente o negativamente. Puede describir a alguien que se quiere meter en problemas o simplemente a alguien que quiere ser diferente a los demás.

Modismos alemanes que solo se aprenden en la calle Die Schnauze voll Es una frase muy informal. También se puede decir “Die Nase voll haben” que quiere decir “tengo la nariz llena.” El origen de la expresión surge de los criminales, antiguamente los presos recibían golpes en la nariz (nariz llena de golpes). Si se quiere enfatizar en la gravedad del descontento, se puede decir “tengo la nariz llena hasta el borde” “Die Nase ist bis obenhin voll.”

Modismos alemanes que solo se aprenden en la calle Hau ab! El verbo “abhauen” en alemán significa largarse, botarse, fletarse, normalmente es una acción pasiva. Hay situaciones de conflicto que la reconciliación parece imposible. En ese caso es decirle a alguien que se vaya. (¡Lárgate!).

Modismos alemanes que solo se aprenden en la calle Auf dicke Hosen machen “Dicke Hose” significa pantalones anchos, pero se puede interpretar como pantalones llenos. La expresión se origina por la apariencia de pantalones llenos de dinero. La frase se utiliza para describir a alguien que es ostentoso o que quiere aparentar ser mejor que otro, especialmente si se trata de una pregunta de dinero o riqueza.

Modismos alemanes que solo se aprenden en la calle Einen dicken Hals haben ¿Usted se ha sentido irritado al punto de sentir sus músculos tensos o que le suba la presión? Está es la descripción de la expresión. “Tener un cuello ancho” significa estar enojado, irritado, furioso. También se puede decir “Ich bekomme so einen Hals!” acompaño de gesticulaciones.

Modismos alemanes que solo se aprenden en la calle Nicht alle Tassen im Schrank haben Literalmente, la expresion significa “no tener todas las tazas en el armario.” Si alguien pregunta “Hast du sie noch alle?” (¿las tienes todas?), esa persona estará dudando de sus facultades mentales. Es una forma directa en el alemán de decir que las ideas o pensamientos no son lógicos. Autora: Roselaine Wandscheer



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |