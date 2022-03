Racismo y pueblos originarios: las mil caras de la discriminación

Yola Mamani Mamani vive el racismo en primera persona. Lo conoce muy bien. Lo sufre y lo padece desde niña.

Claramente, desde que emigró a sus 9 años, de la comunidad Santa María Grande de la provincia de Omasuyos que la vio nacer, a la ciudad de La Paz, la capital de Bolivia.

"Fue muy duro para mí", cuenta la joven integrante del pueblo aimara sobre su mudanza a la ciudad. "Yo era una niña que disfrutaba de la libertad, del aire puro, que podía corretear y jugar con otras niñas de mi comunidad", relata en entrevista con DW. "Y estaba libre de adjetivos, de discriminación y de racismo: era una niña más", destaca.

Al llegar a la ciudad todo cambió. Ya no era llamada por su nombre, sino que pasó a ser "chola", un término que suele usarse de manera peyorativa para referirse a las mujeres indígenas del país. Y le hablaban de "fronteras": "Me decían hasta dónde las cholas podían caminar en la ciudad, a qué espacios podía entrar y a qué espacios no", detalla.

Yola Mamani Mamani, productora y conductora de Radio Deseo, Bolivia.

"La gente me insultaba, me decía un montón de cosas feas", cuenta. "¿Esta chola por qué no está pastoreando a sus llamas? ¿Qué hace aquí?", recuerda que le espetaban.

"Cinco siglos igual", diría el cantor

De aquellos años, han pasado casi tres décadas, pero no es mucho lo que ha cambiado. "Las formas de racismo siguen bien presentes", sostiene Yola Mamani, actual estudiante de la carrera de Sociología.

"Hay un desprecio hacia las cholas", dice la también conductora del programa "Warmin Yatiyawinakapa" ("El noticiero de las mujeres”) por Radio Deseo.

"Vivimos en una sociedad racista y clasista, que no quiere que la propia chola comience a pensarse a sí misma, ni que opine sobre las cuestiones políticas y económicas", indica.

Mujeres tejedoras del Pueblo Mixteco, en Oaxaca, México.

"Ellos quieren seguir pensando por nosotras, y haciendo proyecciones sobre nuestras vidas, falsas muchas veces, donde nos muestran como "salvajes", a las que hay que "civilizar", critica.

"Tampoco quiere que el otro o la otra indígena cuestione nada, sino solo que se mantenga calladito, y que su relación siga siendo de servicio o de servidumbre, pero no de iguales" concluye.

Pero no es todo. "Los pueblos originarios son víctimas de un proceso de invisibilización", afirma, por su parte, el historiador argentino Mariano Nagy, integrante de la "Red de investigadores en genocidio y política indígena".

Mariano Nagy, doctor en historia e integrante de la "Red de investigadores en genocidio y política indígena".

Y explica: "Si fueron a la ciudad, o si adoptaron determinada actividad del ámbito urbano, ya no son indios", describe el funcionamiento de esta falsa percepción.

"En realidad, solo porque no son aquel indígena del taparrabos que algunos sectores de poder se imaginan", dice.

"En el siglo XIX, se justificó su explotación, porque había que 'civilizarlos'. Y hoy, si se encuentran con indígenas 'civilizados', que viven en la ciudad, usan jeans, teléfono celular, camisa y tienen distintas prácticas culturales, los tratan de falsos indígenas", resume la paradoja.

Sin embargo, nada de esto es casual: "En muchos casos, los pueblos fueron desplazados de sus territorios, y quedaron arrinconados en lugares marginales. Pero, en la actualidad, esos territorios se volvieron apetecibles para ciertas industrias, como el turismo, la minería o el petróleo. Entonces, muchas veces, aquellos epítetos racistas del siglo XIX, vuelven a emerger para justificar nuevas expoliaciones o desalojos”, contextualiza.

Marcha de mujeres indígenas en Brasilia.

"El racismo está ligado a la exclusión", afirma en este sentido Nagy. Y critica: "incluso muchas veces se los hace responsables de su empobrecimiento".

Así las cosas, "el racismo está bien presente en nuestra sociedad latinoamericana, porque la gente sigue teniendo su mentalidad colonial", analiza Yola Mamani Mamani.

A pesar de todo, se estima que en América Latina existen 45 millones de personas pertenecientes a los pueblos originarios del continente. Y, como ellos mismos dicen, "su sola existencia es resistencia".

Dibujos contra el colonialismo Combatir el machismo Esa es la consigna de este afiche callejero dispuesto en la capital alemana. Sistema patriarcal, migración, colonialismo fueron los ejes del programa de la iniciativa desarrollada en Berlín por "Migrantas" y la plataforma “feminista, interseccional, antirracista y solidaria Frauenkreise Berlin”.

Dibujos contra el colonialismo De la reflexión al pictograma Primero fue el intercambio con expertas/os en los talleres, luego, los dibujos con las propias reflexiones. Más tarde, la transformación de estos en pictogramas. En la imagen, la obra acabada.

Dibujos contra el colonialismo La historia tras un sabroso café Plantación, recolección, cotización en la Bolsa de Valores y distribución. Una cadena con sinsabores. En la imagen, el pictograma que condensa las reflexiones de expertos y participantes del taller sobre la historia del café y los principios del comercio justo.

Dibujos contra el colonialismo Colonialismo en la educación: silencios que hablan El taller “Dimensiones coloniales de la educación y cambio de perspectiva” se ocupó del “papel de Alemania en la historia de la esclavitud, y del desarrollo de una didáctica que no reproduzca el pasado colonial y la supremacía blanca”. En la imagen, el pictograma creado a partir de las conclusiones de la actividad.

Dibujos contra el colonialismo ¿Dónde se encuentran el colonialismo y la reproducción? La conferencia “Justicia reproductiva y dimensiones coloniales de la medicina”, a cargo de la Dra. Emilia Roig, propuso “reflexionar sobre la continuidad colonial, y sobre cómo la ginecología y la medicina reproductiva se basan en la explotación de cuerpos no blancos”. En la imagen, el pictograma inspirado en las reflexiones de las participantes tras la actividad.

Dibujos contra el colonialismo La impronta colonial a la vista de todos Aún hoy algunas calles llevan nombres que remiten a la historia colonial del país. La iniciativa "El colonialismo en el espejo" se suma al pedido de cambio de nombre de las calles con impronta colonial de la capital alemana.

Dibujos contra el colonialismo La “otra” historia: la tuya, la mía, la nuestra De cómo traspasar la “otra” historia, de cómo invertir las perspectivas europeas y sobre el silenciamiento de las personas marginadas, se ocupó el taller “Proceso de descolonización y experiencias en la migración” ofrecido por Lanquiray Painemal, activista mapuche “con pasaporte chileno”.

Dibujos contra el colonialismo Racismo y “normalidad”: tensiones inacabadas Más de 100 dibujos realizados por las y los participantes de los talleres de la iniciativa “El colonialismo en el espejo” confluyeron en la creación de una cincuentena de pictogramas, con mensajes que interpelan de manera contundente. Migración, identidad y diálogo intercultural son los ejes de trabajo de “Migrantas”: reflexiones nacidas en Berlín con la historia de varios siglos atrás.

Dibujos contra el colonialismo Migrantas La organización no gubernamental berlinesa busca, a través de pictogramas, hacer visible en el espacio urbano reflexiones y sentimientos vinculados a la vida en un nuevo país. “La movilidad, la migración y la transculturalidad han dejado de ser excepciones. Sin embargo, las experiencias de las personas migrantes suelen permanecer invisibles para el resto de la sociedad”, sostienen. Autor: Maricel Drazer



