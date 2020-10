Quince días para desconfinar, otra vez, Madrid

Los madrileños vivieron el sábado (10.10.2020) el primer día de confinamiento bajo el estado de alarma decretado por el Gobierno español para tratar de frenar los contagios por coronavirus, que las autoridades sanitarias esperan poder controlar con cierres perimetrales y limitaciones de carácter social en la capital y en otros ocho municipios de la región.

Quince días planteó el Ejecutivo español para que la epidemia en Madrid "se pueda controlar, no tanto doblegar la curva, pero si al menos que la tengamos contenida", según dijo el propio presidente Pedro Sánches desde Portugal.

España suma ya 861.112 contagios por coronavirus desde el inicio de la pandemia y 32.929 fallecidos, según los últimos datos oficiales, y esta segunda ola está atacando con especial virulencia a la región de Madrid, que ha visto incrementado el número de infecciones en un 70% desde el pasado julio.

Esta es la segunda vez que Madrid se encuentra bajo la figura del estado de alarma, prevista por la constitución española para situaciones excepcionales como la actual, si bien en esta ocasión no afecta a toda la comunidad autónoma, sino a unas zonas en concreto.

Gobierno autónomo rechaza alarma

"Madrid no debe estar en estado de alarma. Si no es libre no será Madrid", escribió hoy en su cuenta de Twitter la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

El Gobierno autonómico madrileño, de corte conservador, tiene pensado seguir librando la batalla, no solo contra el COVID, también la política y asegura que cada día va dar al Ejecutivo de Sánchez "razones objetivas y técnicas" para que reconduzca la situación y no insista en lo que consideran un "hostigamiento" contra esa región.

"Desde hace dos semanas bajan camas, UCI, ingresos, (Atención) Primaria y Urgencias", añade Ayuso en su Twitter sobre la respuesta asistencial de la sanidad madrileña.

Las autoridades sanitarias de Madrid insisten en que a día de hoy la comunidad tiene índice acumulado por debajo de 500 infecciones por 100.00 habitantes, que fue el límite establecido por el Ministerio español de Sanidad al partir del cual establecer los límites sociales y los confinamientos perimetrales.

Además, sostienen que las medidas adoptadas desde el Ejecutivo regional para luchar contra el avance del coronavirus funcionaban. (efe)