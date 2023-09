¿Quién será el nuevo entrenador de la selección alemana?

Solo faltan tres cuartos de año para la Eurocopa en Alemania y la selección alemana está sin entrenador. La Asociación Alemana de Fútbol (DFB) echó el freno de emergencia tras el 1:4 contra Japón del sábado por la noche y despidió a Hansi Flick. Ahora se agota el tiempo en la búsqueda de un sucesor. Hay toda una lista de posibles candidatos, pero la conclusión es que no hay muchas soluciones realmente viables:

Julian Nagelsmann

Nagelsmann, despedido del Bayern de Múnich en marzo, es considerado el máximo favorito por muchos medios de comunicación. Su gran nombre, el hecho de que no esté entrenando a ningún club en estos momentos y, desde luego, su experiencia hablan por él.

A sus 36 años, aún se encuentra al principio de una carrera potencialmente grandiosa, aunque podría quemar su reputación con una desastrosa actuación de la selección nacional. Y la DFB también debería saber que la autoridad de Nagelsmannse ha visto empañada por su sustitución en el Bayern.

Probabilidad: 40 por ciento

Lothar Matthäus

El campeón del mundo de 1990 y exfutbolista mundial ya lo ha desmentido. No está disponible. Pero Lothar Matthäus no sería la peor solución: tiene autoridad, ha cosechado éxitos y se las arregla para ofrecer brillantes análisis como comentarista en la televisión, así como columnista. No le falta experiencia.

Su torpe manejo de la prensa hace mucho tiempo pudo haberle costado una gran carrera como entrenador. Ahora, a sus 62 años, no habrá un nuevo comienzo.

Probabilidad: 1 por ciento

Rudi Völler y Hansi Flick. Imagen: Arne Dedert/picture alliance/dpa

Rudi Völler

Völler ya ha ocupado el cargo de seleccionador de la DFB en una ocasión. Sucedió tras el decepcionante Mundial 2000, Rudi Völler se planteó en un principio solo como una solución temporal, pero, en realidad, permaneció en el cargo cuatro años e incluso se proclamó vicecampeón del mundo en 2002. Ahora estará en el banquillo durante el próximo partido contra Francia.

Si, en contra de lo esperado, de repente llega el éxito, la solución provisional podría volver a ser permanente.

Probabilidad: 45 por ciento

Jürgen Klopp

Ese sería el sueño de la mayoría de los aficionados al fútbol en Alemania: Klopp como seleccionador nacional. Allí donde ha estado, Jürgen Klopp ha tenido éxito: en Maguncia, en Dortmund, en Liverpool. Sobre todo, a la selección alemana le vendrían muy bien sus grandes dotes de motivador.

Pero Klopp tiene contrato con el Liverpool FC. ¿Quiere aceptar este trabajo ahora, cuando el riesgo de fracaso con el equipo de la DFB es muy alto? Difícilmente. Quizá algún día. Pero no ahora.

Probabilidad: 0 por ciento

Louis van Gaal

El holandés es un viejo conocido en Alemania. Fue entrenador del FC Bayern de 2009 a 2011 y alcanzó la final de la Liga de Campeones con su club en 2010. Y también ha trabajado para muchos otros grandes clubes: Ajax de Ámsterdam, FC Barcelona, Manchester United. Y ha entrenado a la selección holandesa en tres ocasiones, la última hasta 2022.

En realidad, van Gaal, que ahora tiene 72 años, ha puesto fin a su carrera. Pero si le propusieran una tarea muy importante, se lo pensaría.

Van Gaal habla bien alemán, estaría disponible y seguramente no se entristecería si su compromiso terminara después de la Eurocopa de 2024. Mientras tanto, la DFB podría planear un nuevo comienzo con calma. Louis van Gaal sería realmente la solución ideal.

Probabilidad: 20 por ciento

(gg/ms)