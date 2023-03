¿Quién puede tener una licencia de armas en Alemania?

Un tiroteo en Hamburgo, vuelve a levantar preguntas sobre la posesión de armas en Alemania. La posesión de armas está regulada en este país por la Ley de Armas de 2002, que se ajusta a la directiva europea que establece los estándares de la UE en materia de tenencia armamentística por parte de civiles.

¿Qué tipos de licencias existen en Alemania?

Según la ley, se necesita una tarjeta de posesión de armas(Waffenbesitzkarte) para tener o adquirir un arma de fuego y, también, una licencia de armas (Waffenschein), si además se quiere llevar o utilizar un arma. Eso significa que los coleccionistas, por ejemplo, solo necesitan la tarjeta. Los cazadores, por su parte, tampoco necesitan una licencia de armas, siempre que tengan una licencia de caza (Jagdschein) y solo usen sus armas para cazar.

Si solo se tiene la tarjeta de posesión, uno puede "transportar" el arma más que portarla. Ello implica que no puede estar cargada y debe estar guardada en un estuche cerrado si se lleva en público. La ley alemana no dice nada sobre si quienes poseen licencia deben mantener el arma oculta o descargada en público o no.

Una licencia para portar un arma (Waffenschein) solo se otorga en casos excepcionales: esencialmente cuando el solicitante puede probar que él o ella está en mayor peligro que el público en general y que portar un arma los mantendrá más seguros. La ley alemana no tiene ninguna disposición que estipule si un arma debe ocultarse o cargarse en público o no.

También hay un certificado de armas menores (Kleiner Waffenschein), más sencillo de obtener, y que es necesario si uno quiere llevar lanzabengalas, pistolas de aire, pistolas de fogueo u otras que disparen agentes irritantes. El costo de la solicitud junto con el seguro obligatorio puede ascender hasta los 540 dólares.

¿Qué tipos de armas son legales en Alemania?

La legislación alemana diferencia entre armas de guerra y otras armas. Las primeras están reguladas por otra ley específica.

En Alemania es ilegal poseer o utilizar cualquier tipo de arma de guerra. Estas incluyen los rifles automáticos y las metralletas (excepto antigüedades de la Segunda Guerra Mundial o anteriores), o cañones o calzones para tales armas. Las escopetas de corredera también están prohibidas por la Ley de Armas. Algunas las armas semiautomáticas (aunque no todas) se definen como armas de guerra.

¿A quién se le permite poseer armas en Alemania?

Quien solicite una licencia en Alemania debe:

tener al menos 18 años, tener la "fiabilidad” necesaria y una "aptitud personal", demostrar el necesario "conocimiento especializado”, demostrar una "necesidad” y tener un seguro de responsabilidad por daños personales y a la propiedad de al menos 1,1 millón de dólares.

¿Cómo demuestran los socilitantes su "fiabilidad” y su "aptitud personal”?

Las autoridades locales son responsables de tramitar las solicitudes y de verificar la fiabilidad, la aptitud personal y la necesidad del solicitante.

Dependiendo de donde viva, la autoridad compente podría ser la oficina encargada del orden público (Ordnungsamt) o la Policía.

Entre otros criterios, la ley dice que los solicitantes no son fiables o carecen de aptitud personal si:

Han sido declarados culpables de algún crimen en los últimos 10 años.

Sus circunstancias conducen a pensar que podrían utilizar las armas de forma imprudente.

Han sido miembros de una organización que ha sido prohibida o declarada inconstitucional.

En los últimos cinco años se han dedicado o han apoyado actividades consideradas una amenaza para los intereses alemanes.

Si han estado bajo custodia policial preventiva en más de una ocasión en los últimos cinco años.

Si tienen dependencia del alcohol, las drogas o están mentalmente enfermos.

Cualquier solicitante menor de 25 años debe aportar también un certificado de "aptitud mental" emitido por una oficina pública de salud o un psicólogo.

¿Cómo demuestran los solicitantes que tienen un "conocimiento especializado"?

Quienes soliciten una licencia de armas deben pasar un examen o haber adquirido formación específica. Hay exámenes estatales que abarcan los aspectos técnicos y legales de las armas de fuego, su manejo seguro y las habilidades de tiro.

El conocimiento especializado también puede ser verificado con otros exámenes, siempre y cuando cubran las mismas áreas: estas incluyen pruebas para licencias de caza o para un empleo a tiempo completo en el comercio de armas durante tres años.

Completar ciertos cursos de formación sobre armas que incluyen un examen final también se reconoce como "conocimiento especializado”. Además de todo eso, los clubs oficiales de tiro pueden llevar a cabo sus propias pruebas.

¿Cómo demuestran los solicitantes su "necesidad”?

La ley establece que los solicitantes deben probar algún tipo de necesidad para adquirir un arma. Puede tratarse de "intereses económicos o personales que ameriten un especial reconocimiento, sobre todo en el caso de cazadores, tiradores, coleccionistas de armas o munición, experto en armas o munición, fabricante o vendedor de armas, firmas de seguridad o personas en peligro".

Las personas que demuestren que se encuentran bajo singular amenaza de ser víctima de un crimen pueden ser declaradas también como "necesitadas" de poseer un arma de fuego. En la práctica, ser miembro de un club deportivo de tiro puede demostrar también la "necesidad" de poseer un arma.

Una versión de este artículo se publicó por primera vez en 2020. En ella, se afirmaba que los cazadores en Alemania debian llevar una licencia de armas (Waffenschein). Pero lo que necesitan es una licencia de caza (Jagdschein), una información que, ahora, ha sido corregida.

