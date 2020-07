"Querida Angela", "querida Ursula": la presidenta de la CE se reúne con Merkel

¿Cómo dice que dijo? Políticos pillados con el micrófono encendido

Ronald Reagan

En plena Guerra Fría, el presidente de EE.UU., Ronald Reagan, se metió en apuros al bromear con los ingenieros de sonido que lo grababan para la radio pública. "Conciudadanos, me complace informarles que he firmado una ley que prohibirá a Rusia para siempre. Comenzamos a bombardear en cinco minutos", dijo el mandatario. Los comentarios no causaron gracia alguna entre los soviéticos.