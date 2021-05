¿Qué tan preparados están los chilenos para la elección de los constituyentes?

Tras haber sido aplazada por la emergencia sanitaria del COVID-19, Chile realizará el 15 y 16 de mayo una de las elecciones más complejas e importantes desde el regreso a la democracia hace poco más de 30 años. No solo escogerá a concejales, alcaldes o gobernadores regionales, sino también a 155 ciudadanos que estarán encargados de redactar una nueva Constitución.

La selección de los constituyentes será compleja: son más de 1300 candidatos, distribuidos en más de 70 listas y en 28 distritos a lo largo del país, divididos en diferentes coaliciones, con gran presencia de independientes, y muchos de ellos poco conocidos por el electorado. Hasta ahora no hay encuestas que anticipen un resultado claro ni revelen intención de voto.

¿Están realmente preparados los chilenos para la elección de los constituyentes? "No", respondió tajantemente a DW Marta Lagos, directora de Latinobarómetro. "Nosotros calculamos que un tercio del país no sabe que hay elecciones este fin de semana. La gente no sabe cómo tiene que votar. Hay gente que pregunta si tiene que marcar por más de una persona en una papeleta. Cuando la gente se encuentra con 65 nombres y 15 coaliciones, bien puede pensar que se debe votar por más de uno, lo que es un error", agregó.

Marta Lagos, directora de Latinobarómetro.

Simone Reperger, representante de la Fundación Friedrich Ebert en Chile (FES, por sus siglas en alemán), concuerda: "Los datos que han surgido en distintas encuestas hablan de muchos vacíos de información por parte de la población. Muchos no tienen claro qué y cómo se elige en esta crucial elección".

Una elección marcada por la participación de los independientes

Ante la crisis social, la desaprobación del presidente y la desconfianza de la ciudadanía hacia los partidos políticos y las instituciones del Estado,los independientes sobresalen. De hecho, su irrupción "es algo que no solo se da a través de listas independientes, sino que también tienen un grado notable de participación en las listas de partidos políticos", explicó Reperger.

"Luego de la elección veremos un momento de reajuste en torno a temas específicos, en que habrá también un sinceramiento de posturas por parte de muchos independientes que no han explicitado sus posiciones. Muchos de ellos hoy aparecen como los independientes ‘más independientes' entre los postulantes", añadió.

En conversación con DW, Miriam Henríquez, candidata constituyente de Independientes No Neutrales por el distrito 4, aseguró que los candidatos independientes serán fundamentales "no solo para demostrar que los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes podemos llegar la Convención, sino también por el anhelo de la ciudadanía de una Convención representativa de todos los sectores de la sociedad".

El desconocimiento de los electores, un problema para muchos candidatos

Macarena Letelier: "Este proceso electoral es una gran oportunidad para volver a mostrar mayor liderazgo, para volver a una política de acuerdos y de colaboración".

Una de las mayores dificultades para los candidatos constituyentes ha sido dar a conocer sus candidaturas en poco tiempo. Muchos de los que trabajan en gremios, en organizaciones sociales o en la docencia no tienen los mismos recursos para competir con figuras de la televisión, políticos reconocidos o del mundo intelectual, que incluso reciben aportes millonarios de grandes empresarios del país.

"Es muy difícil", confesó a DW Macarena Letelier, candidata constituyente por el distrito 10, quien integra como independiente la coalición Vamos por Chile. "Los recursos para hacer campaña son escasos y los distritos son grandes. Son más de 80 candidatos en mi distrito para solo 7 cupos. Si tú eres parte de un partido político sin duda que tienes una plataforma más grande. Sin embargo, yo creo que ha habido bastante voluntad de las personas para informarse de los candidatos, aunque nunca es suficiente", señaló.

Una Constitución con escaños reservados para pueblos originarios y con paridad de género

Asimismo, dentro de los 155 elegidos para redactar una nueva Carta Magna, 17 plazas están reservadas para candidatos que representen a los pueblos originarios. Elisa Loncon, quien busca ocupar uno de los 7 cupos destinados al pueblo mapuche, propone cambiar el "modelo social económico que le ha causado mucho sufrimiento al pueblo de Chile".

Elisa Loncon ha trabajado toda su vida en la enseñanza de idioma mapudungún y en la defensa de la cultura y filosofía mapuche.

"El modelo instalado no nos sirve para proyectar el futuro de este país, y por eso es necesario cambiar la estructura política y convertirla en una plurinacional e intercultural que implique el reconocimiento de los derechos de todas las naciones que conforman este Chile", subrayó Loncon.

Además, muchos ojos están puestos en la distribución igualitaria de hombres y mujeres en el equipo para la elaboración de una nueva Carta Magna: "La paridad y los escaños reservados nos hablan de lo iluminador que puede resultar este proceso constituyente para otros países en el mundo; por primera vez tendremos un órgano constituyente con paridad efectiva de género y esto está siendo visto con mucho interés", destacó Simone Reperger.

(er)