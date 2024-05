¿Qué tan grande es la amenaza rusa?

Desde febrero de 2022, cuando Rusia atacó a Ucrania, los políticos han estado preparando a la ciudadanía para tiempos menos estables, especialmente porque altos funcionarios militares consideran que en caso de ser requeridas, las Fuerzas Armadas no podrían defender eficazmente a Alemania ni tampoco cumplir adecuadamente sus compromisos con la OTAN.

Por eso el ministro de Defensa, el socialdemócrata Boris Pistorius, pide más dinero. Poco después del inicio del ataque ruso a Ucrania, el canciller Olaf Scholz anunció un "fondo especial” de 100 mil millones de euros para las Fuerzas Armadas. Pero esto no es suficiente para el ministro de Defensa, que exige para 2025 al menos 6 mil 500 millones de euros adicionales al presupuesto militar normal.

El experto en seguridad Frank Sauer, de la Universidad de la Bundeswehr, considera que a pesar de la inyección de 100 mil millones de euros, las fuerzas militares siguen estando subfinanciadas. Si no se inyecta más dinero, hacia 2026 llegará un punto en el que la Bundeswehr solo podría "mantenerse en funcionamiento con mucho esfuerzo”, explica el experto a DW.

Pero hasta ahora el Ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, se niega a entregar más dinero a las fuerzas militares. En esa posición cuenta con el respaldo de Scholz.

¿Qué pasa si Trump gana en Estados Unidos?

¿Cuán peligrosa es realmente la situación? Christoph Heusgen, jefe de la Conferencia de Seguridad de Múnich, dijo en febrero que Vladimir Putin pretendía restablecer una Gran Rusia dentro de las fronteras de la antigua Unión Soviética. "Si Putin no pierde la guerra en Ucrania, debemos esperar que también ataque a Moldavia o a los países bálticos”, advirtió.

Pistorius dijo que Alemania tenía entre cinco y ocho años para ponerse al día militarmente. A principios de año, el experto en seguridad Fabian Hoffmann, de la Universidad de Oslo, escribió en X (Twitter) que en realidad "Occidente cuenta, en el mejor de los casos, con dos o tres años para restablecer la disuasión contra Rusia”.

Boris Pistorius y Olaf Scholz. Imagen: MICHELE TANTUSSI/AFP

Frank Sauer todavía no ve una amenaza inminente contra un estado de la OTAN. Pero imaginemos, dice, que Trump gana la presidencia en Estados Unidos y sentencia, como ha hecho en campaña varias veces, que los países europeos que no hayan pagado su "cuenta” no estarán protegidos por la OTAN. Mientras, Ucrania se derrumba hasta convertirse en un estado ruinoso debido a la falta de apoyo occidental: la guerra estaría prácticamente ganada para Rusia.

"Putin se acerca a los 80 años”, continúa Sauer con su hipótesis, "y desea completar el trabajo de su vida, crear una Gran Rusia, y decide atacar uno o más de los estados bálticos. Estados Unidos dirá 'ese no es nuestro problema, y de todos modos ustedes no pagan sus cuentas y nosotros estamos ocupados con China'”. El experto elucubra que algo así podría ocurrir de acá a cinco años más.

Encuesta muestra poco temor

Los alemanes parecen no tener la misma impresión respecto a la amenaza. Una reciente encuesta de YouGov muestra que solo un tercio de la población alemana (36 por ciento) cree que es probable o algo probable un ataque ruso a territorio de la OTAN antes de 2030, mientras que el 48 por ciento lo considera improbable.

Solo el 23 por ciento considera probable o algo probable que Alemania se convierta en objetivo de un ataque ruso esta década. El 61 por ciento tiene la opinión contraria. Apenas el 2 por ciento, según este sondeo, está convencido de que las Fuerzas Armadas están totalmente preparadas para garantizar la seguridad nacional. El 12 por ciento considera que las tropas están "bastante” preparadas, mientras que el 39 por ciento está convencido de que la Bundeswehr está mal o muy mal preparada para cumplir esa tarea.

Aerogeneradores o drones de combate

Lo que seguramente mantendrá en actitud reflexiva a políticos y autoridades militares alemanas es otro sondeo realizado por el Instituto Civey en marzo, que señala que apenas un tercio de los alemanes estaría dispuesto a defender su país en el caso de un ataque militar. La mitad aseguró que no pelearía.

"Vivimos en una era de grandes cambios históricos”, dice Sauer. Pero todavía no ve que eso penetre en todas las capas sociales. "El cambio lleva tiempo, y eso no lo podremos enseñar con tres discursos o cinco titulares”, señala.

En cuanto a los costos de la necesaria modernización de las Fuerzas Armadas, el experto en seguridad comprende las difíciles decisiones de los políticos. "Preferiría construir turbinas eólicas, techos solares y guarderías, pero lamentablemente tenemos que fabricar obuses autopropulsados, misiles de crucero y drones”. En última instancia, no importa cómo se recaude el dinero para ello, pero el experto sostiene que lo relevante es entender que las cosas no pueden seguir así como están en las Fuerzas Armadas.

(dzc/ers)