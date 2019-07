¿Qué tan fácil es expulsar a un extranjero comunitario?

Los ciudadanos comunitarios tienen el derecho fundamental de residir en cualquier país de la Unión Europea. Solo en algunas excepciones se los puede expulsar de un país. Estas razones, según los Tratados de la Unión Europea, son: orden público, seguridad pública o salud pública. Sin embargo, cada caso debe ser justificado de manera individual y constituiría una excepción a la regla general de la libre circulación de personas. Porque la libre circulación es un logro de gran importancia para la Unión Europea.

En el caso de Mülheim an der Ruhr, un tribunal tendría que establecer en primer lugar que se ha cometido un delito. Una sospecha no es suficiente. Pero incluso una condena no sería razón suficiente para expulsar a un individuo.

No deben emitirse sentencias solo para disuadir

Según el Tribunal de Justicia de la UE, debe existir una "amenaza real y suficientemente grave”, que "afecte a un interés fundamental de la sociedad”. Un caso típico son los delitos de drogas, pero también las violaciones, como en el caso de Mülheim an der Ruhr.

Se cree que la joven fue abusada cerca de este parque en Mülheim an der Ruhr.

También en este caso, la expulsión de un delincuente no es automáticamente una opción. Sin embargo, los tribunales han fallado repetidamente de tal manera que se percibe una clara tendencia. Los jueces, por ejemplo, determinan en su sentencia si es probable que una persona cometa nuevos delitos y ponga en peligro a la sociedad. En ningún caso grupos enteros, como por ejemplo las nacionalidades, deben verse afectados por una sentencia. La expulsión con el fin de disuadir a otros extranjeros comunitarios también es inadmisible. Siempre se trata de individuos y crímenes individuales.

Considerar cada caso por separado

No solo el Tribunal de Justicia de la UE, sino también desde el 2004 el Tribunal Administrativo Federal de Leipzig ha exigido que se evalúe cada caso de manera individual. Además se tiene en cuenta el periodo de residencia. Cuanto más tiempo permanezca una persona en un país de la UE y no cometa un delito, se consolidará aún más su derecho de residencia. Por ejemplo, un extranjero comunitario que ha estado viviendo en Alemania durante diez o más años solo puede ser expulsado por las autoridades por "razones imperiosas de seguridad pública", es decir, el peligro debe ser tan inmediato, obvio y grave que el Estado no tiene margen para la interpretación.

En el caso de Mülheim an der Ruhr, los sospechosos son menores de edad. Sin sus padres, no hay manera de que puedan ser expulsados. Tampoco se puede expulsar a toda la familia, ya que siempre se evalúa al individuo y sus crímenes.

(bt/er)

