¿Qué significa que JPMorgan compre el First Republic?

No es necesario que pase mucho tiempo para que un banco pase a la lista de exbancos. En la madrugada del lunes se confirmó la noticia de que JPMorgan Chase & Co había adquirido el banco estadounidense First Republic. JPMorgan adquirirá la mayor parte de sus activos y depósitos, y, de ese modo, el First Republica propiamente dicho desaparece.

La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), una corporación gubernamental estadounidense que asegura los depósitos hasta 250.000 dólares en caso de quiebra de un banco, anunció el acuerdo junto con los reguladores de California, donde First Republic tenía su sede. La FDIC se hizo cargo inicialmente del banco en dificultades e invitó a varios prestamistas a comprar First Republic, siendo JPMorgan Chase quien finalmente cerró el trato.

Ahora, First Republic Bank ya no existe, pero lacrisis bancaria mundial continúa sin un final evidente a la vista. Es el tercer banco del que se hizo cargo la FDIC desde marzo, tras la quiebra de Signature Bank y Silicon Valley Bank. Silvergate Bank, centrado principalmente en el sector de las criptomonedas, también se hundió en marzo.

First Republic es el mayor banco en quebrar hasta ahora en la crisis de 2023. Es ligeramente mayor que el Silicon Valley Bank (SVB), y el segundo en la historia de EE.UU. solo por detrás de Washington Mutual, que se hundió en 2008, durante la crisis financiera mundial.

La adquisición hace aún más grande al mayor banco de EE. UU.

¿Qué falló en First Republic?

First Republic se había mantenido con respiración asistida desde la quiebra de Silicon Valley Bank, en marzo. En ese momento, SVB se derrumbó cuando los ahorradores depositantes, asustados por las preocupaciones sobre la liquidez del banco, se apresuraron a sacar sus activos.

Como resultado, el banco cayó rápidamente. Poco después, los depositantes empezaron a retirar dinero del First Republic en grandes cantidades al observar similitudes entre las crisis de esos dos bancos. Ambos servían a una clientela adinerada, muchos de los cuales tenían depósitos no asegurados de más de 250.000 dólares.

Y fueron los que tenían depósitos no asegurados quienes sacaron dinero de First Republic a gran escala. La semana pasada, el banco reveló que se habían retirado más de 100.000 millones de dólares desde que comenzó la crisis. Esa sombría noticia provocó la última y fatal retirada masiva.

La subida de los tipos de interés también había golpeado al banco, ya que uno de sus principales negocios era la venta de hipotecas baratas a clientes pudientes.

¿Es un buen negocio para JPMorgan?

JPMorgan Chase ya es el mayor banco de EE.UU. y esta adquisición lo vuelve aún mayor. Ha adquirido de First Republic 173.000 millones de dólares (157.000 millones de euros) en préstamos, 30.000 millones en valores y 92.000 millones en depósitos. Sin embargo, no adquirirá la deuda corporativa ni las acciones preferentes de First Republic, un tipo especializado de acciones que suelen comprar las instituciones financieras.

La FDIC asumirá gran parte de la carga de la quiebra de First Republic con JPMorgan Chase. Se calcula que su fondo de seguros se verá afectado en unos 13.000 millones de dólares. JPMorgan Chase pagará unos 10.600 millones de dólares a la FDIC como parte del acuerdo.

¿Es este el final del asunto?

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elogió el acuerdo el lunes (1.05.2023), afirmando que protegía a los depositantes sin hacer pagar excesivamente a los contribuyentes. "Estas medidas van a garantizar que el sistema bancario sea seguro y sólido", declaró. Empero, repitió su objetivo, manifestado hace tiempo, de endurecer la regulación del sector financiero.

Muchos analistas y figuras del sector afirmaron que el acuerdo debería calmar a los mercados, pero advirtieron que formaba parte de una preocupante tendencia de los grandes bancos a hacerse todavía más grandes, lo que dificulta las cosas a los prestamistas medianos y pequeños.

