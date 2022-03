¿Qué significa la letra "Z" escrita en tanques rusos y por qué se ha convertido en símbolo de apoyo a la guerra?

Desde el inicio de la intervención del Kremlin en Ucrania, la letra "Z" de los vehículos militares rusos se ha convertido en un símbolo muy presente en el espacio público en Rusia: desde coches hasta en el esmalte de uñas.

La "Z" (una letra del alfabeto latino que no existe en el cirílico usado en Rusia), aparece en Ucrania con el objetivo de distinguir a las unidades militares rusas de las ucranianas, que usan equipamiento muy parecido.

En el centro de Krasnodar se ve a un agente de la policía de tráfico; al fondo, un cartel con la leyenda "Por nuestro pueblo" y la letra "Z" que expresa el apoyo a la guerra en Ucrania.

La "Z": pasiones a favor y en contra

Si bien existen muchas teorías sobre el significado de esta letra, la "Z" es ahora mismo un símbolo de apoyo a los soldados, que levanta pasiones a favor y en contra.

Pero esta señal para evitar el fuego amigo se han convertido en un símbolo que comienza a verse en los coches en Moscú, en la ropa o en los perfiles de las redes sociales. Algo que las autoridades parecen alentar.

El propio Ministerio de Defensa ruso no ha comentado ninguna de las teorías.

Diferentes teorías

En sus perfiles de Instagram y Telegram, el Ministerio ruso de Defensa declina esta letra en varios mensajes: "Za Pobedu" ("Por la victoria"), "Za Mir" ("Por la paz"), "Za pravdu" ("Por la verdad"), "Za Rossiyu" ("Por Rusia").

Entre las teorías que buscan explicar el significado de la "Z", algunas son más prosaicas, como las que creen que se trata de la palabra "zapad", que significa "oeste" en ruso, en referencia a las fuerzas armadas del distrito occidental del país.

Un miembro de las tropas prorrusas con un uniforme sin insignias pasa junto a camiones con la letra "Z" pintada en la parte superior de las tiendas en el asentamiento controlado por los separatistas de Buhas (Bugas).

Para otros, se trata de la primera letra del apellido del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Desde políticos a famosos, en Rusia se ha vuelto normal mostrar una "Z" en apoyo al Kremlin.

La "Z" podio de la Copa del Mundo de Gimnasia en Catar

Hace unos días, el gimnasta ruso Ivan Kuliak, de 20 años, llevaba una "Z" grabada en su ropa cuando subió al tercer puesto del podio de la Copa del Mundo de Gimnasia en Catar. A su lado, en el primer cajón, un atleta ucraniano.

La Federación Internacional de Gimnasia reclamó que se abra "un proceso disciplinario contra Kuliak por su comportamiento perturbador". Kuliak respondió a los medios rusos que volvería a hacer "lo mismo": "Quería mostrar mi posición. Como atleta, lucho siempre por la victoria y actuaré por la paz".

Medios locales publicaron una fotografía tomada desde arriba en la que unos 60 menores enfermos y sus cuidadores forman una "Z" en el patio de un hospital en Kazán (en el suroeste).

"RoskomnadZor"

Roskomnadzor, el regulador de los medios rusos, escribió su nombre en Telegram con la "Z" mayúscula: "RoskomnadZor".

En muchas regiones rusas (incluso en las más aisladas) se multiplican las muestras de apoyo a la operación en Ucrania, con mensajes como "No abandonaremos a los nuestros", coros de mujeres que llevan la "Z" en el pecho, taxis con la "Z" pintada en la ventana y coches aparcados en forma de "Z".

Un grupo de personas forma la letra "Z" durante un flash mob en el Parque de la Victoria de Zhukov.

Una habitante de Donetsk, ciudad separatista prorrusa del este de Ucrania, publicó en su Instagram una foto de sus uñas pintadas con una "Z" blanca sobre un fondo negro.

En Barnul (centro-sur de Rusia) desplegaron una inmensa "Z" en la nieve, con los colores del lazo de San Jorge, naranja y rojo, un símbolo militar ruso.

También hay quien olió la oportunidad comercial y ya se venden camisetas por internet con la "Z".

Enfrente, los opositores a la intervención militar lo tienen más difícil para mostrar sus símbolos en el espacio público, aun cuando hay pequeñas manifestaciones todos los días (a pesar de estar prohibidas).

Los muros de Moscú aparecen de vez en cuando cubiertos de mensajes de paz, pero no tardan mucho en ser borrados.

FEW (AFP, The Guardian, The New York Times)