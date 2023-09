¿Qué será del imperio mediático de Murdoch tras su dimisión?

Los periódicos amarillistas británicos The Sun y The Daily Mirror, así como el canal estadounidense Fox News, son algunas de las marcas conocidas del imperio mediático internacional construido por Rupert Murdoch durante siete décadas. El jueves pasado (21.09.2023), el magnate nacido en Australia anunció que traspasaría la dirección de su conglomerado de empresas a su hijo mayor.

Lachlan Murdoch tiene 52 años y ya forma parte de diversos gremios de control y consejos de dirección de Fox Corp y News Corp. Ambos grupos empresariales abarcan una amplia red de canales de televisión, medios impresos y online, así como estudios de filmación en Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países.

La construcción de un imperio de los medios

A comienzos de los años 50, Rupert Murdoch heredó de su padre The News, un periódico de la ciudad de Adelaida, en Australia. En los 60 compró varios diarios locales, entre ellos, The Sunday Times, en Perth, y The Daily Mirror, en Sídney. En 1964 fundó el diario suprarregional The Australian.

En 1969, Murdoch ingresó al mercado británico con la compra de The News of the World y The Sun. Consolidó su presencia en el panorama mediático británico con la adquisición de The Times y The Sunday Times, durante la década de 1980.

Ya había entrado al mercado estadounidense de los medios a comienzos de los 70 y, con la compra de la productora cinematográfica 20th Century Fox, Murdoch colocó la piedra fundamental para la enorme influencia que conseguiría en las décadas siguientes en Estado Unidos. Además, Murdoch es propietario de empresas mediáticas en África, Asia, Cercano Oriente y otros países del continente americano.

Otros medios venden "mensajes políticamente ideologizados”

Al anunciar su dimisión, Murdoch afirmó que los medios de la competencia son instrumentos de una "élite poderosa” que aspira a influir en la opinión pública. "Las élites desprecian abiertamente a aquellos que no pertenecen a su clase selecta”, escribió. "La mayoría de los medios de comunicación están confabulados con esa élite y prefieren difundir mensajes políticamente ideologizados antes que llegar al fondo de la verdad".

A todo esto, es sabido que Murdoch mismo utilizó durante décadas su poder para establecer estrechas relaciones con figuras conservadoras, tanto en su país, Australia, como en Reino Unido y en Estados Unidos. Sus plataformas mediáticas juegan un papel clave en esos tres países en cuanto a la movilización de votantes, sobre todo, del espectro de derecha.

En Reino Unido, se considera que los medios de Murdoch, sobre todo The Sun, apoyaron a políticos conservadores como la ex primera ministra Margaret Thatcher (1979-1990) y el ex primer ministro David Cameron (2020-2016). Con Boris Johnson, conocido por sus escándalos, Murdoch se reunió varias veces de forma privada. Sus medios respaldaron decisiones políticas como la participación en la invasión a Irak, en 2003, y el "brexit”.

El canal estadounidense Fox News es conocido por apoyar al Partido Republicano. Imagen: Morry Gash/AP/picture alliance

En Estados Unidos, el canal Fox News es criticado severamente por su cercanía al Partido Republicano. En diciembre de 2017, el New York Times informó que, en enero de 2017, Murdoch había estado en contacto casi a diario con el presidente estadounidense, Donald Trump, para ofrecerle sus consejos.

Durante la campaña electoral de 2020, Fox News le brindó a Trump una plataforma casi continua hacia la opinión pública. Respecto de la elección que Trump perdió ante Joe Biden, ese medio difundió información falsa diciendo que el resultado fue fraudulento.

Escándalos sobre métodos periodísticos y empresariales

En 2011, un escándalo sacudió el imperio mediático de Murdoch: investigaciones revelaron que empleados de News of the World habían pinchado sistemáticamente los teléfonos de políticos, personalidades y periodistas. Y que también hackearon y realizaron escuchas del buzón de voz de una muchacha asesinada y sus familiares para obtener una historia exclusiva. Las víctimas de escuchas recibieron más de 1.000 millones de libras (unos 1.200 millones de euros) de indemnización. En diciembre de 2015, Murdoch declaró ante el Parlamento británico no haber sabido nada de esas escuchas, y dijo que ese era el "día más vergonzoso de su vida”.

Rupert Murdoch y su hijo mayor, Lachlan, que lo sucede en el cargo de director de Fox Corp y News Corp. Imagen: Eric Charbonneau/Invision for Twentieth Century Fox/AP/picture alliance

Una serie de investigaciones en Gran Bretaña y EE. UU. abrieron interrogantes sobre los estrechos vínculos de News Corp con algunos políticos. Por ejemplo, se supo que altos directivos de la empresa paraguas, entre ellos uno de los hijos de Murdoch, James, aprovechó sus conexiones con el gobierno de Cameron para impulsar la adquisición del canal satelital británico BSkyB (hoy Sky Limited), que finalmente fracasó.

El imperio pos-Rupert Murdoch: Lachlan Murdoch

Ahora, el hijo mayor de Murdoch, Lachlan Murdoch, se hará cargo del imperio mediático. Medios estadounidenses creen que continuará con el estilo de gestión de su padre, con una orientación claramente conservadora. Rupert Murdoch aseguró en un mensaje a los trabajadores que Lachlan actuará con mano firme: "Mi padre creía firmemente en la libertad, y Lachlan también está completamente comprometido con esa causa". Él mismo seguirá "involucrado en el concurso de ideas todos los días”, afirmó Murdoch padre.

(cp/ers)