¿Qué planea Ucrania con su incursión en Kursk?

Es posible que Ucrania haya dado un "primer paso” hacia un cambio de estrategia para defenderse de la invasión rusa. Así evalúa Jen Spindel, profesora de la Universidad de New Hampshire, lo ocurrido en los últimos días en la región occidental rusa de Kursk. "Ucrania no puede seguir librando esta guerra como los pasados dos años. Simplemente no tiene suficiente personal y armas para eso”, dice a DW la experta en materia de política exterior y de seguridad.

"Ucrania demuestra que el territorio ruso ya no es intocable y ataca para distraer a las fuerzas rusas de bombardear y devastar Ucrania”, afirma.

¿Por qué entraron los ucranianos en Kursk?

Una semana tras el inicio de la incursión ucraniana, Kiev muestra discreción. El presidente Volodimir Zelensky ha hablado hasta ahora solo de "un traslado de la guerra al territorio del agresor”. Un militar ucraniano de alto rango dijo a la agencia de noticias afp que están involucrados "miles” de soldados ucranianos. Agregó que el objetivo era dispersar las fuerzas rusas y "desestabilizar” la situación. Este lunes (12.8.2024), el jefe del Ejército ucraniano, Olexander Sirski, habló por primera vez de la "operación ofensiva en el área de Kursk”. Según el general, Ucrania controla cerca de 1.000 kilómetros cuadrados en territorio ruso.

También el presidente ruso, Vladimir Putin, se refirió a los combates en Kursk. "El adversario intenta mejorar su posición para futuras negociaciones”, indicó, afirmando que no lo logrará.

Fuentes rusas informaron que, el 6 de agosto, fuerzas ucranianas entraron en la región de Kursk y avanzaron rápidamente, por lo menos 10 kilómetros. Entretanto, algunos medios indican que el Ejército ucraniano se ha adentrado unos 30 kilómetros en territorio ruso y ha ocupado pequeños poblados. También se dice que el frente es muy dinámico.

El Ministerio de Defensa ruso sostiene que el avance ucraniano fue frenado y que se combate en dos lugares junto a la frontera. Moscú se muestra preocupado sobre todo por la central atómica de Kursk, pese a que, según medios rusos, los combates se libran a por lo menos 30 kilómetros de distancia.

"Bueno para la moral, irrelevante para la guerra"

El coronel austriaco Markus Reisner, historiador militar, atribuye a Ucrania "un claro triunfo en el ámbito informativo”, porque la atención se dirige a Kursk y no al Donbás, donde el Ejército ruso avanza lentamente. A su juicio, si Ucrania logra retener por más tiempo las zonas tomadas en Kursk, Rusia se vería forzada a reagrupar sus fuerzas, y eso reduciría la presión en Donbás.

Gustav Gressel. Imagen: DW

Gustav Gressel, experto berlinés del European Council on Foreign Relations (ECFR) ve la situación con más escepticismo. "Es bueno para la moral e irrelevante para la guerra”, indicó en un análisis hecho para DW. En su opinión, "una prolongación del frente en territorio ruso favorecería en primera línea a Rusia, dado que las fuerzas ucranianas se dispersan más”.

Pero es posible que los ucranianos persigan otros objeticos, según los expertos consultados. Por ejemplo, mejorar su posición para negociar, como sospecha Putin. O elevar la moral de la tropa, como dijo a DW el editor Winfried Schneider-Deters. Estima que "posiblemente la cúpula ucraniana quiera demostrarle a Rusia, pero sobre todo a Occidente, que sus fuerzas no están agotadas”. Y que, si le siguen enviando armas "aún tiene posibilidad de ganar la guerra”.

¿Cuánto avanzarán las tropas ucranianas?

Según Jen Sindel, la incursión en Kursk no apunta a seguir avanzando hasta Moscú. Mientras más avance el Ejército ucraniano, mayor es el peligro de que se corte la línea de abastecimiento de las tropas. A su juicio, Ucrania no necesita adentrarse mucho. Basta con entrar a las zonas donde Rusia guarda sus armas. Sin embargo, cree que si Moscú no responde masivamente, es posible que los ucranianos ataquen más objetivos en Rusia.

Pero Ucrania también debe mantener un equilibrio y mostrar consideración hacia sus socios occidentales, dijo la experta. Hasta ahora, Ucrania no ha avanzado "lo suficiente como para desatar la preocupación por una operación mucho mayor". En general, Spindel no espera grandes cambios en la guerra como consecuencia del avance. Supone que habrá más operaciones de este tipo en las que Ucrania apueste al factor sorpresa. El objetivo sería "desequilibrar a Rusia". (ers/ms)