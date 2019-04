¿Qué pasa si Trump cierra la frontera con México?

México a Trump: "No actuamos con base en amenazas"

Donald Trump reiteró su amenaza de cerrar la frontera con México a partir de la próxima semana si su vecino no hace claros esfuerzos para cortar el paso a las caravanas de migrantes centroamericanos. México no tardó en responder y dijo que no actúa con base en amenazas. Más detalles con José Díaz Briseño.