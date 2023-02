Qué más se sabe sobre los supuestos "globos espías" chinos

¿Qué países sobrevuelan los globos chinos?

El incidente en Estados Unidos no es un caso aislado. Los globos chinos no solo sobrevuelan el espacio aéreo estadounidense. Este lunes, 6 de febrerod e 2023, el Ministerio de Exteriores chino confirmó el sobrevuelo de otro globo chino sobre Colombia. Este globo habría entrado "de manera no intencionada" en el espacio aéreo de países latinoamericanos.

Objetos voladores similares procedentes de China también fueron avistados dos veces en el norte de Japón en 2020.

¿Es la primera vez que un objeto volador chino aparece sobre Estados Unidos?

No. Durante la presidencia de Donald Trump, tres globos de este tipo volaron sobre Estados Unidos sin ser interceptados, según un informe de la cadena pública alemana ZDF.

De acuerdo con el Pentágono, se han avistado objetos similares en años anteriores, pero el globo más reciente sobrevoló el país durante un periodo más largo de lo habitual.

¿Cuál fue la razón de EE. UU. para derribar este globo?

El gobierno de Washington considera que se trató de una operación de exploración de instalaciones militares estadounidenses. Una de las razones es que el aparato se encontraba cerca de una base aérea del estado de Montana, donde se guardan misiles intercontinentales armados con cabezas nucleares.

¿Cómo reaccionó China ante el derribo de su globo por EE. UU.?

Pekín protestó oficialmente por el derribo del globo. Según una declaración oficial del viceministro de Exteriores chino, Xie Feng, el suceso ha "perjudicado gravemente los esfuerzos de ambas partes por estabilizar las relaciones sino-estadounidenses".

Pekín pidió a Washington que "se abstenga de tomar nuevas medidas que perjudiquen los intereses de China". Según China, el globo era una "aeronave civil" que habría entrado accidentalmente en el espacio aéreo estadounidense por "causas de fuerza mayor".

Según el viceministro de Exteriores chino, Xie Feng, el globo es un "dirigible civil".

¿Por qué los globos son tan claramente reconocibles?

Estos globos son objetos enormes del tamaño de tres autobuses escolares. Suelen volar entre 24 y 37 kilómetros por encima de la superficie terrestre.

Se trata de una altitud muy superior a la de los aviones de pasajeros, que rara vez superan los 15 kilómetros, pero muy inferior a la de los satélites, que suelen orbitar la Tierra a una distancia de entre 200 y 600 kilómetros.

El globo chino fue derribado a una altitud de vuelo de 18 kilómetros.

¿Sirven los globos para espiar?

Sí. Los globos se consideran una herramienta de reconocimiento rentable y práctica. Pueden espiar grandes zonas desde distancias más cortas y con mayor resolución que los satélites. Ya durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética utilizaron globos equipados con radares y cámaras para espionaje.

¿Cómo reaccionó la comunidad internacional ante el incidente?

La Unión Europea (UE) se mostró cautelosa. La seguridad y la protección del espacio aéreo son cuestiones de seguridad nacional, y esto recae en los países afectados, afirmó en una declaración el domingo.

Alemania, por su parte, se muestra preocupada por la creciente tensión entre Pekín y Washington. El experto en política exterior del gobernante partido socialdemócrata Michael Roth consideró el asunto de los globos como un "anticipo de la escalada del conflicto entre China y Estados Unidos en los próximos años".

Estonia, Canadá y Corea del Sur adoptaron una posición mucho más fuerte. El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Urmas Reinsalu, declaró en un tuit que apoyaban "la defensa de la soberanía estatal de Estados Unidos". Sus homólogos Justin Trudeau y Park Jin expresaron opiniones similares.

En América Latina, sin embargo, no hubo reacciones adversas al sobrevuelo de uno de estos globos chinos sobre algunos de sus países.

(gg/rml)