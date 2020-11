¿Qué le espera a Donald Trump tras salir de la Casa Blanca?

El periodista estadounidense Michael D'Antonio, biógrafo y ganador del Premio Pulitzer, pasó mucho tiempo con Donald Trump mientras escribía dos libros sobre él. Su trabajo más reciente fue publicado en 2020 y lleva por título High Crimes: The Corruption, Impunity, and Impeachment of Donald Trump. D'Antonio habló con DW sobre cómo prevé que será el futuro de Trump una vez deje de ser presidente, en enero de 2021.

DW: ¿Qué le espera a Donald Trump cuando abandone la Casa Blanca?

Michael D'Antonio: Está muy claro que, desde una edad temprana, y estoy hablando de la década de los 60, lo que a Donald Trump más le interesó fue ser un showman. Sí, es cierto que ha construído algunas torres y es propietario de campos de golf, pero el grueso de sus ingresos desde el año 2000 procede del entretenimiento televisivo. Cuando lo vemos tan animado durante la campaña y sus energéticas intervenciones, es bastante obvio lo que quiere hacer. Yo supongo que lo veremos en televisión constantemente. Probablemente será propietario parcial o total de alguna red de noticias de algún tipo.

Michael D'Antonio, periodista y biógrafo de Donald Trump.

Si tenemos en cuenta que 70 millones de personas votaron por él, aunque eso represente solo 30 millones de hogares, si cada uno de ellos se suscribe por un dólar al mes, ya nos podemos hacer buena idea de los ingresos que podría generar. Y además daría empleo a sus hijos y seguramente a la mitad del personal de su gabinete. Ivanka Trump podría tener un show llamado "Encantadora como yo". Las posibilidades son infinitas. La mejor manera de imaginárselo es pensando en el concepto más ridículo posible y entonces nos acercaremos a predecir cómo será el producto de sus futuros esfuerzos. Me sorprendería muchísimo si para el 21 de enero de 2021 no está ya inmerso en una empresa mediática de este tipo.

¿Y qué me dice de la ya existente marca Trump? Sus hoteles, cursos de golf, etc…

Es interesante pensar que los negocios inmobiliarios y hoteleros podrían retroceder para la familia Trump. Esos son negocios muy difíciles. La marca ha quedado dañada en el ámbito del lujo y no tienen propiedades en el otro extremo del mercado. Así que me imagino que podrían vender aquello de lo que todavía disponen.

¿Aceptaría Trump el fracaso de sus hoteles?

Me imagino que encontraría un modo de explicarlo. "Esa gente horrible me arruinó a mí y todos los esfuerzos que hice por estas comunidades. Ayudé a traer de vuelta Nueva York y a revitalizar Washington D.C." Se atribuirá el mérito de todo excepto el de que salga el sol cada día y al final dirá: "Me trataron muy mal". Es una fantasía, pero resuena emocionalmente entre sus seguidores, que se sienten de la misma manera.

¿Qué podría albergar la bibloteca presidencial de Trump? (N. de la R.: las bibliotecas presidenciales archivan documentos y objetos de presidentes y sus administraciones con el objeto de su estudio y debate públicos).

Esa es una pregunta realmente interesante, porque estos museos tienden a convertirse en centros de investigación y los comités que los dirigen buscan tenerlos como centros de consulta. Así que me imagino que la biblioteca presidencial de Trump evolucionaría hacia un centro de investigación dedicado a presidencias fallidas y al flirteo de EE. UU. con el autoritarismo. Pero tal vez no inmediatamente, sino mucho tiempo después de que Trump se marche. Realmente no sé qué podría ponerse en un museo o biblioteca dedicada a Donald Trump.

¿Hasta qué punto ponen en riesgo a Trump las demandas y las investigaciones penales?

Trump ha sido un Houdini legal toda su vida. Se las ha arreglado para escabullirse de los procesos y pagar el mínimo posible en los acuerdos alcanzados cuando le han pillado. Y sus finanzas son tan misteriosas que es difícil determinar qué es lo que le importa y qué es lo que no. Pelea por cantidades sorprendentemente pequeñas de dinero y uno piensa que lo que reclama son 10 mil millones de dólares. Pero sé que hace todo lo posible para librarse de 50.000 dólares de un acuerdo total de 100 millones.

¿Tratará de competir de nuevo contra Biden en la elección presidencial de 2024?

Creo que podría decidir que tiene más poder fuera de Washington que volviendo allí. Su ego podría llevarle a considerar la posibilidad, pero no creo que la lleve a cabo. Puede que sea más feliz en un estudio, haciendo apariciones públicas y formando una plataforma propia que pueda sobrevivirley dé posiciones de gran influencia y presencia a sus hijos.

