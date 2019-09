¿Qué hay detrás del caso Trump vs Biden y Ucrania?

En abril de 2014, Ucrania luchaba por la supervivencia. En las semanas anteriores, el expresidente Viktor Yanukovich había huido a Rusia después de sangrientas protestas. Moscú anexó Crimea y se temía que grandes partes del este y el sur de Ucrania corrieran el mismo riesgo. En esos caóticos días, la compañía ucraniana "Burisma" ganó una posición relevante. Hunter Biden, hijo del exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, fue nombrado miembro de la Junta Directiva de Burisma Holding, que explota las reservas de gas natural de Ucrania y se describe como un "productora privada de gas natural líder" en Ucrania.

La compañía existe desde 2002 y controla, según datos propios, un tercio de la producción privada de gas en la exrepública soviética. No se sabe exactamente cómo llegó Hunter Biden a Burisma. La noticia de su nombramiento se hizo pública en mayo de 2014 y sorprendió a muchos. El propietario es Mykola Slotchevskyj (o Zlochevsky). La empresa tiene su sede en Limassol, Chipre.

Más estadounidenses en la junta directiva

Slotchevsky, de 53 años, es un expolítico ucraniano de segundo rango: fue miembro del Parlamento, incluso por el poderoso partido de Yanukovich, dirigió el Comité Estatal de Recursos Naturales y fue Ministro de Medio Ambiente durante su presidencia. Lo interesante es que algunas de las instituciones que dirigió eran las responsables de los subsidios al gas.

Hunter Biden no ha sido la única celebridad en la junta directiva de Burisma. El expresidente polaco Aleksander Kwasniewsky sigue siendo parte de ella. Junto a él, hay dos estadounidenses en el consejo actual: el exbanquero de inversiones Alan Apter y Joseph Cofer Black, un exfuncionario de la CIA de la época de George W. Bush, especializado en el contraterrorismo.

Más recientemente, Burisma ha participado en la organización de conferencias internacionales sobre seguridad energética y mantiene contactos con el reconocido grupo de expertos del Consejo del Atlántico de Estados Unidos.

Investigaciones en Ucrania

En la primavera de 2014, cuando EE. UU. y la UE emitieron sanciones personales contra Yanukovich y sus cercanos, a pedido del nuevo gobierno ucraniano, Slotchevsky no estaba en la lista. Sin embargo, por sospechas de lavado de dinero, en el Reino Unido fueron congeladas cuentas corporativas que supuestamente habían sido controladas por Slotchevsky. Se presumía que parte del dinero provenía de transacciones turbias con gas líquido de empresas estatales ucranianas .El bloqueo de las cuentas se levantó en diciembre de 2014, tras una carta del entonces Fiscal General de Ucrania, Vitali Jarema. Jarema le aseguró a los investigadores británicos que no había sospechas de Slotchevsky en los procesos penales en curso. Sin embargo, en los documentos judiciales de Ucrania, se dice que solo unas semanas después surgieron sospechas de enriquecimiento ilegal contra Slotchevskyj. Pero no prosperó ninguna acusación penal. Los abogados del empresario rechazaron las acusaciones de lavado de dinero.

¿Nuevas sospechas?

En julio de 2016, el entonces fiscal general ucraniano Yuri Lutsenko informó sobre la existencia de una red corporativa, con cuya ayuda Slotchewskyj habría evadido impuestos desde 2014. Las acusaciones se referían al período en el que Hunter Biden ya estaba en la junta directiva de Burisma. Luzenko dijo en entrevistas a medios ucranianos que todos los miembros de la junta, incluido Biden, recibieron $ 17 millones en pagos por honorarios durante ese tiempo. Pero eso no significa que estos supieran del presunto "origen oscuro" de ese dinero, agregó Luzenko. Nada fue probado. Slotchewskyj pagó impuestos por un monto de 180 millones de grivnas, el equivalente a unos seis millones de euros. La acusación fue retirada.

Poco antes de renunciar como Fiscal General en mayo de 2019, Yuri Luzenko dijo que estaba considerando una reactivación del caso por fondos de Slotchevskyj en el Reino Unido. Sin embargo, Luzenko no presentó evidencias. El delito de "enriquecimiento ilegal" fue clasificado recientemente como inconstitucional en Ucrania.

(jov/er)

