¿Qué efecto tendrá el cambio en la cúpula de Caritas Internationalis para América Latina?

La sorpresa fue rotunda. Durante una tranquila conferencia de prensa celebrada en Roma el martes en la que se informaba sobre las exitosas cooperaciones Norte-Sur entre unas 60 asociaciones de Caritas de todo el mundo, estalló la bomba. Los cardenales Michael Czerny y Luis Tagle informaron a la asamblea que el Papa destituiría con efecto inmediato a toda la dirección de Caritas Internationalis y nombraría una dirección provisional.

"La decisión del Papa fue realmente una sorpresa", afirma en entrevista con DW Dariush Ghobad, jefe de Relaciones Públicas de Cáritas Internacional, el departamento internacional de Cáritas Alemania, dedicado a la respuesta humanitaria y apoyo a programas sociales en el mundo. "Un colega de nosotros estuvo presente en esa reunión y nos contó que esta decisión fue realmente muy repentina, que por la mañana en el desayuno se asumió que el día iría como estaba previsto", aseguró.

La estructura organizativa de Cáritas no es fácil de entender a primera vista. La Asociación Cáritas Alemania fue fundada en 1897 y dio origen a todas las otras organizaciones Cáritas del mundo. La sección alemana tiene más de 500.000 empleados en Alemania y aproximadamente 500.000 voluntarios, mientras que el personal de su departamento internacional es de aproximadamente 130 empleados. A su vez, Caritas Internationalis, con sede en Roma, cuenta con aproximadamente 40 empleados, agrupa a las 165 organizaciones nacionales y se dedica a coordinar las ayudas de emergencia entre ellas en casos de desastres naturales o guerras como actualmente en Ucrania.

Otra fuente en Cáritas Internacional aclara a DW el alcance de los proyectos en América Latina. Los conceptos suelen desarrollarse, según la fuente, en los respectivos países, por ejemplo en Venezuela, México u Honduras. Cáritas Internacional en Alemania asiste y ayuda en la financiación. Solo el año pasado se destinaron casi 16 millones de euros a proyectos en 14 países de América Latina.

Honduras: Caritas proporciona ayuda de emergencia tras huracanes.

Razones no muy claras

Según el Vaticano, la decisión repentina con respecto a Caritas Internationalis se tomó tras descubrirse "debilidades en los procedimientos de gestión". A la vez, La Santa Sede se apresuró en subrayar que no habría indicios de "mala gestión o conductas sexuales inapropiadas".

"La declaración oficial dice que ya no estaban satisfechos con la gestión del equipo directivo. Hay que saber que en el Vaticano también hay conversaciones de personal con los empleados. Estas conversaciones también tuvieron lugar a finales del verano boreal de este año. Por el momento parece, y esta es también la razón dada por el Vaticano, que no estaban de acuerdo con la dirección y los ejecutivos y que ya no estaban dispuestos a esperar hasta la primavera del próximo año", dice el encargado de Cáritas Internacional Alemania.

El Papa nombró a un administrador provisional para "mejorar las normas y procedimientos de gestión" hasta la próxima asamblea general de Caritas Internationalis en mayo de 2023, en la que "se procederá a la elección del presidente, el secretario general y el tesorero".

Consecuencias para el trabajo de Caritas en América Latina

Por lo tanto, parece que se trata de una reestructuración organizativa en la que Papa Francisco está impulsando la rapidez. Pero sin entrar en más detalles y campos de la vaticanología, un terreno extremamente complejo, cabe preguntar si la decisión del Papa podría tener repercusiones para el trabajo de Cáritas en América Latina.

"Por el momento, esto no tiene ningún impacto. Caritas Internationalis se fundó principalmente para coordinar las misiones en caso de grandes emergencias. Un buen ejemplo en este año es, por supuesto, la guerra de Ucrania. No tiene sentido que Cáritas de Bélgica y Cáritas de Filipinas y Cáritas de Noruega intenten prestar ayuda en esta situación por su cuenta. Ahí se necesita coordinación. Y esa es la principal tarea de Caritas Internacionalis", afirma Dariush Ghobad.

El portavoz de Cáritas Internacional nombra dos temas que según él ganaran más importancia en el futuro trabajo de Cáritas en América Latina: la lucha contra las consecuencias sociales del cambio climático y los desplazados internos o personas que huyen, dentro de su propio país o a través de fronteras nacionales. "Hay algunos países con proyectos en los que estamos activos, en los que intentamos fortalecer y apoyar tanto a las personas que huyen como a las personas que viven en las regiones a las que llegan los refugiados", subraya Ghobad.