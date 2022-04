Putin y su respuesta "relámpago": ¿peligro real o reacción a Ramstein?

La mayoría de los letones no descarta un posible ataque ruso a su país, y es que Letonia y Rusia no solo comparten una larga frontera, sino también un estrecho pasado soviético, a lo que allí llaman ocupación.

Los tres estados bálticos de Letonia, Lituania y Estonia son independientes desde la década de 1990 y quieren, sobre todo ahora, que eso siga siendo así.

Para muchos, las declaraciones que el presidente ruso, Vladimir Putin, pronunció durante una reunión de altos funcionarios en San Petersburgo, sonaron alarmantes. Si alguien se involucrara directamente en la guerra, amenazó Putin, su país reaccionaría con una respuesta "relámpago": "Tenemos todas las herramientas para ello", afirmó el jefe del Kremlin, "y no alardearemos. Las usaremos si es necesario. Y quiero que todo el mundo lo sepa. Ya se han adoptado las resoluciones necesarias”, añadió.

¿Armas nucleares?

Pero ¿de qué resoluciones se trata exactamente? El experto militar independiente ruso Yuri Fyodorov no descarta que Putin se refiriera a las armas nucleares, porque en su amenaza mencionó claramente a los países que poseen arsenal nuclear, sobre todo, a Estados Unidos y a Gran Bretaña. En entrevista con DW, Fyodorov dijo que "Putin y sus asesores han llegado a la conclusión de que Ucrania no puede ser derrotada con armas convencionales. El Kremlin considera a las armas nucleares como el último recurso, como el arma que decide el resultado de la guerra.”

Además de las armas nucleares, el presidente ruso también podría haberse referido al misil hipersónico ruso Zirkon, sospecha Fjodorov, emplazado en un buque, que ataca objetivos marítimos. Se llama SS-N-33 según la clasificación de la OTAN. El misil de crucero Zirkon vuela rápido, pero no muy lejos, según Fyodorov, solo a una distancia entre 300 y 400 kilómetros: "Sin embargo, a Putin le gusta, está muy orgulloso de él".

Sin embargo, el experto militar duda de su eficacia: "La alta velocidad es importante para la destrucción de objetivos marítimos en movimiento para que no puedan alejarse del objetivo". La mayoría de los objetivos terrestres, en cambio, no se mueven, y, por lo tanto, la rapidez no juega un papel tan relevante.

Misil hipersónico Zirkon, lanzado desde un barco de guerra ruso en 2021.

Reacción ante conferencia de Ramstein

Para Andrei Kolesnikov, del antiguo Centro Carnegie de Moscú [que tuvo que cerrar por orden del gobierno ruso en abril de 2022, N. de la R.], las palabras del jefe del Kremlin son una reacción a la cumbre de la OTAN, que tuvo lugar en la base militar estadounidense de Ramstein, en Alemania.

El politólogo analizó la amenaza de Putin: "Todo lo que dice no es estratégico, sino táctico, reactivo y oportunista”. Kolesnikov señaló que Putin puede cambiar sus planes dependiendo de la situación: "Cuando se dice que todo va según lo planeado, nadie sabe exactamente en qué consiste ese plan y cuáles son sus objetivos". Probablemente, Putin no tenga unos objetivos rígidos, sino que los va adaptando conforme a cada situación. Es decir que todo "depende de lo que esté pasando en Occidente y en el frente".

Para Kolesnikov, Putin es "sin duda una persona en un callejón sin salida, que actúa cada vez con más brutalidad", y su retórica también es cada vez más violenta: "Nunca estuvo muy predispuesto a entablar un diálogo, pero según la situación actual, las negociaciones son para él solo opcionales".

Más de treinta ministros de Defensa se dieron cita en Ramstein, Alemania, para dialogar sobre la situación en Ucrania.

Por su parte, el politólogo ruso Abbas Galyamov no concedió mucha importancia a las palabras de Putin. En entrevista con DW, comparó al presidente ruso con un tigre: "Todos entendieron que el tigre está hecho de papel. Tiene que demostrarle a todos que no es cierto, pero él no puede hacer nada. Así que lo único que puede hacer es hablar". Según el experto, las declaraciones de Putin son un intento de convencer a cierta parte de aquellos a quienes se dirige de que el jefe del Kremlin sigue siendo fuerte.

"Tenemos los hechos: Rusia atacó, hay crímenes de guerra y una defensa heroica por parte de los ucranianos", resumió Galyamov. Para los políticos occidentales, estos hechos son decisivos a la hora de actuar, y por eso, el experto no cree que Occidente "vaya a moverse en una dirección totalmente diferente” debido a las nuevas amenazas de Putin. Galyamov concluye diciendo que el error de Putin es que todavía piensa que sus palabras tienen peso.

