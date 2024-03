Elecciones en Rusia. Imagen: Evgenia Novozhenina/REUTERS

Rusia celebra elecciones para consolidar el poder de Putin

Es más fácil cuando eliminas a tu mayor opositor. No se olviden de Alexei Navalny.

Jimmy Fernández González, Venezuela

Rusia es un ejemplo para todo el mundo y todos los políticos de Occidente envidian a Putin. Putin no solo le da esperanza, sino también certeza a Rusia.

Miguel Antonio Castellanos Avellaneda, Colombia

Vladimir Putin y Trump son muy peligrosos para nuestra civilización. Uno amenaza con utilizar su arsenal nuclear y el otro anuncia que habrá una guerra civil en su país si no gana las elecciones. Con este par de egocéntricos, el futuro de la humanidad no se ve muy alentador que digamos. Lo lamentable son los seguidores que creen en ellos.

Francisco Benítez, España

Felicidades, señor Putin, el pueblo de Costa Rica y muchos costarricenses lo felicitan.

Ronald Arroyo Chaverri, Costa Rica

Actualmente, el mayor número de refugiados políticos en mi país son rusos que huyen del régimen represivo de Putin.

Margarita Leal, México

En los 90, Rusia estaba hecha pedazos, no existía un gobierno por la caída de la URSS y Putin fue quien levantó el país y evitó su saqueo. Este es el motivo real por el que gana las elecciones.

Jorge Mercado, Facebook

Las elecciones en Rusia son fraudulentas. Putin tiene el control de todo el Estado, es una dictadura que persigue y asesina a quien piensa distinto.

Enrique Pérez Fernández, Argentina

Bandas de delincuentes encienden llantas de autos para marcar su territorio en Puerto Príncipe. Imagen: Odelyn Joseph/AP Photo/picture alliance

Haití sumida en el caos: preguntas y respuestas clave

Los dominicanos deberán gestionar la seguridad de su frontera y el control del narcotráfico.

Juvenal García, Venezuela

Hay millones de haitianos viviendo en República Dominicana. Y están llegando más, tanto refugiados como indocumentados. Hay gente buena, pero también hay muchos delincuentes. La ONU se ha lavado las manos como Pilatos, y cree que República Dominicana debe ocuparse de los migrantes. La ONU solo le reclama a República Dominicana, como si fueran los dueños de este problema. Pero eso no es así. Francia los esclavizó, y luego, para darles su libertad, tuvieron que pagar millones. República Dominicana también los ayudó a pagar ese dinero. Yo no sé por qué la ONU no le exige a Francia que ayude a Haití. También hay muchos otros países con buenas economías que podrían ayudar. Pero la ONU cree que República Dominicana se debe ocupar de todo, porque es su vecino.

Ysabel Rojas, Estados Unidos

Urge una intervención del Ejército de República Dominicana para imponer el orden.

Ricardo Alegría Zambrano, Colombia

Francia y Estados Unidos son los culpables, porque han explotado los recursos de nuestros empobrecidos pueblos. Esto, en vez de ser una bendición, se ha convertido en una maldición.

Rafael León, Ecuador

Francia debería ser el primero en ayudar a esta pobre gente. Ya conocemos la historia.

Tim Rodríguez, Nicaragua

Argentina: la lucha por recuperar la economía, y el país

Hay gente que no defiende las empresas privadas, pero señores, si se van las empresas se genera desempleo, aumenta la pobreza, y al final la gente emigra del país. Esto ya pasó en Venezuela, y muchos lamentan no haber protegido a la empresa privada, que pagaba buenos sueldos.(...). Se necesitan las empresas privadas y las inversiones extranjeras para que el país salga adelante.

Xavier Quiroz, Argentina

Con los recortes de Milei , ha aumentado el desempleo y, con ello, la pobreza, que ya está alrededor del 60 por ciento.

Carlos Diogo

Lo importante es el plan de gobierno: eliminar la corrupción, dar libertad de trabajo y mejorar las contrataciones en el sector privado. Es un presidente firme, transparente y orientado a países como Estados Unidos y Alemania. Y es apoyado por el 55 por ciento de los argentinos.

Arturo Álvarez, Argentina

Es un mentiroso y no tiene idea de qué hacer, solo sabe recortar las jubilaciones, los sueldos de los trabajadores, sacarles la comida a los comedores y aumentar los precios de los medicamentos oncológicos. El plan de motosierra se aplica para el pueblo y los pobres, pero no para la élite.

Mary Gassino, Argentina

Las consecuencias que estamos viendo son herencia de los periodos de la Cristina.

Iván Rodríguez, Nicaragua

El impacto de los ataques con drones de Ucrania en Rusia

Con esto, solo se prolonga la guerra y el sufrimiento de la gente inocente. Rusia no se quedará de brazos cruzados después del ataque a sus refinerías. Ojalá que esta guerra pronto se acabe. Pero mientras Occidente siga proporcionando armas a Ucrania esta guerra no terminará.

Alejandro Martínez, México

Los ucranianos necesitan desesperadamente de la ayuda de Occidente. Si esta ayuda no llega, Europa y Estados Unidos lo van a lamentar. Putin no va a parar, porque su sueño es recuperar todos los países que pertenecían a la Unión Soviética. Hasta ha amenazado con utilizar armamento nuclear.

Francisco Benítez, España

Petróleo y gas más caros, en otras palabras, más inflación para Europa. Ya el petróleo empieza a subir. Rusia tiene los medios para repararse de los daños en un corto plazo, pero la recuperación de las economías europeas podría llevar mucho tiempo.

Guillermo García González, España

Ucrania daña la economía rusa y al mismo tiempo la de Occidente, quienes lo están ayudando.

Miguel Aguilera

