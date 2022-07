Putin se acerca a Irán para aprender cómo burlar las sanciones occidentales

El presidente ruso, Vladimir Putin, visitó Teherán esta semana para reunirse con el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, de quien obtuvo la bendición para su ataque a Ucrania. Moscú claramente está buscando formas de eludir las sanciones de EE.UU. y la UE, tal vez aprendiendo de la experiencia de Irán, señalan los observadores. "Dado que tanto Rusiacomo Irán están bajo sanciones occidentales, ambos tienen un gran interés en cooperar entre sí para frustrarlas", dice a DW Mark N. Katz, profesor de la Universidad George Mason. Pero cuánto podría ayudar Irán es discutible.

Los dos países fueron aliados durante la guerra en Siria, y Rusia ha vendido previamente armas a Irán. Pero desde 2020, Moscú se ha mantenido a raya debido al embargo de armas de la ONU sobre Irán. No obstante, en junio, funcionarios rusos visitaron Irán para revisar los drones del país. Rusia también parece estar utilizando las entregas de granos a Irán a cambio de la ayuda de Teherán para eludir las sanciones.

Putin quizás quiera sobre todo calmar las tensiones con la vista puesta en las ventas de petróleo iraní a China, una fuente clave de ingresos para Irán desde que Trump volvió a imponer las sanciones en 2018. Mientras que Irán, también aislado del sistema bancario mundial, espera que con el apoyo de Rusia pueda presionar a Washington para que reviva el acuerdo nuclear de 2015.

¿Funcionan las sanciones?

A corto plazo, los observadores dicen que el impacto de los precios del petróleo es más importante para Rusia que las sanciones. Los ingresos del petróleo representan el 40% de los ingresos presupuestarios de Rusia y hoy cotizan a su nivel más alto en más de cuatro años. "Fue una ilusión ingenua creer que un país como Rusia simplemente se doblegaría bajo su carga", señaló Nicholas Mulder, historiador de Universidad de Cornell, a la revista alemana Der Spiegel.

Un aspecto clave del acercamiento entre Rusia e Irán son los drones militares de Teherán que podrían ayudar a Putin a ganar la guerra en Ucrania.

Hanna Notta, del Centro de Viena para el Desarme y la No Proliferación, también apunta a DW que en este momento y en el futuro cercano "las sanciones han reforzado, hasta cierto punto, la consolidación entre segmentos de la sociedad rusa detrás del Kremlin". Es más, hay algunos expertos que creen que las sanciones actuales contra Rusia no funcionan como elemento disuasivo porque Occidente no las utilizó antes de la invasión. "La única gran laguna son los mil millones de dólares diarios de ingresos que Rusia recibe de la venta de petróleo y gas. Hasta que eso se cierre, no hemos logrado nuestro objetivo de privarlo de dinero para luchar en esta guerra", agrega Bill Browder, político británico y crítico del Kremlin a DW.

Competidores

Irán y Rusia son competidores en la exportación de hidrocarburos. La reciente venta de petróleo y acero a precios reducidos por parte de Rusia a China ha perjudicado a Irán, que ha tenido que reducir sus precios para seguir siendo competitivo.

John E. Smith, exdirector de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU., cree que los dos países podrían tratar de "apuntalarse mutuamente", "pero como se están convirtiendo en parias mundiales, también corren el riesgo de verse arrastrados por la menor popularidad del otro".

Mark N. Katz, de la Universidad George Mason, dice que un enfoque más lógico sería que los gobiernos occidentales priorizaran entre Rusia e Irán. "Si Rusia es actualmente una amenaza mucho mayor para los intereses occidentales, entonces lo que podrían hacer los gobiernos occidentales es ofrecer la retirada de las sanciones contra Irán".

