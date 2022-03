++ Putin reconoce "avances" en negociaciones con Ucrania ++

Todas las noticias en Hora Central de Europa (CET).

21.26 | Al menos nueve muertos en ataque ruso a sede de gobierno de Mikolaiv

Al menos nueve personas murieron y 28 resultaron heridas el martes en un ataque ruso que destruyó parcialmente la sede del gobierno regional en Mikolaiv, una ciudad ucraniana cercana a Odesa, según un nuevo balance de la fiscalía general ucraniana. "Según la investigación (...), las fuerzas armadas rusas lanzaron un ataque con misiles" contra este edificio y "actualmente se registran nueve muertos y 28 heridos", anunció el servicio de prensa de la fiscal general Iryna Venediktova. No se atacó ningún objetivo militar, "los habitantes de Mikolaiv no representaban ninguna amenaza para Rusia". Y sin embargo, "como todos los ucranianos, se convirtieron en objetivo de las tropas rusas", dijo el presidente Volodimir Zelenski durante una intervención ante el Parlamento danés. Horas antes también, periodistas de la AFP vieron cómo sacaban dos cuerpos de los escombros del edificio, cuya parte central se derrumbó parcialmente tras el ataque. (AFP)

El edificio del gobierno regional de Mikolaiv tras el ataque.

21.17 | EE.UU. advierte que el repliegue ruso de las cercanías de Kiev "no es real"

El Pentágono afirmó este martes que Rusia ha movido "un número pequeño" de unidades militares en la última jornada en las proximidades de Kiev y descartó que se trate de "una retirada real". "Creemos que esta es una reubicación, no un repliegue real, y deberíamos estar todos preparados para ver una gran ofensiva contra otras zonas de Ucrania", dijo el portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, en una rueda de prensa. (EFE)

20.53 | Biden y aliados europeos acuerdan "continuar aumentando los costos para Rusia" por Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sus aliados clave de Europa occidental acordaron el martes en una llamada telefónica seguir castigando con sanciones a Moscú por su invasión de Ucrania, dijo la Casa Blanca. "Los líderes afirmaron su determinación de continuar elevando los costos para Rusia por sus brutales ataques en Ucrania, así como continuar brindando a Ucrania asistencia en materia de seguridad para defenderse", según un comunicado oficial divulgado después de que Biden hablara con los gobernantes de Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia. (AFP)

20.20 | Francia descarta operación humanitaria en Mariúpol en las actuales circunstancias

Las condiciones de una operación humanitaria internacional para evacuar a los civiles de la ciudad ucraniana de Mariúpol, asediada y bombardeada desde hace semanas por las tropas rusas, "no están reunidas por el momento", afirmó este martes la Presidencia francesa. El jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, presentó esa operación de evacuación, propuesta por Francia, Turquía y Grecia, a su homólogo ruso Vladimir Putin, quien dijo que "reflexionaría" antes de dar una respuesta, añadió el Elíseo, tras una conversación telefónica entre ambos mandatarios. (AFP)

20.08 | Rumania distribuirá pastillas de yodo por riesgo nuclear en Ucrania

Rumania, país fronterizo con Ucrania, distribuirá gratuitamente la semana próxima pastillas de yodo a la población, para "prepararse" a un eventual incidente nuclear relacionado con la invasión rusa a Ucrania, anunció el martes el gobierno. "No podemos descartar totalmente" ese riesgo y "sabemos que en caso de accidente, no hay tiempo para distribuir las pastillas", declaró el ministro de Salud, Alexandru Rafila, en conferencia de prensa. "No deben ser tomadas de manera preventiva", insistió, y anunció el lanzamiento de una campaña de información. Los médicos generalistas estarán encargados de repartir las dosis en ese país de la Unión Europea (UE) cuya "memoria colectiva" está marcada por la catástrofe de Chernobil, según él. (AFP)

20.07 | Putin exige que los "nacionalistas" ucranianos de Mariúpol depongan las armas

El presidente ruso, Vladimir Putin, subordinó este martes la "solución" de la situación humanitaria en la asediada ciudad de Mariúpol al desarme de los grupos "nacionalistas" ucranianos, informó el Kremlin. En una conversación telefónica con su par francés, Emmanuel Macron, Putin "recalcó que para resolver la situación humanitaria en esa ciudad [Mariúpol], los milicianos nacionalistas deberán poner fin a su resistencia y deponer las armas", precisó el Kremlin en un comunicado. Según esa misma fuente, Putin informó a su homólogo francés acerca de las "medidas tomadas por el ejército ruso para entregar ayuda humanitaria de urgencia y garantizar la evacuación segura de los civiles" en Ucrania. El Kremlin agregó que ambos dirigentes hablaron también de las negociaciones entre Rusia y Ucrania, que tuvieron lugar este martes en Estambul, así como de la decisión de Moscú de exigir que el gas ruso se pague en rublos. "Acordaron seguir en contacto", añadió el Kremlin. (AFP)

20.04 | Biden espera ver "acciones" de Rusia para valorar negociaciones con Kiev

El presidente estadounidense, Joe Biden, se mostró este martes cauto sobre los supuestos avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, al asegurar que esperará a comprobar si Moscú "cumple" con las propuestas. Así lo indicó en la Casa Blanca, donde se reunió con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, tras ser preguntado sobre un posible acercamiento de posturas entre Rusia y Ucrania durante las conversaciones de este martes en Estambul (Turquía) para alcanzar un alto el fuego. "No interpreto nada hasta que no vea cuáles son sus acciones (de los rusos). Veremos si cumplen con lo que están sugiriendo", afirmó Biden, quien agregó que, "mientras", seguirá con las "sanciones fuertes" a Moscú. (EFE)

19.41 | Johnson insta a líderes occidentales a ser "implacables" contra Putin

El primer ministro británico, Boris Johnson, instó hoy a los líderes de Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia a continuar siendo "implacables" contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El jefe de Gobierno británico conversó esta tarde con el presidente estadounidense, Joe Biden; el francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf Scholz, y el primer ministro italiano, Mario Draghi, informó en un comunicado Downing Street. Los mandatarios "estuvieron de acuerdo en que no puede relajarse la determinación de Occidente hasta que haya terminado el horror infligido en Ucrania", indicó el portavoz oficial de Johnson. También coincidieron en la necesidad de mantener "el respaldo a los ucranianos frente a la barbarie de Rusia". El primer ministro británico subrayó durante la conversación que "se debe juzgar al régimen de Putin por sus acciones, no por sus palabras". El presidente ruso "está retorciendo el cuchillo en la herida abierta de Ucrania, en un intento de forzar al país y sus aliados a capitular", describió Johnson ante los otros líderes occidentales, a quienes urgió a continuar "siendo implacables en su respuesta" a la invasión ordenada por el Kremlin. (EFE)

19.04 | Putin reconoce a Macron "avances" en las negociaciones con Kiev

El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció hoy "avances" en las negociaciones con Ucrania, en una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, al tiempo que se mantuvo inflexible sobre su voluntad de continuar con la ofensiva en el este de ese país. Según indicaron fuentes del Elíseo, Putin aseguró que no está dispuesto a renunciar a sus objetivos militares en Ucrania, en particular en Mariúpol, y se negó a levantar el cerco a esa ciudad. Macron mantendrá en las próximas horas una conversación con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para escuchar su versión sobre los contactos con Rusia que tuvieron lugar en Turquía. (EFE)

18.40 | EE.UU. duda de la "seriedad" de Rusia en negociaciones con Ucrania

Estados Unidos duda de la "seriedad" de Rusia en sus negociaciones de paz con Ucrania, afirmó el martes el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, tras los informes de progresos en las conversaciones ruso-ucranianas en Turquía. "No he visto nada que sugiera que se esté avanzando de manera efectiva, porque no hemos visto señales de una seriedad real" por parte de Rusia, dijo Blinken en una conferencia de prensa en Marruecos. "Una cosa es lo que Rusia dice y otra lo que Rusia hace. Miramos esto último", declaró. "Lo que Rusia hace es seguir brutalizando a Ucrania y a su pueblo, y eso sigue ocurriendo mientras hablamos", prosiguió Blinken. (AFP)

18.16 | Ucrania renuncia a participar en el Mundial juvenil femenino de hockey

La Federación Internacional de Hockey (FIH) confirmó este martes que la selección de Ucrania no participará en el Mundial juvenil femenino, que se jugará del 1 al 12 de abril próximos en Potchefstroom (Sudáfrica), y en el que no será reemplazada por otro equipo. El organismo lamentó que a pesar de todos los esfuerzos hechos para poder competir, la Federación Ucraniana ha informado de la imposibilidad de disputar el torneo, en el que Austria ocupará la plaza de Rusia, que fue excluida después del inicio de la invasión de Ucrania. "Es una situación muy triste, en primer lugar y principalmente por todos los miembros del equipo y especialmente por las jugadoras. En nombre de la FIH me gustaría reafirmar nuestra total solidaridad con la comunidad ucraniana de hockey en estos terribles momentos", señaló el director general de la FIH, Thierry Weil, quien agradeció la ayuda prestada para apoyar al equipo por las federaciones de Países Bajos, Polonia y el club HV Victoria. (EFE)

17.56 | Rusia responderá a expulsiones de Bélgica, Irlanda, Países Bajos y República Checa

Moscú responderá a la expulsión de diplomáticos rusos por parte de Bélgica, Irlanda, Países Bajos y República Checa, anunció hoy la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova. "Responderemos a todos", afirmó a la agencia oficial TASS al comentar la decisión de estos países. Este lunes el Ministerio de Exteriores de Países Bajos anunció la expulsión de 17 diplomáticos rusos, tras lo cual Bélgica declaró persona non grata a 21 funcionarios de la legación diplomática rusa e Irlanda, a cuatro. República Checa, por su parte, expulsó a un diplomático. (EFE)

17.54 | República Checa expulsa un alto cargo de la embajada rusa por espionaje

La República Checa anunció este martes la expulsión de un diplomático ruso acreditado en la embajada de Praga en el marco de una operación coordinada con otros países europeos para reducir la presencia del espionaje ruso en la Unión Europea (UE). "Junto con los aliados reducimos la presencia de la inteligencia rusa en la UE", informó el Ministro de Exteriores en Twitter sobre la expulsión, para la que se ha dado 72 horas al diplomático del Kremlin. Dos reconocidos medios locales, el semanario político Respekt y el diario Denik N, especulan en que el ruso expulsado de Praga es el número dos de la embajada, Feodosiy Vladyshevsky, es decir uno de los principales cargos de esta misión. Praga ya expulsó en abril del año pasado a 18 empleados de la embajada rusa acusados de ser agentes de los servicios de inteligencia rusos, y que Praga sostiene que estuvieron implicados en dos explosiones en polvorines en el este del país ocurridas en 2014. (EFE)

17.45 | Ucrania informó a la UE de violaciones de mujeres por militares rusos

El Gobierno de Ucrania informó a la Unión Europea de "numerosos casos" de violaciones de mujeres en el marco de la invasión rusa, según explicó este martes la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, en la comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo. La comisaria dijo que en la reunión extraordinaria que los ministros de Interior de la UE celebraron en Bruselas el lunes, en la que intervino por videoconferencia el titular ucraniano, Denis Monastirsky, este les explicó que tienen constancia de "muchas violaciones de mujeres". Esas violaciones, "que hemos visto en otras muchas guerras también, parecen ser más o menos incentivadas por los rusos", indicó la comisaria, quien añadió que es la primera vez que ella oye hablar de este asunto en el marco de la guerra en Ucrania. "Esto está ocurriendo ahora en Ucrania según el ministro de Interior ucraniano", añadió. (EFE)

17.43 | Johnson: un alto el fuego no es suficiente para levantar sanciones a Rusia

El primer ministro británico, Boris Johnson, recalcó que un eventual alto el fuego en Ucrania no será suficiente para levantar las sanciones contra Rusia. El portavoz oficial de Johnson informó a los medios que el Gobierno británico cree que la "presión" sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, debe incrementarse con nuevas medidas económicas y más ayuda militar a Kiev. El Kremlin debe "cambiar por completo el curso" de la invasión de Ucrania, indicó ese portavoz, que subrayó que el Reino Unido juzgará sus siguientes pasos en base a las "acciones" de Putin. "No queremos ver nada más que la completa retirada de las fuerzas rusas de Ucrania", puntualizó. (EFE)

17.37 | Comandante de OTAN admite posible fallo de Inteligencia de EE.UU. sobre Rusia

El principal comandante militar de la OTAN y jefe del Comando Europeo de EE.UU., el general Tod Wolters, no descartó este martes que se haya producido "una brecha" en la recopilación de datos de Inteligencia, que ha llevado a su país a sobrestimar las capacidades militares de Rusia y subestimar las de Ucrania. Wolters hizo estas declaraciones en una comparecencia ante el comité de Servicios Armados del Senado de EE.UU. para dar explicaciones sobre las medidas que se han adoptado para contrarrestar la invasión rusa de Ucrania. En respuesta a una pregunta del senador republicano Roger Wicker sobre si ha habido alguna "brecha de inteligencia" que haya motivado que EE.UU. sobrestimara a Rusia y subestimara a Ucrania, Wolters respondió "podría haber". "Como siempre hemos hecho en el pasado, cuando esta crisis acabe, llevaremos a cabo una revisión global en todos los dominios y departamentos para averiguar dónde están nuestros puntos débiles y nos aseguraremos de encontrar la manera de mejorar", indicó Wolters. (EFE)

Tod D. Wolters, general de la OTAN.

17.28 | Rusia no restringirá el visado a ciudadanos comunes de "países inamistosos"

Los ciudadanos comunes no se verán afectados por las restricciones de visados que Rusia prevé imponer a determinados "países inamistosos" en represalia por medidas similares adoptadas en su contra por la campaña militar rusa en Ucrania, según informó hoy la portavoz de Exteriores, María Zajárova. "Pese a los intentos de Occidente de obstruir los contactos, las relaciones humanitarias, culturales y empresariales, la parte rusa no tiene la intención de cebarse con los europeos comunes", afirmó en rueda de prensa. La posible restricción de visados fue anunciada ayer, lunes, por el jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, quien adelantó los preparativos de un decreto presidencial que introduciría una serie de restricciones a la entrada de extranjeros en el territorio ruso "en represalia a las acciones inamistosas de una serie de países". (EFE)

17.10 | Bélgica anuncia la expulsión de 21 diplomáticos rusos sospechosos de espionaje

Bélgica decidió expulsar a 21 personas que trabajan para la embajada y el consulado rusos, sospechosas de estar implicadas en "operaciones de espionaje e influencia que amenazan la seguridad nacional", anunció el martes la ministra de Exteriores belga, Sophie Wilmès.La ministra publicó en Twitter este anuncio que hizo ante una comisión del parlamento belga, donde dijo que los afectados tendrán que abandonar el territorio belga en un plazo de 15 días. (AFP)

17.09 | Irlanda expulsa a cuatro diplomáticos rusos

Irlanda anunció el martes la expulsión de cuatro diplomáticos rusos por considerar que sus actividades "no cumplen las normas internacionales de comportamiento diplomático". El embajador ruso en Dublín fue convocado por el ministerio de Relaciones Exteriores para ser notificado de las expulsiones, precisó la diplomacia irlandesa en un comunicado, asegurando que quiere "mantener abiertos los canales diplomáticos" con Moscú en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (AFP)

16.55 | Países bálticos remarcan que no hay "alternativa" a la OTAN ante la amenaza rusa

Los presidentes de Letonia, Lituania y Estonia remarcaron este martes que no hay "alternativa" a la OTAN en materia de seguridad ante la amenaza de Rusia, ejemplificada por la invasión de Ucrania, y pidieron reforzar las sanciones económicas para que Moscú vea las consecuencias de su comportamiento agresivo. Así lo indicaron Egils Levits, el presidente de Letonia; Gitanas Nauseda, el presidente de Lituania, y Alar Karis, el presidente de Estonia, en una conferencia virtual organizada por el centro de estudios Atlantic Council de Washington. "Para Letonia, no hay alternativa a la OTAN, es la alianza defensiva más poderosa del mundo", señaló Levits. Las tres repúblicas bálticas se sumaron a la OTAN hace 18 años y consideran esa adhesión como una garantía de seguridad y estabilidad. (EFE)

16.46 | EE.UU. dice que adoptará más sanciones para parar la "máquina de guerra" rusa

El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, dijo este martes en Bruselas que su país está comprometido a seguir tomando medidas contra Rusia, dirigidas a sectores clave de su industria, para asegurar que no puede seguir financiando su "máquina de guerra" en Ucrania. "Trabajando estrechamente con nuestros aliados, incluida la Unión Europea, estamos comprometidos a seguir tomando más acciones para asegurar que el Kremlin tiene menos recursos para continuar su guerra no provocada en Ucrania", dijo el funcionario estadounidense en una rueda de prensa junto a la comisaria europea de Servicios Financieros, Mairead McGuinness. La comisaria y el funcionario estadounidense, que se encuentra de viaje en Europa, van a abordar el impacto de las sanciones adoptadas hasta ahora y el modo de evitar que las empresas y ciudadanos castigados las esquiven, pero también el camino a seguir de aquí en adelante manteniendo la cooperación. (EFE)

16.44 | RSF: Ya han muerto 5 periodistas desde el inicio de la guerra en Ucrania

Reporteros Sin Fronteras (RSF) informó este martes que cinco periodistas han muerto en Ucrania y nueve han resultado heridos de bala desde que se inició la invasión rusa en ese país el pasado 24 de febrero. "Atacar a los periodistas supone un crimen de guerra de acuerdo con el derecho internacional. Pedimos a las autoridades rusas y ucranianas que se les garantice la seguridad sobre el terreno", demandó la directora regional de Europa Oriental y Asia Central, Jeanne Cavelier, quien denunció las presiones que sufren los informadores en el terreno. El primer fallecido registrado por RSF data del 1 de marzo. Fue el camarógrafo ucraniano Evgueni Sakoun, que trabajaba para el canal local Kyiv Live TV y quien pereció en el bombardeo a la torre de televisión de la capital ucraniana. Los otros fallecidos son el documentalista estadounidense Brent Renaud, de 51 años; el camarógrafo franco-irlandés Pierre Zakrzewski, de 55 años; la periodista ucraniana Olexandra Kouvchinova, de 24 años; y la rusa Oksana Baoulina, muerta el 23 de marzo por una acometida de un dron que contenía explosivos mientras hacía un reportaje sobre un ataque a un centro comercial cerca de Kiev. Ella estaba acompañada por dos policías por razones de seguridad, quienes fueron heridos en la misma ofensiva. (EFE)

16.39 | Cazas checos se unen a los españoles para vigilar espacio aéreo de Lituania

Cinco cazas JAS 39 Gripen de las Fuerzas Armadas de la República Checa despegaron hoy rumbo a Lituania para, durante cuatro meses, vigilar el espacio aéreo del país báltico en cooperación con seis aparatos Eurofighter del ejército español, informó en un comunicado el Ministerio de Defensa. "La defensa del flanco oriental de la OTAN fue siempre de nuestro interés, también antes de la invasión rusa de Ucrania", señaló en ese comunicado la ministra checa de Defensa, Jana Cernochova. El mayor desafío de esta misión es controlar los aviones militares rusos "mudos", que no comunican con las torres de control, no tienen plan de vuelo o desconectan sus sistemas de contestación automática, señaló el ministerio checo. La República Checa tiene en total 14 de estos cazas polivalentes ligeros y monomotor, de los cuales 12 son monoplazas y dos biplazas, los únicos aparatos supersónicos de los que dispone su ejército. (EFE)

16.38 | Las negociaciones ruso-ucranianas de Estambul no continuarán mañana

La ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, que inicialmente iba a celebrarse en Estambul hoy y mañana, ha concluido tras los avances alcanzados en la primera jornada, por lo que mañana no habrá reunión. "Las reuniones han terminado y las delegaciones se han trasladado al aeropuerto", informaron fuentes del Gobierno turco. Al concluir las conversaciones, poco después del mediodía, en el palacio de Dolmabahçe en Estambul, ambas delegaciones habían mostrado su satisfacción con los avances alcanzados que, dijeron, podrían ser suficientes para abrir las puertas a un encuentro a nivel presidencial. El encuentro fue precedido por una breve reunión del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con ambas delegaciones, tras lo que el mandatario subrayó que Turquía no tiene un rol de mediador, pero sí de facilitador en este encuentro. Según anunció la delegación ucraniana, Kiev renunciaría formalmente a buscar el ingreso de la OTAN, si a cambio recibe garantías firmes de un grupo de diez países, entre ellos los cinco miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de protección contra toda agresión militar. (EFE)

16.28 | El rublo sube 10 por ciento frente al dólar, impulsado por negociaciones Rusia-Ucrania

El rublo, que se había despeñado tras la invasión rusa de Ucrania, subió más de un 10 por ciento frente al dólar este martes tras los avances en las conversaciones entre Moscú y Kiev. La divisa rusa se situaba a finales de la tarde a 85,54 unidades por dólar, en alza de 10,2 por ciento respecto al cierre de la víspera. Una cotización que no había alcanzado desde el 25 de febrero, bajo el efecto de las sanciones occidentales impuestas contra Rusia al día siguiente de la invasión de Ucrania. En las últimas semanas, el rublo llegó a hundirse hasta las 150 unidades por dólar. Rusia anunció el martes que reducirá de manera "radical" su actividad militar cerca de las ciudades ucranianas de Kiev y Chernígov, después de negociaciones "significativas" entre las delegaciones de ambos países en Estambul. (AFP)

16.26 | Países Bajos expulsa a 17 espías rusos adscritos a embajada como diplomáticos

El Gobierno neerlandés anunció hoy la expulsión de 17 "oficiales de inteligencia” de Moscú que estaban adscritos a las representaciones rusas en Países Bajos "bajo cobertura diplomática” y argumentó que la presencia en el país de estos espías es "una amenaza para la seguridad” nacional. En un breve mensaje, el ministro neerlandés de Exteriores, Wopke Hoekstra, detalló que este paso se tomó en coordinación con otros países "de ideas afines” y que esta medida se lleva a cabo "en el contexto de la seguridad nacional”. La detección de la presencia de estos 17 espías en la embajada rusa en La Haya se basa en información del Servicio General de Inteligencia y Seguridad (AIVD) y el Servicio de Seguridad e Inteligencia Militar (MVID) de Países Bajos. (EFE)

16.12 | Turquía celebra los "avances más significativos" desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, celebró este martes los "avances más significativos" de las negociaciones entre Rusia y Ucrania desde que inició la guerra, registrados en las conversaciones en Estambul. "Este es el progreso más significativo desde el inicio de las negociaciones", dijo el ministro, luego de tres horas de conversaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana. "Ahora corresponderá a los ministros de Asuntos Exteriores de los dos países reunirse para resolver las cuestiones más difíciles", añadió. Según los medios de comunicación turcos, los jefes de las dos delegaciones mantuvieron una reunión individual al margen de las conversaciones. (AFP)

Selección de noticias: DZC