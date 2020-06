Putin no descarta buscar la reelección si se aprueba enmienda que le permitiría gobernar hasta 2036

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, no descarta volver buscar la reelección si los rusos adoptan próximamente las enmiendas constitucionales que le permitiría permanecer en el Kremlin después de 2024, dijo el mandatario en una entrevista al canal de televisión Rossía-1 emitida este domingo (21.06.2020).

"No he tomado una decisión aún. No descarto presentarme (a las elecciones) si así lo estipula la Constitución", señaló.

La actual Constitución, de 1993, no permite el ejercicio de la jefatura del Estado durante "más de dos mandatos consecutivos".

Pero los cambios constitucionales aprobados por el Parlamento y avalados por el Tribunal Constitucional (TC) eliminan la palabra "consecutivos" y permiten al momento de entrar en vigor que el presidente se postule a la reelección, independientemente del número de mandatos que haya ejercido.

Rusia celebrará una votación a escala nacional el 1 de julio sobre los cambios propuestos, incluida una enmienda que permitiría a Putin buscar dos períodos más de seis años como presidente cuando finalice su mandato actual en 2024.

De ser favorable para Putin, podría perpetuarse en el Kremlin hasta 2036.

El mandatario, que lleva 20 años en el poder, advirtió en la entrevista que si no se adoptan las enmiendas a la Constitución comenzará en dos años la búsqueda de un posible sucesor y ello sería contraproducente.

rrr (efe/reuters)

