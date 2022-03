Zelenski evoca el Holocausto y pide a Israel que apoye a Ucrania

La invasión a Ucrania comprueba que no es posible el uso pacífico y seguro de la energía atómica. Mientras existan centrales nucleares estaremos continuamente al borde de una catástrofe. Ya sucedieron desastres como Fukushima, a causa de un terremoto, Chernobyl, por un error humano, y ahora la guerra, con la toma de centrales nucleares y una amenaza de destrucción total. Como dijo el presidente Zelenski, si llegara a suceder una explosión o una fuga, adiós Europa.

Silvia Alcocer, Perú

Muy de acuerdo con todas las sanciones al imperio ruso. Putin es un criminal de guerra y debe ser condenado por sus crímenes a niños y civiles. El propio pueblo ruso debe ver esta injusticia...

Lazaro Rodríguez, Estados Unidos

No arrastre a ningún otro país a sus malas decisiones. Hay que pensar y reflexionar antes de actuar frente a cualquier situación. Yo pienso que usted y los que se creen dueños de este planeta son los únicos responsables de lo que le está pasando a su pueblo. ¿Qué ganó hasta el momento? Ha ganado la destrucción de su país, miles de muertos y la desintegración social de su pueblo. Confió en los que no tenía que confiar y ahora estos son los resultados. No arrastre al planeta a una tercera guerra mundial.

Álvaro Sierra, Facebook

Sería muy bueno que Israel ayude con su sistema antimisiles, Ucrania tiene derecho a defenderse de un dictador. Es increíble cuánta gente admira el sistema comunista, que ya fracasó. Ocurren muchas injusticias en el mundo, en Yemen, en países africanos, en Irak, incluso en Latinoamérica. Pero esto rebasa los límites, siempre pensé que Bush debió ser juzgado por La Haya, y ahora pienso lo mismo con Putin.

Lupiz Arenales, Facebook

Lo triste es que esta guerra es real, mucha gente está sufriendo y muere. Mucha gente está huyendo de su país, mientras su gobierno quiere escalar el conflicto sabiendo que no tiene ninguna posibilidad de ganarlo. Es irresponsable.

Abelardo Santillán, Facebook

Entre los comentarios no hay ni una sola palabra en contra de Putin, el ser humano es cada vez más injusto y cruel.

Fernando Padilla, Facebook

¿Por qué mejor no se sienta a negociar con Rusia, en vez de echar más leña al fuego? Piense en el pueblo ucraniano.

Laura Tovar, Facebook

Avión de combate estadounidense se estrella en Noruega

Hay muchos prorrusos en Latinoamérica, pero ellos son los primeros que, a la hora de emigrar eligen como destino Estados Unidos o países miembros de la OTAN. Casi nadie se va a Rusia, China, Corea del Norte, Bielorrusia o Irán.

Elio Espinola, Facebook

Cada vida cuenta y la muerte de cada ser humano duele, no importa de que bando sea, son padres, hijos, hermanos… No usen esto para generar más odio. Todos sabemos lo que está sucediendo: hay un agresor, Rusia y un agredido, Ucrania. Esto fue un accidente.

Silvia Evia, Facebook

Espero que se encuentren bien, para tranquilidad de sus familias. Para decir la verdad, ellos cumplen órdenes de sus dirigentes y son seres humanos, como lo son los rusos y los ucranianos.

Wilfredo Gonzalo, Facebook

Netflix aplicará cobro adicional a quienes compartan su cuenta

Es una mala idea, muchos suscriptores se irán a otras plataformas. Igual Netflix no es tan bueno que digamos…

Óscar Remicio, Facebook

Deberían atraer a nuevos clientes con mejor contenido.

Roberto Torres, Facebook

Este cambio lo único que generará es la salida masiva de usuarios de Netflix. Cuando promocionaron esta plataforma decían que la cuenta se podía llevar a cualquier sitio donde uno estuviera. Ahora cambian las condiciones…

N. Rivera, Facebook

¿Desea saber más sobre los temas que han generado estas opiniones? Use los enlaces a los títulos de los artículos que les hemos colocado arriba y compártalos con otros lectores. Su opinión nos interesa. ¡Escríbanos!

Si desea leer más opiniones sobre estos temas en Facebook, por favor, acceda a http://www.facebook.com/dw.espanol

Deutsche Welle no se hace responsable de las opiniones vertidas por los usuarios.

Deutsche Welle se reserva el derecho a modificar en parte o en su totalidad los mensajes enviados por los usuarios.