Putin dice que la desnuclearización coreana es “posible”

Tras reunirse con el líder supremo de Corea del Norte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este jueves (25.04.2019) que Pyongyang requiere ciertas garantías a la seguridad de su soberanía, pero aseguró que la desnuclearización es posible, y adelantó que conversará con Estados Unidos sobre los contenidos de lo dialogado en Vladivostok con Kim Jong-un.

"Necesitamos restaurar el poder del derecho internacional, volver al estado en el que el derecho internacional, y no la ley del más fuerte, determina la situación en el mundo”, dijo el líder ruso tras el encuentro. Sobre su idea de dialogar con Washington, apuntó que "aquí no hay secretos, no hay conspiraciones. El propio presidente Kim nos pidió informar al lado estadounidense sobre nuestra posición”, precisó.

El mandatario ruso explicó que los intereses de Moscú coinciden con los de Estados Unidos al menos en que ambos están por una "desnuclearización total”, un escenario que considera "posible”. "En cuanto a lo concerniente a la reducción de la amenaza de conflictos nucleares, ésta es ciertamente una prioridad común", dijo. "Tuve la impresión de que el líder norcoreano comparte el mismo punto de vista. Y necesitamos garantías de seguridad, es todo. Necesitamos pensar sobre esto todos juntos”, concluyó.

Gente que cumple las leyes

Putin, que también dijo que hablaría del tema "con nuestros amigos chinos”, llamó a avanzar "paso a paso”, respetando los intereses de los demás, y no intentando imponer su postura, algo que provocará el estancamiento de las negociaciones nucleares. "Si actuamos así, un paso adelante y dos atrás, no lograremos el resultado deseado”, explicó.

En cuanto a la cooperación bilateral, destacó haber tratado con Kim la construcción de gasoductos y oleoductos, y el posible tendido de una red de suministro de electricidad, proyectos que requieren el visto bueno de Corea del Sur. También abordó con Kim la situación de los miles de norcoreanos que trabajan en territorio ruso, lo que supone una importante fuente de ingresos para Pyongyang. "Son gente muy trabajadora, disciplinada y que cumplen las leyes”, señaló Putin.





Vladimir Putin: el camino hacia el poder Un cadete de la KGB Putin nació en San Petersburgo en 1952. Tras finalizar sus estudios de Derecho, se unió al servicio de inteligencia soviético KGB en 1975. Su primera tarea consistió en observar ciudadanos extranjeros y empleados de consulados en su ciudad natal. Después fue enviado a Dresde, en el este de Alemania. Tras la caída del Muro De Berlín, Putin quemó cientos de documentos de la KGB.

Vladimir Putin: el camino hacia el poder Su mentor político A la izquierda, se puede ver al joven Putin junto al exalcalde de San Petersburgo Anatoly Sobchak. Éste había sido profesor de Putin, asesorándolo en materia de política internacional. Pese a un escándalo de corrupción al comienzo de su carrera política, su amistad con Sobchak evitó que perdiera su puesto.

Vladimir Putin: el camino hacia el poder Un ascenso meteórico Putin pronto cambió San Petersburgo por la capital política, Moscú. En 1997, el presidente Boris Yeltsin le dio un puesto de nivel medio en su gobierno, un cargo que Putin supo aprovechar para entablar importantes amistades políticas, que le servirían en el futuro.

Vladimir Putin: el camino hacia el poder La muerte de un amigo La muerte de Anatoly Sobchak, en el año 2000, afectó profundamente a Putin. Su antiguo mentor fue uno de los primeros políticos que propusieron a Putin como presidente. Un año antes, había usado sus conexiones políticas para que se desestimaran las acusaciones por corrupción contra Sobchak.

Vladimir Putin: el camino hacia el poder Presidente interino En junio del año 2000, Boris Yeltsin dimitió, dejando a su primer ministro como jefe interino. En el marco de la campaña presidencial, resurgieron las acusaciones de corrupción en contra de Putin de cuando trabajaba en el gobierno de San Petersburgo. Marina Salye, la abogada que sacó a la luz el tema, fue obligada a abandonar la ciudad.

Vladimir Putin: el camino hacia el poder Tándem "democrático" Puesto que la Constitución prohibía una segunda reelección consecutiva de Putin en 2008, su primer ministro Dimitri Medvedev se presentó a las elecciones. Cuando éste asumió la presidencia nombró a Putin como su primer ministro. Esta maniobra fue fuertemente criticada como antidemocrática y, en Moscú, muchos consideraban a Medvedev un títere de Putin.

Vladimir Putin: el camino hacia el poder Victoria electoral En marzo de 2018, Vladimir Putin fue reelegido por tercera vez como presidente. Puesto que el mandato presidencial se ha extendido, Putin gobernará los próximos seis años. Los comicios estuvieron marcados por una oposición debilitada y acusaciones de fraude. Autor: Elizabeth Schumacher



